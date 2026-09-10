"MECBURiYETTEN SUSTUM" atv'nin haberine göre, annesinin ölümüne ilişkin soruşturmada şüpheli sıfatıyla tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu, ortaya çıkan ses kaydında neden uzun süre sessiz kaldığını anlattı. Ulu, "Bakma o kadar sustum ama mecbur kaldığım için sustum." ifadelerini kullandı.

GÜLLÜ'NÜN DÜŞTÜĞÜ ANLARI EMNİYETTE CANLANDIRMIŞTI Güllü, 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. İlk aşamada kaza olarak kayıtlara geçen olay, soruşturmanın derinleştirilmesiyle farklı bir boyut kazandı. Olaydan yaklaşık iki ay sonra Sultan Nur Ulu ile Tuğyan Ülkem Gülter, yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları iddiasıyla yakalanmıştı. Sultan Nur Ulu, o süreçte Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini ittiğini iddia etmiş ve yaşananları emniyette canlandırmıştı.

"KENDİNİ ÖYLE BİR PARÇALIYORDU Kİ..." Sultan Nur Ulu, neden uzun süre sessiz kaldığı yönündeki eleştirilere de ses kaydında yanıt verdi. Ulu, "Öyle bir parçalıyordu ki çünkü kendisini. Üstünü falan soyunuyordu böyle abla. Dedim ki Sultan sana kim inanır? Ben zaten bunu söylemiştim. Bir kere bile dedim oraya kelepçeli şekilde girersem bildiğim tüm gerçekleri anlatacağım dedim." ifadelerini kullandı.

Güllü soruşturmasında yeni ses kayıtları: Biz attık iddiası, savunma konuşması ve eski nişanlının resti



"'MALTAKA'YI AÇINCA GÜL ANNE GELDİ" Sultan Nur Ulu'nun ses kaydında, Güllü'nün hayatını kaybettiği güne ilişkin anlattığı detaylar da dikkat çekti. Ulu'nun iddiasına göre, olayın yaşandığı gün Tuğyan Ülkem Gülter, "Maltaka" adlı şarkının açılmasını istedi. Sultan Nur Ulu, yaşananları şu sözlerle anlattı: "Dedi ki 'Maltaka'yı aç.' Şarkı açılınca Gül anne geldi. Maltaka'yı hiç bilmiyordum, hangi şarkı olduğunu dahi bilmiyordum. Sordum, dedim ki 'Tuğyan neden böyle bir şey yaptın?' Sorduğumda ağlamaya başlıyordu."