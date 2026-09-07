Kaşif Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de Silivri 1 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı Silivri Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmesine ilişkin dosya, 15 yıl sonra yeniden açıldı. Silivri Sulh Ceza Hâkimliğinin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla daha önce verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararı kaldırıldı. Soruşturma 2026/15142 numarasıyla yeniden kayda alınırken dosya hakkında gizlilik kararı verildi ve özel ekip kuruldu.

Saat 15.59'da odasından çıkan Kozinoğlu, 16.07'de havalandırmada yürümeye başladı. Yürüyüş saat 17.02'ye kadar sürdü. Saat 17.56'da odasına giren Kozinoğlu'nun fenalaşmasının ardından koğuş arkadaşları 18.05 ve 18.07'de odasına geldi. B Blok ana koridorundaki çağrı butonunun ışığının ise 18.08'de yandığı tespit edildi.

Kozinoğlu'nun B Blok B1 koğuşunda Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur ile kaldığı, koğuşun üst katındaki 4 numaralı odayı kullandığı belirlendi. Kamera kayıtlarına göre Kozinoğlu olay günü saat 03.56'ya kadar uyumadı ve bu saatte odasına girdi. Saat 07.58'de sabah sayımı için odasından çıktı, 07.59'da geri döndü ve 15.59'a kadar odasında kaldı.

Kozinoğlu, "silahlı terör örgütüne üye olma, devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma, çalma" suçlarından tutuklu bulunduğu Silivri 1 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 12 Kasım 2011 akşamı rahatsızlandı. Silivri Devlet Hastanesine ulaştırılmasının ardından hayatını kaybettiğinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

163 METRELİK KORİDOR VE 7 KAPIDAN GEÇİRİLDİ

Vardiya sorumlusu ile infaz koruma memurları koğuşa sedye getirdi. Kozinoğlu, iki katlı koğuşun üst katından sedyeyle indirildi. Toplam 163 metre uzunluğundaki koridorlardan ve biri kapanmadan diğeri açılmayan 7 kilitli kapıdan geçirilerek saat 18.25'te 112 Acil Servis ambulansına teslim edilmek üzere mahkûm kabul kapısına getirildi.

Ancak bu sırada ambulans henüz kuruma ulaşmamıştı. Kozinoğlu'nun sedyede eğilip doğrulduğu kayıtlara yansırken 112 Acil Servis ambulansı ve sağlık görevlileri saat 18.37'de geldi. İlk müdahale mahkûm kabul kapısında yapıldı. Yaklaşık 10 dakika süren müdahalenin ardından Silivri 2 No'lu Acil Yardım ekibi Kozinoğlu'nu alarak TEM Otoyolu üzerinden Silivri Devlet Hastanesine hareket etti.

Sağlık ekibi Kozinoğlu'na solunum desteği verdi, damar yolu açtı ve kalp masajına başladı. Bir ambulansın daha destek için yönlendirilmesi istendi. Silivri 3 No'lu Acil Yardım ekibi TEM Otoyolu Kınalı Gişeleri civarında diğer ekibe yetişti ve sağlık görevlileri Kozinoğlu'nun bulunduğu ambulansa geçti.

Acil tıp teknikerleri ve teknisyenleri tarafından solunum desteği için endotrakeal tüp yerleştirildi, ikinci damar yolu açıldı, adrenalin ve atropin uygulandı. CPR işleminin hareket hâlindeki ambulansta uygulanmasında güçlük yaşanması nedeniyle ambulans otoyolda yaklaşık 10 dakika durdu ve müdahale burada sürdürüldü.

HASTANEYE 19.10'DA GİRİŞ YAPILDI

Kozinoğlu saat 19.10 itibarıyla Silivri Devlet Hastanesi Acil Servisine getirildi. Önceden verilen Mavi Kod nedeniyle hazır bekleyen nöbetçi doktor müdahaleye başladı. Kırmızı odaya alınan Kozinoğlu'na iki nöbetçi doktor müdahale etti.

Soruşturmada tanık olarak ifadeleri alınan iki doktor, hastaya ilk müdahalenin yerinde ve eksiksiz olduğunu; oksijen verilerek entübe edildiğini, damar yolu açıldığını, adrenalin ve atropin uygulandığını ve kalp masajı yapıldığını anlattı. Doktorlar, duran kalbin yeniden çalıştırılması için sağlık protokollerinde öngörülen süre boyunca müdahaleye devam ettiklerini ancak Kozinoğlu'nun kurtarılamadığını ve saat 19.30 itibarıyla hayatını kaybettiğinin kabul edildiğini bildirdi.

Soruşturma kapsamında Silivri Ceza İnfaz Kurumlarındaki ilgili güvenlik kameraları, Silivri Devlet Hastanesinin güvenlik kameraları ve TEM Otoyolu Kınalı Gişelerindeki kamera görüntüleri dosyaya alındı. Olay günü görev yapan ceza infaz kurumu personelinin, hastaneye sevk sırasında görevli jandarma personelinin ve müdahalede bulunan sağlık görevlilerinin ifadeleri alındı.