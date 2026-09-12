Türkiye, Irak topraklarından gerçekleştirilen ve Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA saldırılarını en güçlü şekilde kınadı. Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğin sürdüğünü vurgularken, bölgesel gerilimin daha da tırmanmaması çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanlığı, 12 Eylül 2026 tarihinde Suudi Arabistan'a yönelik gerçekleştirilen İHA saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Suudi Arabistan’ı hedef alan İHA saldırısına Ankara’dan sert tepki! (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.) "EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ" Açıklamada, Irak topraklarından gerçekleştirilen ve Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA saldırılarının en güçlü şekilde kınandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi yineliyor, Suudi Arabistan makamlarının bölgedeki gerilimi tırmandırmama yönündeki itidalli tutumunu takdirle karşılıyoruz."