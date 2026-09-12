CANLI YAYIN
Geri

Başkan Erdoğan'dan 12 Eylül mesajı: Darbelerin kalkınma yolculuğunu sekteye uğratmasına izin vermeyeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül Askerî Darbesi’nin 46’ncı yılında yayımladığı mesajda, darbenin Türkiye’nin geleceğine kurulmuş bir tuzak olduğunu vurguladı. Erdoğan, “12 Eylül’ün insanımıza yaşattıklarını asla unutmayacağız. Kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz” dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Başkan Erdoğan'dan 12 Eylül mesajı: Darbelerin kalkınma yolculuğunu sekteye uğratmasına izin vermeyeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül Askerî Darbesi'nin 46'ncı yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 12 Eylül döneminde mağdur edilen, eziyet gören ve haksız yere idamla yargılanan vatandaşların çektiği sıkıntıların hâlen yüreklerde hissedildiğini belirtti.

Başkan Erdoğan'dan 12 Eylül mesajı: Darbelerin kalkınma yolculuğunu sekteye uğratmasına izin vermeyeceğiz-2

"ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

Başkan Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"12 Eylül Askerî Darbesi'nin 46'ncı yılında, o meşum günlerde mağdur edilen, eziyet gören, haksız yere idamla yargılanan vatandaşlarımızın çektiği sıkıntıları hâlen yüreğimizde hissediyoruz.

Ülkemizin geleceğine kurulan bir tuzak olan 12 Eylül'ün insanımıza yaşattıklarını asla unutmayacağız.

Kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan'dan 12 Eylül mesajı: Darbelerin kalkınma yolculuğunu sekteye uğratmasına izin vermeyeceğiz-4 Başkan Erdoğan'dan 12 Eylül mesajı: Darbelerin kalkınma yolculuğunu sekteye uğratmasına izin vermeyeceğiz-5 Başkan Erdoğan'dan 12 Eylül mesajı: Darbelerin kalkınma yolculuğunu sekteye uğratmasına izin vermeyeceğiz-6

Arif Ahmet Denizolgun’un ölüm dosyasında kritik FETÖ izi: “Kuriş doğrudan FETÖ tarafından yönetiliyordu”
SONRAKİ HABER

Denizolgun dosyasında kritik FETÖ izi
Yunus Akseki
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler