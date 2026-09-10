Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 mürettebat için aramalar 9'uncu gününde
Silivri açıklarında Alsu ile çarpışmanın ardından batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde kayıp 10 mürettebatı bulma çalışmaları dokuzuncu günde de devam ediyor. Deniz Kuvvetleri TCG Akın'ın sonar ve ROV çalışmasıyla enkazın yeri belirlendi, sahilde ailelerin bekleyişi sürüyor.
İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında 2 Eylül'de meydana gelen gemi kazasının ardından batan Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemide bulunan 10 mürettebattan henüz haber alınamadı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının katılımıyla sürdürülen arama kurtarma faaliyetleri 9'uncu gününe girerken, kayıp mürettebatın yakınlarının sahildeki endişeli bekleyişi de devam ediyor.
İKİ TİCARİ GEMİ SİLİVRİ AÇIKLARINDA ÇARPIŞTI
Kaza, 2 Eylül'de Silivri açıklarının yaklaşık 18 mil güneyinde meydana geldi.
Kocaeli'den Aliağa'ya seyir hâlinde olan Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye gitmekte olan Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı.
Çarpışmanın ardından Tuğberk İmamoğlu isimli gemi battı. Gemide bulunan 10 mürettebattan haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI 9'UNCU GÜNÜNDE
Kayıp 10 mürettebata ulaşılması amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Deniz ve su altındaki çalışmaların sürdüğü bölgede ekiplerin kayıp mürettebata ulaşmak için yürüttüğü çalışmalar 9'uncu gününde devam ediyor.
BATAN GEMİNİN ENKAZINA KAZANIN 4'ÜNCÜ GÜNÜNDE ULAŞILDI
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Akın gemisi de arama çalışmalarında görev aldı.
TCG Akın'ın gelişmiş sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) kullanılarak yürüttüğü çalışmalar sonucunda, kazanın 4'üncü gününde batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazının bulunduğu yer tespit edildi.
Enkazın yerinin belirlenmesinin ardından kayıp 10 mürettebata ulaşılması amacıyla yürütülen çalışmalara ağırlık verildi.
KAYIP MÜRETTEBATIN YAKINLARININ BEKLEYİŞİ DEVAM EDİYOR
Kayıp 10 mürettebatın yakınları, Silivri sahilinde kendileri için oluşturulan irtibat noktasında gelişmeleri beklemeyi sürdürüyor.
Ailelerin, arama kurtarma çalışmalarında yaşanan gelişmeler ve yürütülen faaliyetler hakkında ekipler tarafından düzenli olarak bilgilendirildiği öğrenildi.
KAYMAKAM MURAT EREN AİLELERLE BİR ARAYA GELDİ
Silivri İlçe Kaymakamı Murat Eren, Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından kayıp mürettebatın yakınlarıyla bir araya geldi.
Eren, mürettebatın aileleriyle görüşerek yürütülen süreç hakkında bilgi aldı ve ailelerin yanında olduğunu ifade etti.
ÇALIŞMALAR VE SON DURUM DEĞERLENDİRİLDİ
Gerçekleştirilen görüşmede, kayıp 10 mürettebatın bulunması için yürütülen arama kurtarma faaliyetleri ve çalışmalardaki son durum değerlendirildi.
Silivri İlçe Kaymakamı Murat Eren, ailelerin yaşadığı zorlu süreçte kendilerine her türlü desteğin sağlanacağını belirtti.