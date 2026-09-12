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Türkiye’den Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarına sert tepki: Irak soruşturma başlattı

Türkiye, Irak topraklarından gerçekleştirilerek Suudi Arabistan’ı hedef alan İHA saldırılarını en güçlü şekilde kınadı. Dışişleri Bakanlığı, Riyad’ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini yinelerken, bölgesel istikrarı tehdit eden saldırıların sona erdirilmesi ve gerilimi artıracak adımlardan kaçınılması çağrısında bulundu.

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Türkiye’den Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarına sert tepki: Irak soruşturma başlattı

Türkiye, Irak topraklarından gerçekleştirilen ve Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA saldırılarını en güçlü şekilde kınadı. Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğin sürdüğünü vurgularken, bölgesel gerilimin daha da tırmanmaması çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, 12 Eylül 2026 tarihinde Suudi Arabistan'a yönelik gerçekleştirilen İHA saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Suudi Arabistan’ı hedef alan İHA saldırısına Ankara’dan sert tepki! (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)Suudi Arabistan’ı hedef alan İHA saldırısına Ankara’dan sert tepki! (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)

"EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ"

Açıklamada, Irak topraklarından gerçekleştirilen ve Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA saldırılarının en güçlü şekilde kınandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi yineliyor, Suudi Arabistan makamlarının bölgedeki gerilimi tırmandırmama yönündeki itidalli tutumunu takdirle karşılıyoruz."

Türkiye’den Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarına sert tepki: Irak soruşturma başlattı-3

IRAK'IN SORUŞTURMA BAŞLATMASI MEMNUNİYETLE KARŞILANDI

Bakanlık, Irak Hükümeti'nin saldırıları kınayarak olayın aydınlatılması ve sorumluların tespit edilmesi amacıyla derhal soruşturma başlatmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

Açıklamada ayrıca, bölgesel istikrar ve güvenliği tehdit eden bu tür saldırıların bir an önce sona erdirilmesi gerektiği vurgulandı.

Türkiye, gerilimi tırmandırabilecek adımlardan kaçınılması yönündeki çağrısını da yineledi.

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Türkiye’den Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarına sert tepki: Irak soruşturma başlattı-5 Türkiye’den Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarına sert tepki: Irak soruşturma başlattı-6 Türkiye’den Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarına sert tepki: Irak soruşturma başlattı-7
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