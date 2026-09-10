İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında 2 Eylül'de meydana gelen gemi kazasının ardından batan Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemide bulunan 10 mürettebattan henüz haber alınamadı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının katılımıyla sürdürülen arama kurtarma faaliyetleri 9'uncu gününe girerken, kayıp mürettebatın yakınlarının sahildeki endişeli bekleyişi de devam ediyor.

Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemideki 10 kayıp mürettebat için arama kurtarma çalışmaları 9'uncu gününde sürüyor. (Fotoğraflar: AA) İKİ TİCARİ GEMİ SİLİVRİ AÇIKLARINDA ÇARPIŞTI Kaza, 2 Eylül'de Silivri açıklarının yaklaşık 18 mil güneyinde meydana geldi. Kocaeli'den Aliağa'ya seyir hâlinde olan Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye gitmekte olan Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Çarpışmanın ardından Tuğberk İmamoğlu isimli gemi battı. Gemide bulunan 10 mürettebattan haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Silivri açıklarında iki gemi çarpıştı! Kaptanların ifadesi ortaya çıktı! 10 personel aranıyor... Tuğberk İmamoğlunun enkazı 720 metrede ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI 9'UNCU GÜNÜNDE Kayıp 10 mürettebata ulaşılması amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca arama kurtarma çalışması başlatıldı. Deniz ve su altındaki çalışmaların sürdüğü bölgede ekiplerin kayıp mürettebata ulaşmak için yürüttüğü çalışmalar 9'uncu gününde devam ediyor.