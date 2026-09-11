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"Dini değerleri aşağılama"! Sözde fenomen Fatma Soydaş tahliye edildi

"Dini değerleri aşağılama" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan sözde fenomen Fatma Soydaş, cezaevinde geçirdiği 2 ayın ardından tahliye edildi.

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"Dini değerleri aşağılama"! Sözde fenomen Fatma Soydaş tahliye edildi

Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle büyük tepki çeken ve hakkında soruşturma başlatılan fenomen Fatma Soydaş'ın dava sürecinde yeni bir gelişme yaşandı.

23 Temmuz tarihinde emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek "dini değerleri alenen aşağılama" ve "müstehcen görüntü yayınlama" suçlamalarıyla tutuklanan Soydaş, cezaevinden salıverildi.

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