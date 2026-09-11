İstanbul merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında aktif ve ihraç kamu görevlilerinin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün emniyet yapılanmasına 20 gözaltı! İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon

20 ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmada, "garson" kod adlı gizli tanıktan elde edilen SD kartta EMAR (Emniyet Mahrem Analiz Raporu) veri kaydı olan 20 şüpheli belirlendi.

Çalışmalarda, örgütün mahrem yapılanmalarında yer alan kişilerle irtibatları olduğu, Bank Asya'da hesapları veya hesaplarında artış bulunduğu ve ardışık aranma kayıtları olduğu belirlenen şüphelilerin, örgütün emniyet mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.