Özel Kalem Müdürü (bazı haberlerde Başkan Yardımcısı olarak da geçiyor)

Sinem Dedetaş'ın gözaltı anları (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır)



SİNEMA DEDETAŞ HAKKINDA RÜŞVET, İRTİKAP VE ÖRGÜT KURMA SUÇLAMASI



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Soruşturmanın; ihbarlar, mağdur beyanları ve etkin mahiyette beyanda bulunan şüphelilerin ifadeleri üzerine derinleştirildiği bildirilirken Belediye Başkan Yardımcısı, başkan danışmanı, Özel Kalem Müdürlüğü, Kent A.Ş. yönetimi ile bazı birim amirleri ve belediye personelinin ruhsat süreçlerindeki eylemlerinin incelendiği belirtildi.

CHP'li Dedetaş gözaltına alındı

UYGUNSUZ YAPILARA RUHSAT SÜRECİNİ KENT A.Ş. YÖNETTİ

Başsavcılığın açıklamasına göre yapı ruhsatı verilmesinde resmî bir yetkisi bulunmayan Kent A.Ş. çalışanlarının, belediyedeki ruhsat işlemlerini yönlendirdiği tespit edildi.

KAPALI DEVRE KRİPTO SİSTEM



Kent A.Ş. görevlilerinin kriptolu ve kapalı devre e-posta sistemi üzerinden iletişim kurduğu, ada ve parselleri farklı renklerle sınıflandıran Excel tabloları hazırladığı kaydedildi. Bu tablolar üzerinden Üsküdar Belediyesi personeline talimat verildiği ve yapı ruhsatı süreçlerinin Kent A.Ş. tarafından koordine edildiği belirtildi.

MAVİ RENKSE İŞLEM YÜRÜYOR Kapalı devre bir iletişim ağı üzerinden, ada-parsel bazlı renklendirmeler yapılarak Excel tablosu oluşturulduğu ve bu renklendirme yöntemine göre yapı ruhsatı verilip verilmeyeceği konusunda görevlilere talimat verildiği belirlendi. Excel listesinde yer alan ada ve parsellerin bulunduğu satırların mavi, kırmızı, yeşil ve turuncu renklerle ayrıldığı; mavi rengin işlemlerin yürütüldüğünü, kırmızının anlaşma sağlanamadığını, yeşilin henüz görüşme yapılmadığını, turuncunun ise ilgilisiyle görüşme gerçekleştirildiğini ifade ettiği tespit edildi. Bu renklendirmelere göre yapı ruhsatlarının verildiği, iskan ruhsatlarında sorumluluk Yapı Kontrol Müdürlüğü'nde olmasına rağmen kararların Kent AŞ Genel Müdürü N.A. başkanlığında yapılan toplantılarda alındığı belirlendi. Bu toplantılara, iskan ruhsatını onaylayan Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de katıldığı tespit edildi.

Rüşvet irtikap pazarlıklarında renkle haberleşme: Excel tablosu oluşturup talimat verdiler.







MÜTEAHHİTLERLE 1 MİLYAR LİRAYI BULAN PARAVAN SÖZLEŞMELER İMZALANDI

MASAK verilerine göre Kent A.Ş. ile müteahhitler arasında toplam bedeli 1 milyar 78 milyon 870 bin 833 liraya ulaşan çok sayıda "danışmanlık hizmeti" sözleşmesi imzalandı. Savcılık, bu sözleşmelerin paravan nitelikte olduğunu ve ruhsat almak isteyen müteahhitlerden para tahsil edilmesinde kullanıldığını değerlendirdi.

Soruşturma kapsamında söz konusu sözleşmeler üzerinden bugüne kadar 361 milyon 392 bin 264 lira tahsil edildiği bildirildi. Paranın, uygunsuz yapılara yapı ruhsatı almak isteyen müteahhitlerden baskı yoluyla alındığına ilişkin tespitlerin, mağdur beyanları ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü raporlarıyla desteklendiği açıklandı.