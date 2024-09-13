Bir fondaşa bir sapkınlara! Muhalif medyayı besleyen Batılı lobiler LGBT terörüne para yağdırdı: Lubunyalara 112 milyon TL’lik yeni fon

CHP, DEM, TİP ve muhalefet bloğundan kurumsal destek gören sapkınlık lobisi fondaş medya tarafından da meşruymuş gibi servis ediliyor, el birliğiyle çocukların geleceğine 'cinsiyetsizleştirme' dinamiti döşeniyor.

Küresel sapkınlık lobisi LGBT, Türkiye'de aile ve toplum yapısını tehdit eden tehlikeli bir hal aldı.





ABD ve Avrupa ise Türkiye'deki LGBT faaliyetlerinin fon yükünü çekiyor. ABD Dışişleri Bakanlığı mali raporuna göre ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) "demokrasiyi yüceltme" bahanesiyle 2,3 milyar dolarlık bir fon kaynağı ayırdı. Bahse konu meblağ, Chrest Vakfı gibi paravan vakıflar ve AB devletlerinin fonları üzerinden dünyadaki işbirlikçilere dağıtıldı.

İsveç devletine bağlı İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı da (SIDA) Türkiye'de LGBT faaliyetlerine yüklü miktarda kaynak ayırdı.

Aydınlık'ta yer alan habere göre; SIDA aracılığıyla 2013-2024 yılları arasında Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği'ne 198 milyon TL verildiği tespit edildi. SIDA'nın KAOS GL ile 2024-2028 yıllarını kapsayan son projesi için 112 milyon TL'lik yeni bir fon sözleşmesi imzaladığı tespit edildi.

İsveç devletinden para alan Batı'nın sapkın etki ajanları aldığı paralar ile yaptıkları faaliyetlerin raporunu vermekten de geri durmuyor.