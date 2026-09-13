12 İLÇEYİ KAPSAYAN 4 AYRI BÖLGE

İstanbul'da 4 ayrı bölge için başvuruların alınacağı proje kapsamında toplam 1071 konut kiralanacak.

Konut tahsis edilecek bölgeler 4 gruba ayrıldı. Buna göre birinci grupta Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde toplam 291 konut bulunacak.

İkinci grupta Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçelerinde toplam 330 konut kiralanacak.

Üçüncü grupta ise Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde toplam 360 konut tahsis edilecek.

Dördüncü grupta yer alan Arnavutköy'de ise 90 konut kiraya verilecek. Böylece 12 ilçeyi kapsayan 4 bölgede toplam 1071 konut vatandaşların kullanımına sunulacak.