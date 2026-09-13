Bakan Kurum kiralık konutta örnek daireyi paylaştı! İstanbul'da 12 ilçede 1071 daire için başvurular yarın
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ataşehir'deki 3+1 örnek dairenin iç görüntülerini paylaştı. Projenin ilk etabında 4 bölge ve 12 ilçede toplam 1071 konut yer alıyor; başvurular 14-25 Eylül 2026 tarihlerinde e-Devlet üzerinden kabul edilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesine ilişkin örnek dairenin görüntülerini paylaştı. Ataşehir'de bulunan 3+1 kiralık sosyal konutun içinden görüntüler paylaşan Bakan Kurum, başvuruların yarın başlayacağını duyurdu.
Proje kapsamında yapımı tamamlanan ilk 1071 konut için başvurular alınacak. İstanbul'da 12 ilçeyi kapsayan 4 ayrı bölgede uygulanacak proje kapsamında konutlar, belirlenen şartları taşıyan 18 yaşından büyük evli T.C. vatandaşlarına 3 yıl süreyle kiralanacak.
BAKAN KURUM ÖRNEK DAİREYİ PAYLAŞTI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesine ilişkin örnek dairenin görüntülerini paylaştı.Kiralık TOKİ'nin örnek dairesi paylaşıldı!
Ataşehir'de kiraya verilecek 3+1 TOKİ konutunun içinden görüntülere yer veren Kurum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul'da kiralık konutlarımız için yarın başvuruları almaya başlıyoruz. Evlerimizi merak ediyor musunuz? İşte Ataşehir'de kiraya vereceğimiz TOKİ evleri"
İLK ETAPTA 1071 KONUT İÇİN BAŞVURU ALINACAK
Proje kapsamında yapımı tamamlanan ilk 1071 konut için başvurular alınacak.
Başvurular 14 Eylül – 25 Eylül 2026 tarihleri arasında toplanacak. Kura çekimi ve konutların teslim sürecinin ise ekim ayında başlaması planlanıyor.
12 İLÇEYİ KAPSAYAN 4 AYRI BÖLGE
İstanbul'da 4 ayrı bölge için başvuruların alınacağı proje kapsamında toplam 1071 konut kiralanacak.
Konut tahsis edilecek bölgeler 4 gruba ayrıldı. Buna göre birinci grupta Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde toplam 291 konut bulunacak.
İkinci grupta Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçelerinde toplam 330 konut kiralanacak.
Üçüncü grupta ise Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde toplam 360 konut tahsis edilecek.
Dördüncü grupta yer alan Arnavutköy'de ise 90 konut kiraya verilecek. Böylece 12 ilçeyi kapsayan 4 bölgede toplam 1071 konut vatandaşların kullanımına sunulacak.
KONUTLAR 3 YILLIĞINA KİRALANACAK
Proje kapsamında konutlar, belirtilen şartlara uyan 18 yaşından büyük evli T.C. vatandaşlarına 3 yıl süreyle kiralanacak.
Bölge rayicinin altında belirlenecek kira bedelleriyle, ev sahibi olmayan vatandaşlara uygun şartlarda kiralama imkânı sunulacak.
KİRALAR 10 BİN LİRADAN BAŞLAYACAK
Kiralık sosyal konut projesi kapsamında kira bedelleri aylık 10 bin liradan başlayacak.
Kira tutarları, vatandaşlara tahsis edilecek konutların büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek.
BAŞVURU ÜCRETİ ALINMAYACAK
Projeye başvuracak vatandaşlardan herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak.
Başvuru tarihi itibarıyla son 12 aya ilişkin aylık ortalama hane halkı net gelirinin, proje kapsamında belirlenen 100 bin liralık üst sınırı aşmaması şartı aranacak.
Başvuruda bulunacak vatandaşların ayrıca geriye dönük en az 1 yıl İstanbul'da ikamet etmiş olması gerekecek.
BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK
Kiralık sosyal konut projesi için başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.
Vatandaşlar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut / İşyeri Başvuru" hizmeti menüsü üzerinden başvurularını yapabilecek.