Güllü'nün Yalova'daki evinde yeni ses kaydı bulundu! Sultan Nur Tuğyan'ı ifşa etti: Oscar'lık performans sergiliyordu
Şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni bir ses kaydı ortaya çıktı. Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in o gece yanında bulunan ve daha sonra itirafçı olan arkadaşı Sultan Nur Ulu, neden uzun süre sustuğunu anlattı. Ulu, ses kaydında cinayetin ardından Tuğyan'ın davranışlarına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü, 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma kapsamında yeni detaylar ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından pencereden atıldığı tespit edilirken, yeni ortaya çıkan telefon konuşmasında Sultan Nur Ulu, olayın ardından yaşananları anlattı.
GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ YENİ SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI
Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, yeni bir telefon konuşması ortaya çıktı.
İlk duruşmanın 1 Ekim'de yapılmasının beklendiği davada, olay gecesi Tuğyan Ülkem Gülter'in yanında bulunan ve daha sonra itirafçı olan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun ses kaydındaki açıklamaları dikkat çekti.
Yapılan incelemelerde, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından pencereden atıldığı tespit edilmişti.
"MECBURiYETTEN SUSTUM"
atv'nin haberine göre, annesinin ölümüne ilişkin soruşturmada şüpheli sıfatıyla tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu, ortaya çıkan ses kaydında neden uzun süre sessiz kaldığını anlattı.
Ulu, "Bakma o kadar sustum ama mecbur kaldığım için sustum." ifadelerini kullandı.
GÜLLÜ'NÜN DÜŞTÜĞÜ ANLARI EMNİYETTE CANLANDIRMIŞTI
Güllü, 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.
İlk aşamada kaza olarak kayıtlara geçen olay, soruşturmanın derinleştirilmesiyle farklı bir boyut kazandı. Olaydan yaklaşık iki ay sonra Sultan Nur Ulu ile Tuğyan Ülkem Gülter, yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları iddiasıyla yakalanmıştı.
Sultan Nur Ulu, o süreçte Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini ittiğini iddia etmiş ve yaşananları emniyette canlandırmıştı.
"KENDİNİ ÖYLE BİR PARÇALIYORDU Kİ..."
Sultan Nur Ulu, neden uzun süre sessiz kaldığı yönündeki eleştirilere de ses kaydında yanıt verdi.
Ulu, "Öyle bir parçalıyordu ki çünkü kendisini. Üstünü falan soyunuyordu böyle abla. Dedim ki Sultan sana kim inanır? Ben zaten bunu söylemiştim. Bir kere bile dedim oraya kelepçeli şekilde girersem bildiğim tüm gerçekleri anlatacağım dedim." ifadelerini kullandı.
"'MALTAKA'YI AÇINCA GÜL ANNE GELDİ"
Sultan Nur Ulu'nun ses kaydında, Güllü'nün hayatını kaybettiği güne ilişkin anlattığı detaylar da dikkat çekti.
Ulu'nun iddiasına göre, olayın yaşandığı gün Tuğyan Ülkem Gülter, "Maltaka" adlı şarkının açılmasını istedi.
Sultan Nur Ulu, yaşananları şu sözlerle anlattı:
"Dedi ki 'Maltaka'yı aç.' Şarkı açılınca Gül anne geldi. Maltaka'yı hiç bilmiyordum, hangi şarkı olduğunu dahi bilmiyordum. Sordum, dedim ki 'Tuğyan neden böyle bir şey yaptın?' Sorduğumda ağlamaya başlıyordu."
"OSCAR'LIK BİR PERFORMANS SERGİLİYORDU"
Sultan Nur Ulu, Tuğyan Ülkem Gülter'in olayın ardından rol yaptığını da iddia etti.
Ulu, "Ben de annemi kaybettim. İnsanlar acı çekerler. Ama Tuğyan çok güzel bir rol yapıyordu. Oscar'lık bir performans sergiliyordu." ifadelerini kullandı.
SEYHAN SOYLU DA TUTUKLANDI
Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ortaya çıkan ses kayıtlarında adı geçen ve "Sisi" lakabıyla tanınan Seyhan Soylu'nun da tutuklandığı belirtildi.