Bir fondaşa bir sapkınlara! Muhalif medyayı besleyen Batılı lobiler LGBT terörüne para yağdırdı: Lubunyalara 112 milyon TL’lik yeni fon

Serbestiyet
Destek alan kuruluşlar arasında en dikkat çekeni ise halen yayın hayatını aktif bir şekilde sürdüren gazeteci Ruşen Çakır'ın kurucusu olduğu Medyascope oldu.
Yayın hayatına 2015 yılında başlayan kurum, derneğin açıkladığı kayıtlara göre Chrest Foundation'dan bir yıl sonra destek almaya başlıyor.
Medyascope'un 2016'dan 2021 yılına kadar aldığı desteği milyonlarca lira olması dikkat çekiyor. Ruşen Çakır'ın kurumda çalıştırdığı stajyerlere para vermediği de ortaya çıkmıştı.
RUŞEN ÇAKIR VE CIA BAĞLANTISI
Amerika Birleşik Devletleri'nin Irving şehrinde bulunan Chrest Foundation Vakfı, internet sitesinden fonladığı kuruluşların listesini ve ne kadar hibe sağladığına dair bir liste orta çıkmıştı.
Listede Türkiye'den birçok medya kuruluşu yer alıyor. Vakfın on binlerce lira fon sağladığı kurumlar arasında Medyascope, Mezopotamya Vakfı, Anadolu Kültür Derneği, Hrant Dink Vakfı, Filmmor Kadın Kooperatifi, 140Journos, , İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Serbestiyet, Hafıza Merkezi, Sivil Sayfalar, Sabancı Üniversitesi, Bağımsız Gazetecilik Platformu P24, Mekanda Adalet Derneği, Ekonomi ve Dış Politikalar Merkezi (EDAM) ile TESEV, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), Yurttaşlık Derneği ve Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA) bulunuyor.
EN ÇOK PARA RUŞEN ÇAKIR'IN MEDYASCOPE'UNA
Ulusal Kanal'ın web sitesinde yer alan habere göre, ABD tarafından fonlanan kuruluşların başında Ruşen Çakır'ın kurucusu olduğu Medyascope bulunuyor. Medyascope'un 2016'dan 2020 yılına kadar aldığı toplam para 476 bin 720 doları buluyor.
HİBENİN KILIFI: TARAFSIZLIK!
Vakfın yayımladığı bilgilere göre kuruluşların hibe alma gerekçeleri dikkat çekiyor. Vakıf internet sitesinde Medyascope için "Tarafsız, ana akım haber yapımcılığı ve yayıncılığı" nedeniyle "destek" verildiği yazıyor. Serbestiyet internet sitesi için "Partizan olmayan habercilik yapılması" gerekçesi ile 50 bin dolar hibe verilmiş.
BİR FON DA SIDA'DAN!
Satılık gazeteci Ruşen Çakır'ın yalnızca, ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı'ndan değil, aynı zamanda SIDA'dan da (Swedish International Development Cooperation Agency) destek aldığı görülüyor.
SIDA tarafından, 28.10.2017 tarihinde Medyascope'a tamı tamına 59.289 dolar ödeme yapılmış.