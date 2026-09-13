Sosyal medyadaki borsa manipülasyonlarına soruşturma... Kimlikleri tespit edilecek
Sermaye piyasalarında işlem gören araçların fiyatlarını suni şekilde değiştirmeye çalışan, yatırımcı kararlarını etkilemek maksadıyla asılsız bilgiler yayan sosyal medya hesapları hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başlatılan adli soruşturma kapsamında, manipülatif içerik üreten şüphelilerin kimlik tespiti ile delil toplama işlemleri için İstanbul İl Jandarma Komutanlığına talimat verildi.
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemeye yönelik yalan, yanlış ve yanıltıcı bilgi paylaşan sosyal medya hesapları hakkında soruşturma başlattığını bildirdi.
JANDARMAYA KİMLİK TESPİTİ TALİMATI
İstanbul'da yürütülen adli süreç kapsamında, piyasaları manipüle eden şüphelilerin kimliklerinin saptanması, gerekli delillerin toplanması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığına talimat verildiği öğrenildi.
Ekipler, yatırımcıları zarara uğratan asılsız içeriklerin kaynağını belirlemek üzere detaylı inceleme yürütüyor.
Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel