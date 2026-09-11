Acar, İsmail Yetişkin'le sevgili olduklarını kabul ederek Yetişkin'den birçok kez para aldığını, paraların bir bölümünün Yetişkin'in şoförleri tarafından elden kendisine getirildiğini ve birlikte farklı illerde otellerde kaldıklarını anlattı.

Sultan Acar savcılıkta itirafçı oldu



ÖNCE YARDIMCIYLA İLİŞKİYE GİRDİ SONRA BAŞKANLA SEVGİLİ OLDU



Sultan Acar'ın savcılıktaki itiraflarına ise Takvim.com.tr ulaştı.



Acar, kendisini Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile belediye başkan yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan'ın tanıştırdığını söyledi.



Pehlivan'la bir kokteylde tanıştığını beyan eden Acar, "Tanıştığımız gün cinsel ilişkiye girdik" şeklinde konuştu. Daha sonra Pehlivan'ın kendisini Bodrum'a davet edip İsmail Yetişkin ile tanıştırdığını anlattı.

İzmir'den Bodrum'a arkadaşlarıyla beraber Yetişkin'in makam şoförü vesilesiyle gittiğini söyleyen Sultan Acar, günübirlik kiralık villada kaldıklarını açıkladı.



"ALKOLLÜ SEKS PARTİSİ SONRASI SEVGİLİ OLDUK" İTİRAFI



Alkollü seks partisi sonrası İsmail Yetişkin'le sevgili olduğunun itiraf eden Acar şu ifadeleri kullandı:



İbrahim Gökhan Pehlivan bana telefonda bana İsmail Yetişkin ile görüşeceğimi söylemişti, ben burada İsmail Yetişkin ile bir süre görüşüp alkol aldıktan sonra cinsel ilişkiye girdim. Umut Peköz ile Merve Kılıç isimli arkadaşım görüşüp cinsel ilişkiye girdi. Bu buluşmadan sonra İsmail Yetişkin ile görüşmelere devam ettim. Sonra sevgili olduk. Bu şekilde 3 yıl boyunca kendisi ile ilişkimiz devam etti.