Kazan, CHP'de bulunduğu döneme ilişkin çarpıcı iddialar ortaya koyarken belediye yönetiminde kararların dar bir kadro tarafından alındığını, seçilmiş meclis üyelerinin etkisizleştirildiğini ve belediyenin mali yapısına ilişkin sorularının karşılıksız bırakıldığını öne sürdü. Kazan, kendisine ve ailesine yönelik açıklamalara da sert tepki göstererek iddialara belgeler üzerinden cevap vermeye hazır olduğunu söyledi.

Üsküdar Belediyesi CHP Meclis Üyesi Hüseyin Kazan, 3 meclis üyesiyle birlikte 4 Eylül'de partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçti. Kararın ardından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve bazı partililerin eleştirilerinin hedefi olan Kazan, sessizliğini bozdu ve parti içi adaletsizliği gözler önüne serdi.

Solda yer alan kişi Hüseyin Kazan (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi ve AA'ya aittir.)

"BARIŞ KONUSUNDA CESUR ADIM ATAMADILAR"

Kazan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ülke ve dünya olarak çok zor zamanlardan geçiyoruz. Yıllardır akan kanın durması için sadece elini değil, tüm gövdesini taşın altına koymuş; savaşın değil, yaşamanın tarafında yer almış bir insan oldum. 2014 yılında CHP üyeliğiyle aktif siyasete atılmak zorunda kaldığım günden bu yana her zaman barıştan, uzlaşıdan ve istişareden yana oldum. Aksi durumlarda ise ayağa kalkıp konuşmaktan asla geri durmadım.

Cumhur İttifakı'nın bu konuda attığı cesur adımlar kanın durmasını sağlamış, gencecik canların acısını bizlere yaşatmamış, analarımızın gözyaşlarına yenilerini ekletmemiştir. İstifamın gerekçelerinden biri demokrasi ve barış sürecidir. Daha kendi içindekilerle barışamamış, çözüm ve barış sürecinde cesur bir adım atamayan mevcut grubumdan ayrılmamın diğer gerekçelerine de peyderpey değineceğim."

"KARARLAR 3-5 KİŞİNİN ELİNDEYDİ"

Kazan, CHP'li Üsküdar Belediyesi yönetiminde meclis üyelerinin karar mekanizmalarının dışında bırakıldığını öne sürdü.

"1989 yılından bu yana, 12 Eylül karanlığından sonra Üsküdar'da bir ilk yaşandı. Dr. Niyazi'den sonra ilk kez Üsküdar'ı CHP aldı. 30 yıldan sonra iktidar olunca bende büyük bir inanç oluşmuştu. Komşularımın bana verdiği oyla belediyedeki vazifeme gözüm gibi baktım hep.

Ama maalesef 27 meclis üyesi olmamıza rağmen arka odadaki 3-5 kişi hariç hiçbirimiz dikkate alınmadık. Belediyede sadece klasik sohbet siyaseti yapmaya itilerek aktif kararların dışında tutulmaya çalışıldık. Belediye bünyesindeki müdürlerin yanına gitmemiz bile Başkanımız tarafından, daha doğrusu Başkanı yöneten ve Başkanın da asla söz söyletmediği 3-5 kişinin talimatlarıyla engellendi."

"700 MİLYONDAN 7-9 MİLYARA ÇIKTI"

Belediyenin mali tablosuna ilişkin de sert eleştiriler yönelten Kazan, Üsküdar Belediyesinin borcunun yönetim değişikliğinin ardından büyük ölçüde arttığını ileri sürdü.

"Belediyeyi 700 milyon lira borçla aldığımız gerçeği var. Bunu eleştirmemiz normal mi? Tabii ki normal. Mevzu eski yönetim olunca mangalda kül bırakmayan bizler, mikrofon bize dönünce her türlü davranış problemini sergileyebiliyor olduk. Şu an belediyenin 7-9 milyar lira arasında borcu var. En az 10 kat daha fazla borçlandırdığımız bir belediye söz konusu oldu. Bunu yüksek sesle ve açıkça konuşamadık, gündeme getiremedik. Harcamalar tartışmaya kapatıldı. Hesap sorduğumuzda ise birkaç kalıplaşmış refleksle yanıt verilerek sürekli Calimero gibi mağdur rolü oynandı. Bu işin böyle olmayacağını hep söyledik."