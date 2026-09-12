Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül Askerî Darbesi'nin 46'ncı yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 12 Eylül döneminde mağdur edilen, eziyet gören ve haksız yere idamla yargılanan vatandaşların çektiği sıkıntıların hâlen yüreklerde hissedildiğini belirtti.