Üsküdar Belediyesine yolsuzluk operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı! Aralarında Sinem Dedetaş da var
CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni dalga operasyon düzenlendi. CHP'li Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Savcılık belediye iştiraki Kent A.Ş. ile müteahhitler arasında 1,078 milyar TL tutarında paravan danışmanlık sözleşmeleri imzalandığını; müteahhitlerden icbar yoluyla 361,39 milyon TL'nin tahsil edildiğini tespit etti. Belediyede ada-parsel bazlı renk kodlu Excel tablolarıyla ruhsat süreçlerinin yönetildiği belirlenirken soruşturmada ifade veren bir şüpheli, personele dolar cinsinden verildiği iddia edilen rüşvet ödemelerini gösteren dijital tabloyu adli makamlara teslim etti.
Üsküdar Belediyesine yöne yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni dalga operasyon düzenlendi.
29 Temmuz'da düzenlenen operasyonda CHP'li Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan isimler şu şekilde:
İFADE VAKTİ
Üsküdar Belediyesi soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler bugün (31 Temmuz) sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.
Gözaltına alınanlar daha sonra İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dahil 6 kişi savcılıkta ifade verecek.
SİNEMA DEDETAŞ HAKKINDA RÜŞVET, İRTİKAP VE ÖRGÜT KURMA SUÇLAMASI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.
Soruşturmanın; ihbarlar, mağdur beyanları ve etkin mahiyette beyanda bulunan şüphelilerin ifadeleri üzerine derinleştirildiği bildirilirken Belediye Başkan Yardımcısı, başkan danışmanı, Özel Kalem Müdürlüğü, Kent A.Ş. yönetimi ile bazı birim amirleri ve belediye personelinin ruhsat süreçlerindeki eylemlerinin incelendiği belirtildi.
CHP'li Dedetaş gözaltına alındı
UYGUNSUZ YAPILARA RUHSAT SÜRECİNİ KENT A.Ş. YÖNETTİ
Başsavcılığın açıklamasına göre yapı ruhsatı verilmesinde resmî bir yetkisi bulunmayan Kent A.Ş. çalışanlarının, belediyedeki ruhsat işlemlerini yönlendirdiği tespit edildi.
KAPALI DEVRE KRİPTO SİSTEM
Kent A.Ş. görevlilerinin kriptolu ve kapalı devre e-posta sistemi üzerinden iletişim kurduğu, ada ve parselleri farklı renklerle sınıflandıran Excel tabloları hazırladığı kaydedildi. Bu tablolar üzerinden Üsküdar Belediyesi personeline talimat verildiği ve yapı ruhsatı süreçlerinin Kent A.Ş. tarafından koordine edildiği belirtildi.
MAVİ RENKSE İŞLEM YÜRÜYOR
Kapalı devre bir iletişim ağı üzerinden, ada-parsel bazlı renklendirmeler yapılarak Excel tablosu oluşturulduğu ve bu renklendirme yöntemine göre yapı ruhsatı verilip verilmeyeceği konusunda görevlilere talimat verildiği belirlendi. Excel listesinde yer alan ada ve parsellerin bulunduğu satırların mavi, kırmızı, yeşil ve turuncu renklerle ayrıldığı; mavi rengin işlemlerin yürütüldüğünü, kırmızının anlaşma sağlanamadığını, yeşilin henüz görüşme yapılmadığını, turuncunun ise ilgilisiyle görüşme gerçekleştirildiğini ifade ettiği tespit edildi. Bu renklendirmelere göre yapı ruhsatlarının verildiği, iskan ruhsatlarında sorumluluk Yapı Kontrol Müdürlüğü'nde olmasına rağmen kararların Kent AŞ Genel Müdürü N.A. başkanlığında yapılan toplantılarda alındığı belirlendi. Bu toplantılara, iskan ruhsatını onaylayan Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de katıldığı tespit edildi.
MÜTEAHHİTLERLE 1 MİLYAR LİRAYI BULAN PARAVAN SÖZLEŞMELER İMZALANDI
MASAK verilerine göre Kent A.Ş. ile müteahhitler arasında toplam bedeli 1 milyar 78 milyon 870 bin 833 liraya ulaşan çok sayıda "danışmanlık hizmeti" sözleşmesi imzalandı. Savcılık, bu sözleşmelerin paravan nitelikte olduğunu ve ruhsat almak isteyen müteahhitlerden para tahsil edilmesinde kullanıldığını değerlendirdi.
Soruşturma kapsamında söz konusu sözleşmeler üzerinden bugüne kadar 361 milyon 392 bin 264 lira tahsil edildiği bildirildi. Paranın, uygunsuz yapılara yapı ruhsatı almak isteyen müteahhitlerden baskı yoluyla alındığına ilişkin tespitlerin, mağdur beyanları ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü raporlarıyla desteklendiği açıklandı.
MÜLKİYE MÜFETTİŞLERİNİN HAZIRLADIĞI RAPORDA "İRTİKAP" TESPİTİ YAPILDI
İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerince hazırlanan tevdi raporunda, Üsküdar Belediyesi ile Kent A.Ş. arasında belediye iştiraki olmanın ötesinde organik bir bağ kurulduğu belirtildi. Müteahhitlerin yapı ruhsatı alabilmek için Kent A.Ş. ile sözleşme imzalamaya zorlandıkları ve bu yöntemle gayriresmî gelir elde edildiği tespit edildi.
TAKVİM BAKANLIK RAPORUNA ULAŞTI
TAKVİM'in ulaştığı raporda Sinem Dedetaş'ın; işlemlerin gecikmesindeki etkisi, müteahhitler üzerinde baskı algısı oluşturulmasına katkısı ve sözleşme sistemindeki belirleyici konumu nedeniyle eylemlerinin irtikap suçu kapsamında değerlendirildiği bildirildi.
UYGUNSUZ YAPILAR İÇİN TALEP EDİLECEK İSKÂN BEDELİ TOPLANTILARDA BELİRLENDİ
Savcılık açıklamasında, iskân ruhsatlarını vermekle yetkili birim Yapı Kontrol Müdürlüğü olmasına rağmen süreçlerin Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A. başkanlığında yapılan toplantılarda kararlaştırıldığı belirtildi.
Her inşaatın mevzuata aykırılık derecesine göre müteahhitlerden ne kadar menfaat talep edileceğinin bu toplantılarda belirlendiği kaydedildi.
Alınan paraların bir bölümünün belediye içerisindeki konum ve yetkilerine göre personele dağıtıldığı, bir bölümünün ise Özel Kalem Müdürlüğünün talebi doğrultusunda Kent A.Ş. Genel Müdürüne elden verildiği ifade edildi.Üsküdar Belediyesi'ne operasyonu
BÜYÜK PROJELER İÇİN BELİRLENEN RÜŞVET TUTARLARI ELDEN DOLARLA TAHSİL EDİLDİ
İnşaat hacmi yüksek projelerde para trafiğinin dolar üzerinden yürütüldüğü belirtildi. Savcılığa göre müteahhitlerden elden alınan dolarlar, Sinem Dedetaş'ın danışmanı U.M. ile Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A. koordinasyonunda toplandı.
Rüşvet karşılığında mevzuata aykırı iskân ruhsatları düzenlendiği, paraların ise Üsküdar Belediye binasında danışman U.M'ye parçalar hâlinde teslim edildiği öğrenildi. Bu para trafiğinin HTS ve baz kayıtları ile etkin mahiyette beyanda bulunan şüphelilerin ifadelerinden elde edilen bulgularla tespit edildiği açıklandı.
NAKİT VERMEYENE "BAĞIŞ PROTOKOLÜ"
Soruşturmanın dikkat çeken bir diğer başlığı ise nakit ödeme yapmak istemeyen bir müteahhit firmaya imzalatıldığı belirtilen protokol oldu. Başsavcılığın tespitlerine göre mevzuata aykırı iskân ruhsatı karşılığında nakit ödeme yapmak istemeyen firmaya, Sinem Dedetaş imzalı paravan bir bağış protokolü düzenlendi.
Bu protokol üzerinden firmaya bazı tadilat işlerinin üstlendirildiği ve talep edilen menfaatin nakit dışındaki yöntemlerle temin edildiği değerlendirildi.
11 ADRESE OPERASYON
Elde edilen deliller doğrultusunda harekete geçen Başsavcılık koordinesinde yürütülen operasyonda İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 29 Temmuz'da 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
DEDETAŞ'IN DA ARALARINDA OLDUĞU 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Arama, el koyma ve yakalama işlemleri kapsamında CHP'li Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheliler arasında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü, Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu, Mimar Burçin Çevik, İş takipçisi Adem Altıntaş ve Müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan'ın olduğu öğrenildi.
PERSONELE DOLARLA SUS PAYI
Öte yandan soruşturma kapsamında ifaden veren şüpheli şahıs, ilçedeki müteahhitlerle belediye yetkilileri arasında rüşvet ve irtikap suçlarına konu pazarlıklara göz yuman Belediye Personellerine sus payı olarak dolar üzerinden verilen rüşvet paralarını gösterir bir dijital tabloyu adli makamlara sundu.
BELEDİYEDE DOLAR ZARFI İDDİASI: HER AY 800 DOLAR ALIYORDUM
Şüpheli, belediye personeline maaşlarının dışında her ay kapalı zarf içerisinde para dağıtıldığını öne sürerek ifadesinde şunları söyledi:
"Personellere her ay düzenli olarak kapalı zarf içerisinde maaşımızdan hariç olarak para dağıtılmıştır. Tarihini tam hatırlamamakle beraber Eylül veya Ekim 2024 yılından itibaren personellere her ay kapalı zarf içerisinde para dağıtılmıştır. Bu elden ödemeleri bildiğim kadarıyla İmar Müdürlüğündeki şefler, müdür yardımcıları ve müdürler almaktaydı.
Her bir personel ayrı ayrı yanına çağrılarak kapalı zarf içerisinde kendisine para verilmekteydi. Bu nedenle diğer personellerin aylık ne kadar aldığını bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla bu şekilde kendisine kapalı zarfta para verilen personellerin hepsi aylık olarak bu ödemeyi aldılar.
Benim bildiğim kadarıyla bu kapalı zarf ile verilen ödemeyi 'kabul etmiyorum' diyen personel yoktur. Ayrıca Yapı Kontrol Müdürlüğündeki personele de bu şekilde kapalı zarf içerisinde her ay düzenli olarak para verildiğini biliyorum. Ben ortalama ay bazında 800 Amerikan doları alıyordum."
YAPI KONTROL MÜDÜRÜ: AYLIK 1500 DOLARA YAKIN ALIYORDUM
Soruşturma kapsamında ifade veren bir diğer şüpheli ise belediye personeline dağıtılan dövizleri Kent A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'dan elden aldığını öne sürdü. Yapı Kontrol Müdürlüğündeki personele kapalı zarflar içerisinde her ay para dağıttığını belirten şüpheli, müdür olması nedeniyle aylık 1500 dolara yakın ödeme aldığını söyledi.
Şüpheli ifadesinde şunları kaydetti:
"Haziran 2024 tarihinde [ilgili görevde] olduktan bir müddet sonra personele aydan aya kapalı zarf içerisinde para dağıtıldı. Ben bu parayı Nazım AKKOYUNLU'dan elden döviz olarak alıyordum. Nazım AKKOYUNLU bana odasında bu parayı teslim etmekteydi. Birkaç defa ödeme için Nazım beye sorduğumda daha para gelmedi diye bana beklememi söyledi.
Bir iki defa da personele dağıtılacak parayı almak için Nazım beyin odasına gittiğimde beni bekletti. Odadan çıktıktan sonra ben Nazım beyin odasına girdim ve personele dağıtılacak döviz şeklindeki parayı elden aldım.
Ben kendim müteahhitlerden hiç elden para almadım. İmar Müdürlüğündeki personele dağıtılacak parayı da yine Nazım AKKOYUNLU'dan elden teslim alıp personele dağıtması için teslim ettim. Yapı Kontrol Müdürlüğündeki personele Yapı Kontrol Müdürü olarak kapalı zarf içerisinde her ay parayı ben dağıtmaktaydım. Ben aylık bazda 1500 Amerikan dolarına yakın bir parayı Nazım AKKOYUNLU'nun verdiği paranın içerisinden müdür olmam sebebiyle almaktaydım."
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tarafından Üsküdar Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasının çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Üsküdar Belediyesi'nde imar ve yapı ruhsatı süreçlerinde haksız kazanç sağlandığı iddiaları üzerine yürüttüğü soruşturma kapsamında daha önce iki operasyon düzenlendi.
MÜTEAHHİTLER SÖZLEŞME İMZALAMAYA ZORLANDI
Soruşturmada, belediye iştiraki Kent Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu ile Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin talimat ve gözetiminde, ruhsat almak isteyen müteahhitlerin "danışmanlık hizmeti" adı altında Kent Hizmetleri A.Ş. ile sözleşme imzalamaya zorlandığı ve bu yolla haksız kazanç elde edildiğine ilişkin delillere ulaşıldığı belirtildi. Şüpheliler hakkında "irtikap" suçlamasıyla işlem yapıldı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 15 Mayıs 2026'da İstanbul ve Muğla'da 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken çok sayıda dijital materyale el konulmuştu. Adliyeye sevk edilen 7 şüphelinin tamamı, 18 Mayıs 2026'da Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.
18 Mayıs 2026'ta tutuklananların isimleri şu şekilde:
İLK OPERASYONDA 9 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI
Nisan ayında yapılan operasyonda ise Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de bulunduğu 9 şüpheli tutuklanmıştı.
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