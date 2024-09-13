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Bir fondaşa bir sapkınlara! Muhalif medyayı besleyen Batılı lobiler LGBT terörüne para yağdırdı: Lubunyalara 112 milyon TL'lik yeni fon

Küresel sapkınlık lobisi, Türkiye'de aile ve toplum yapısını hedef almaya çalışıyor. Son olarak ABD ve Avrupa’dan Türkiye’deki LGBT derneklerine akıtılan milyarlarca lira belgeleriyle ortaya çıktı. Fondaş medyanın da destekçisi olan İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı'nın (SIDA) 112 milyon TL'lik yeni bir fon sözleşmesi imzaladığı tespit edildi.

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Giriş Tarihi 13 Eylül 2024, 18:58 Güncelleme Tarihi 13 Eylül 2024, 18:58
Bir fondaşa bir sapkınlara! Muhalif medyayı besleyen Batılı lobiler LGBT terörüne para yağdırdı: Lubunyalara 112 milyon TL’lik yeni fon

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Küresel sapkınlık lobisi LGBT, Türkiye'de aile ve toplum yapısını tehdit eden tehlikeli bir hal aldı.

CHP, DEM, TİP ve muhalefet bloğundan kurumsal destek gören sapkınlık lobisi fondaş medya tarafından da meşruymuş gibi servis ediliyor, el birliğiyle çocukların geleceğine 'cinsiyetsizleştirme' dinamiti döşeniyor.



ABD ve Avrupa ise Türkiye'deki LGBT faaliyetlerinin fon yükünü çekiyor. ABD Dışişleri Bakanlığı mali raporuna göre ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) "demokrasiyi yüceltme" bahanesiyle 2,3 milyar dolarlık bir fon kaynağı ayırdı. Bahse konu meblağ, Chrest Vakfı gibi paravan vakıflar ve AB devletlerinin fonları üzerinden dünyadaki işbirlikçilere dağıtıldı.

İsveç devletine bağlı İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı da (SIDA) Türkiye'de LGBT faaliyetlerine yüklü miktarda kaynak ayırdı.

Aydınlık'ta yer alan habere göre; SIDA aracılığıyla 2013-2024 yılları arasında Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği'ne 198 milyon TL verildiği tespit edildi. SIDA'nın KAOS GL ile 2024-2028 yıllarını kapsayan son projesi için 112 milyon TL'lik yeni bir fon sözleşmesi imzaladığı tespit edildi.

İsveç devletinden para alan Batı'nın sapkın etki ajanları aldığı paralar ile yaptıkları faaliyetlerin raporunu vermekten de geri durmuyor.



LGBT MEDYASI OLUŞTURUN TALİMATI

İsveç 112 milyon TL karşılığında KAOS GL isimli sapkınlık yuvasına LGBT medyası oluşturulması ve geliştirilmesi konusunda görev taksimatında bulundu.

İsveç devlet ajansı SIDA'nın yanı sıra Türkiye'deki büyükelçilikler de LGBT oluşumuna maddi destek sağlıyor. ABD, Hollanda, İngiltere, Almanya, Fransa, İsveç Büyükelçilikleri LGBT derneklerinin fon kaynaklarından bazıları.

2018-2022 yılları arasında 22 LGBT derneğine 20 milyon dolar aktarıldığı tespit edildi.

Bahse konu dönemde en büyük fonu Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği'nin aldığı öğrenildi. (5 yılda 227 milyon TL)



FAKÜLTELERİ İLİM YUVASI DEĞİL SAPKINLIK YUVASI YAPMA EMELİ

Hak Eşitlik Varoluş İçin Lezbiyen Gey Biseksüel Transseksüel İnterseksüel Derneği ile Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği de 34 milyon TL'den fazla para alan dernekler arasında yer alıyor.

Fakültelere kadar indirgenen sapkınlık, üniversiteleri ilim yuvası yapmaktan ziyade ahlaksızlık yuvası yapmayı hedefliyor. Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği'nin AB fonları aracılığıyla, sadece 2021 yılında ÜNİ-KUİR - Üniversiteli Kuir Araştırmaları ve Lezbiyen Gay Biseksüel Trans İnterseks Dayanışma Derneği'ne 1,4 milyon TL aktardığı saptandı.



İSVEÇ'TEN MOR ÇATI'YA 131 MİLYON TL

Mor Çatı Kadın Sığınağı'na 2020-2023 arasında 58,6 milyon TL veren SIDA'nın 2024–2027 arasında 73 milyon TL'lik bir fon daha vereceği böylelikte toplam rakamın 131,6 milyon TL olduğu öğrenildi.

SIDA'nın Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği'ne de 58 milyon TL fon gönderdiği anlaşıldı.



KAMER VAKFI HEM SIDA HEM CHREST FONU... 288 MİLYON TL

Diyarbakır Merkezli KAMER Vakfı'na İsveç Devleti tarafından 2005-2023 arasında 277 milyon TL verildi. Chrest Vakfı da 2004–2007 arasında KAMER'e 11,4 milyon TL fon sağladı. KAMER, İsveç Devleti'nin desteğiyle yürüttüğü "Kadın Hakları İnsan Haklarıdır Projesi"nin hedefini "Toplumsal cinsiyet rollerini fark ettirmek, kadınların ve LGBT bireylerin yaşadıkları hak ihlallerini raporlamak" olarak belirtiyor. KAMER'in Diyarbakır merkez olmak üzere tamamı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan 20 şubesi vardır.

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA-DER) 2010–2024 arasında İsveç'ten 96 milyon TL fon aldı.

İsveç Devleti'nin 2021-2027 arasında Türkiye'deki STK'lara ve basına dağıtmayı planladığı fonun 2 milyar 314 milyon TL olduğu düşünülüyor.

Türkiye'yi LGBT sapkınlığı girdabına çekmek isteyen ABD ve Batı işbirlikçi fondaş medyayı da fonlamayı ihmal etmiyor.


RUŞEN ÇAKIR BAŞTA GELİYOR!

2021 yılında ABD merkezli vakıf olan Chrest Foundation'ın ülkemizdeki muhalif medya organlarına yüz binlerce dolarlık hibe verdiği ortaya çıkmıştı. Bu kuruluşların başında CHP'den de para aldığını itiraf eden Ruşen Çakır'ın kurduğu Medyascope adlı haber sitesinin olması dikkat çekmişti.

Vakfın kendi internet sitesinden açıkladığı listede Türkiye'den birçok kuruluş var. On binlerce dolarlık destek alan kurumlar arasında Anadolu Kültür Derneği, Hrant Dink Vakfı, Filmmor Kadın Kooperatifi, 140Journos, Mezopotamya Vakfı, IKSV, Serbestiyet, Hafıza Merkezi, Sivil Sayfalar, Sabancı Üniversitesi, Bağımsız Gazetecilik Platformu P24, Mekanda Adalet Derneği, Mor Çatı Kadın Derneği, Ekonomi ve Dış Politikalar Merkezi (EDAM) ile TESEV, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), Yurttaşlık Derneği ve Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA) bulunuyor.

Bu kuruluşlardan alınan "destek" miktarları şöyle:



Medyascope



P24


140 journos



Serbestiyet

Destek alan kuruluşlar arasında en dikkat çekeni ise halen yayın hayatını aktif bir şekilde sürdüren gazeteci Ruşen Çakır'ın kurucusu olduğu Medyascope oldu.

Yayın hayatına 2015 yılında başlayan kurum, derneğin açıkladığı kayıtlara göre Chrest Foundation'dan bir yıl sonra destek almaya başlıyor.

Medyascope'un 2016'dan 2021 yılına kadar aldığı desteği milyonlarca lira olması dikkat çekiyor. Ruşen Çakır'ın kurumda çalıştırdığı stajyerlere para vermediği de ortaya çıkmıştı.


RUŞEN ÇAKIR VE CIA BAĞLANTISI


Amerika Birleşik Devletleri'nin Irving şehrinde bulunan Chrest Foundation Vakfı, internet sitesinden fonladığı kuruluşların listesini ve ne kadar hibe sağladığına dair bir liste orta çıkmıştı.

Listede Türkiye'den birçok medya kuruluşu yer alıyor. Vakfın on binlerce lira fon sağladığı kurumlar arasında Medyascope, Mezopotamya Vakfı, Anadolu Kültür Derneği, Hrant Dink Vakfı, Filmmor Kadın Kooperatifi, 140Journos, , İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Serbestiyet, Hafıza Merkezi, Sivil Sayfalar, Sabancı Üniversitesi, Bağımsız Gazetecilik Platformu P24, Mekanda Adalet Derneği, Ekonomi ve Dış Politikalar Merkezi (EDAM) ile TESEV, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), Yurttaşlık Derneği ve Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA) bulunuyor.

EN ÇOK PARA RUŞEN ÇAKIR'IN MEDYASCOPE'UNA


Ulusal Kanal'ın web sitesinde yer alan habere göre, ABD tarafından fonlanan kuruluşların başında Ruşen Çakır'ın kurucusu olduğu Medyascope bulunuyor. Medyascope'un 2016'dan 2020 yılına kadar aldığı toplam para 476 bin 720 doları buluyor.

HİBENİN KILIFI: TARAFSIZLIK!

Vakfın yayımladığı bilgilere göre kuruluşların hibe alma gerekçeleri dikkat çekiyor. Vakıf internet sitesinde Medyascope için "Tarafsız, ana akım haber yapımcılığı ve yayıncılığı" nedeniyle "destek" verildiği yazıyor. Serbestiyet internet sitesi için "Partizan olmayan habercilik yapılması" gerekçesi ile 50 bin dolar hibe verilmiş.



BİR FON DA SIDA'DAN!
Satılık gazeteci Ruşen Çakır'ın yalnızca, ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı'ndan değil, aynı zamanda SIDA'dan da (Swedish International Development Cooperation Agency) destek aldığı görülüyor.



SIDA tarafından, 28.10.2017 tarihinde Medyascope'a tamı tamına 59.289 dolar ödeme yapılmış.

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