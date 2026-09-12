Başkan Erdoğan'dan 12 Eylül mesajı: Darbelerin kalkınma yolculuğunu sekteye uğratmasına izin vermeyeceğiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül Askerî Darbesi’nin 46’ncı yılında yayımladığı mesajda, darbenin Türkiye’nin geleceğine kurulmuş bir tuzak olduğunu vurguladı. Erdoğan, “12 Eylül’ün insanımıza yaşattıklarını asla unutmayacağız. Kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz” dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül Askerî Darbesi'nin 46'ncı yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 12 Eylül döneminde mağdur edilen, eziyet gören ve haksız yere idamla yargılanan vatandaşların çektiği sıkıntıların hâlen yüreklerde hissedildiğini belirtti.
"ASLA UNUTMAYACAĞIZ"
Başkan Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"12 Eylül Askerî Darbesi'nin 46'ncı yılında, o meşum günlerde mağdur edilen, eziyet gören, haksız yere idamla yargılanan vatandaşlarımızın çektiği sıkıntıları hâlen yüreğimizde hissediyoruz.
Ülkemizin geleceğine kurulan bir tuzak olan 12 Eylül'ün insanımıza yaşattıklarını asla unutmayacağız.
Kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz."