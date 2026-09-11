CANLI YAYIN
Geri

İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 21 adrese eş zamanlı baskın

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada, "garson" kod adlı gizli tanığın SD kartındaki EMAR verileriyle tespit edilen 20 şüpheli, İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 21 adrese eş zamanlı baskın

İstanbul merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında aktif ve ihraç kamu görevlilerinin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

Video Oynatma İkonu FETÖ'nün emniyet yapılanmasına 20 gözaltı! İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon

20 ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmada, "garson" kod adlı gizli tanıktan elde edilen SD kartta EMAR (Emniyet Mahrem Analiz Raporu) veri kaydı olan 20 şüpheli belirlendi.

Çalışmalarda, örgütün mahrem yapılanmalarında yer alan kişilerle irtibatları olduğu, Bank Asya'da hesapları veya hesaplarında artış bulunduğu ve ardışık aranma kayıtları olduğu belirlenen şüphelilerin, örgütün emniyet mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

İstanbul merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi, 20 şüpheli gözaltına alındı. (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)İstanbul merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi, 20 şüpheli gözaltına alındı. (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)

6 İLDE 21 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Ekipler, 5'i aktif, 3'ü ihraç kamu görevlisi ve 12'si özel sektör çalışanı 20 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 6 ilde 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

Bakan Gürlek açıkladı: 6 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı! 46 dosyada 52 maktul, 7 yaralı
SONRAKİ HABER

"Hiçbir dosyanın üzerini örtmeyeceğiz"
Asu Yıldız Tekin
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler