Karadeniz'de TEDY yük gemisine İHA saldırısı: 2 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Karadeniz'de seyir hâlindeki "TEDY" adlı yabancı yük gemisi, 9 Eylül'de İHA saldırılarının hedefi oldu. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, saldırı sonucu gemide görev yapan Azerbaycan vatandaşlarından Aslan Aliyev ile Asim Gasimov'un yaşamını yitirdiğini, İmran Novruzov ve Rauf Aliyev'in ise yaralandığını açıkladı.

KARADENİZ'DE "TEDY" İSİMLİ YÜK GEMİSİNE İHA SALDIRISI

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz'de seyreden "TEDY" adlı yabancı yük gemisine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, geminin 9 Eylül tarihinde insansız hava aracı (İHA) saldırılarına maruz kaldığı bildirildi. Saldırının ardından gemide görev yapan Azerbaycan vatandaşlarından 2'sinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

2 AZERBAYCAN VATANDAŞI HAYATINI KAYBETTİ

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, saldırı sonucu Aslan Aliyev ve Asim Gasimov'un yaşamını yitirdiği belirtildi.

İHA saldırısında İmran Novruzov ve Rauf Aliyev'in ise yaralandığı bildirildi.

YARALILAR UKRAYNA'DA TEDAVİ ALTINDA

Saldırıda yaralanan Azerbaycan vatandaşlarının tedavilerinin sürdüğü aktarıldı. Açıklamada, İmran Novruzov ile Rauf Aliyev'in Ukrayna'nın Çernomorsk şehrinde bulunan bir hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.

DİPLOMATİK TEMSİLCİLİKLERLE KOORDİNASYON SÜRÜYOR

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, yaşanan olayın ardından diplomatik temsilcilikler ve ilgili ülkelerin yetkili kurumlarıyla koordinasyon hâlinde çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Açıklamada, yaralı vatandaşların tedavi süreçlerinin tamamlanmasının ardından ülkeye getirilmeleri için gerekli çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.

Yaralılara gerekli konsolosluk desteğinin sağlanması ve hayatını kaybeden Azerbaycan vatandaşlarının cenaze işlemlerinin yürütülmesi amacıyla da adımlar atıldığı ifade edildi.

AİLELERE BAŞSAĞLIĞI, YARALILARA ŞİFA MESAJI

Bakanlığın açıklamasında, saldırıda hayatını kaybeden Azerbaycan vatandaşlarının ailelerine başsağlığı dilekleri iletildi. Yaralanan vatandaşlara ise acil şifalar dilendi.

AZERBAYCAN VATANDAŞLARINA GÜVENLİK UYARISI YAPILDI

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, açıklamasında vatandaşlara yönelik güvenlik uyarısını da yineledi. Askeri operasyonların devam ettiği veya güvenlik durumunun istikrarsız olduğu bölgelere seyahat edilmemesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca vatandaşların söz konusu bölgelerde çalışmaması ve bu rotalarda faaliyet gösteren gemiler de dâhil olmak üzere ulaşım araçlarında görev almaması istendi.

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