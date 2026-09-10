Türk Silahlı Kuvvetleri, 50 yılı aşkın süredir Ada'daki barış ve istikrarın teminatı olmaya devam etmektedir. Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü hasmane tutuma karşı gerekli karşılığı verme kararlılığımız tamdır."

Avrupa Birliği ve kurumlarının, 1963-1974 yılları arasında Kıbrıs Türklerine yönelik sistematik saldırıları ve EOKA terör örgütünün insanlık dışı eylemlerini görmezden gelerek GKRY'nin tek taraflı iddia ve söylemlerini esas alması, Kıbrıs Meselesi'nin çözümüne katkı sağlamaktan uzaktır. Üçüncü tarafları, tarihî gerçekler ışığında adil ve tarafsız bir tutum sergilemeye davet ediyoruz.

Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonunca, GKRY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alan sözde bir anıt projesine kaynak ayrılmasının tavsiye edilmesi, tarihî gerçekleri çarpıtmaya yönelik taraflı yaklaşımın yeni bir örneğidir.

"Kıbrıs Türk halkını sistematik saldırı ve katliamlardan kurtaran, Ada'ya barış ve huzur getiren 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'na ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik mesnetsiz iddiaları şiddetle reddediyoruz

Açıklamada, üçüncü tarafların Kıbrıs meselesinde adil ve tarafsız bir tutum sergilemesi gerektiği vurgulandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Avrupa Parlamentosu'nda alınan kararlardan Suriye'deki SDG'nin fesih ve entegrasyon sürecine, terörle mücadeleden İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına kadar gündemdeki birçok başlığa ilişkin açıklamalarda bulundu.

SDG'NİN FESİH SÜRECİNDE SİLAHLAR İÇİN NET MESAJ

MSB, Suriye'de iç savaş sürecinde oluşan koşullarda yürütülen Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) fesih ve entegrasyon sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Bakanlık, Suriye'nin toprak bütünlüğü ile "tek devlet, tek ordu" anlayışının güçlendirilmesi kapsamında yürütülen sürecin yakından takip edildiğini bildirdi.

MSB şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'nin toprak bütünlüğü ile "tek devlet, tek ordu" anlayışının güçlendirilmesi kapsamında yürütülen fesih ve entegrasyon süreci yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede, silah ve askerî araçların Suriye ordusuna teslim edilmesi, entegrasyon sürecinin ve "tek ordu" ilkesinin doğal bir gereğidir.

İç savaş döneminde eski rejim unsurlarından kalan veya terörizmle mücadele gerekçesiyle uluslararası aktörler tarafından sağlanan silah ve askerî araçların Suriye ordusuna teslim edilmesinin, sürecin sağlıklı şekilde ilerlemesine katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz."

NATO STANDARTLARINDA HARP MERKEZİ

MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Komutanlığın NATO standartlarına uygun şekilde faaliyetleri planlama ve icra etme yeteneğine sahip olduğunu belirten Aktürk, "Nitelikli personeli, modern altyapısı, gelişmiş simülasyon ve komuta kontrol imkanlarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin harekat kabiliyetine önemli katkılar sağlamakta, bilgisayar destekli komuta yeri tatbikatlarıyla gerçekçi ve güncel harekat ortamları oluşturarak personelin karar verme, planlama, sevk ve idare yeteneklerini geliştirmektedir" dedi.

Tuğamiral Aktürk, Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığının NATO ağına tam entegre modern muhabere ve bilgi sistemleri ile medya stüdyosu ve güvenlik sistemleriyle donatıldığını ifade etti.

Aktürk, komutanlığın milli ve uluslararası komuta yeri tatbikatlarının yanı sıra harp oyunları, toplantı, seminer, konferans, panel ve akademik faaliyetleri icra etme kabiliyetine sahip olduğu bilgisini verdi.

42 ÜLKEDEN 542 İLETİŞİMCİ TÜRKİYE'DE

Komutanlığın sahip olduğu tecrübe ve uzmanlıkla NATO'nun yüksek hazırlık seviyesinin desteklenmesine katkı sağladığını söyleyen Aktürk, şunları kaydetti:

"Değişen güvenlik ortamı, gelişen konseptler ve artan ihtiyaçlar doğrultusunda müttefiklerin birlikte çalışabilirliğinin artırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığımız, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğimizin koordinatörlüğünde, 7-10 Eylül tarihleri arasında 42 ülkeden alanında uzman 542 iletişimcinin katıldığı NATO İletişimciler Konferansı'na ev sahipliği yapmıştır.

NATO'nun stratejik iletişim kapasitesinin geliştirilmesi, dezenformasyona karşı dayanıklılığın artırılması ve müttefikler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunulan söz konusu konferansta, güncel güvenlik ortamına ilişkin iletişim yaklaşımları, stratejik iletişimin geleceğine yönelik eğilimler, değişen bilgi ve iletişim ortamının beraberinde getirdiği fırsat ve sınamalar, bilişsel alandaki gelişmeler ile yapay zeka araçlarından etkin şekilde yararlanılmasına ilişkin hususlar ele alınmıştır."