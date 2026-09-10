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Başkan Erdoğan A Takımı'nı topluyor: AK Parti'ye yeni katılımlar yolda

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Takımı'nı siyaset, ekonomi ve dış politika gündemiyle topluyor. Masadaki en önemli konu başlığı Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durum olacak. Erdoğan, teşkilatlardan gelen geri dönüşleri dinleyecek ve yeni talimatlarını verecek. Öte yandan MKYK toplantısında AK Parti'ye yeni katılımlar bekleniyor.

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Başkan Erdoğan A Takımı'nı topluyor: AK Parti'ye yeni katılımlar yolda

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nu topluyor.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki kritik toplantıda, Terörsüz Türkiye sürecinden kiralık konut düzenlemelerine, Orta Vadeli Program değerlendirmesinden dış politikadaki sıcak gelişmelere kadar çok sayıda konu başlığının ele alınması bekleniyor.

AK Parti'ye yeni katılımlar bekleniyor (Haberin görselleri Takvim Foto Arşivi'nden alındı)AK Parti'ye yeni katılımlar bekleniyor (Haberin görselleri Takvim Foto Arşivi'nden alındı)

AK PARTİ'YE YENİ KATILIMLAR OLACAK

Bugünkü kritik toplantıda AK Parti'ye yeni katılımların olacağı konuşuluyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE SON DURUM

Masadaki en önemli konu başlığı ise Terörsüz Türkiye sürecinin geldiği son nokta olacak.

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24 Ağustos'ta ilk toplantısını yapan Milli Dayanışma Kurulundan çıkan sonuçlar masaya gelecek. Başkan Erdoğan, teşkilatlardan gelen geri dönüşleri orada dinleyecek ve yeni talimatlarını verecek.

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MKYK'DA EKONOMİ GÜNDEMİ VE KİRALIK KONUT PROJESİ

MKYK'da sosyal konut projeleri ve kiralık konut kampanyasının da ele alınması bekleniyor. Kiralık konut çalışmasının sadece İstanbul ile sınırlı kalmaması yönünde bazı görüşlerin olduğu bilinirken, bu talepler kapsamlıca ele alınacak.

Ayrıca Orta Vadeli Ekonomik Program'ın sonuçları değerlendirilecek.

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İSRAİL, YUNANİSTAN VE UKRAYNA...

İsrail'in bölgedeki saldırıları devam ediyor, Rusya-Ukrayna savaşında gerilim artıyor. Bir yandan da Ege ve Akdeniz'de Yunanistan'ın 12 mil provokasyonları sürüyor. Atina-Tel Aviv hattında Türkiye karşıtı AŞİL Kalkanı anlaşması yapıldı.

Dış politikadaki bu sıcak konu başlıklarının da toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor.

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