Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'un Beşirli sahilindeki dolgu alanında hayata geçirilen Uzunkum Yaşam Alanı Millet Bahçesi'nin fidan dikim töreninde konuştu. Projenin yalnızca Trabzon için değil, Doğu Karadeniz'in en önemli sahil düzenleme projelerinden biri olacağını vurgulayan Uraloğlu, Trabzon'daki ulaşım ve altyapı yatırımlarına ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, "Trabzon'u deniziyle yeniden kucaklaştıracak, sahilini çağdaş, yeşil ve insan odaklı bir yaşam alanına dönüştürecek büyük bir vizyon projesi olan Uzunkum Yaşam Alanı Millet Bahçesi'nin Fidan Dikim Töreni'ni gerçekleştiriyoruz." dedi.

Trabzon'un Beşirli sahilinde hayata geçirilen Uzunkum Yaşam Alanı Millet Bahçesi, denizle bütünleşen yeni bir yaşam merkezi olacak.

"TRABZON'A YAKIŞIR, DENİZİYLE BÜTÜNLEŞMİŞ BİR YAŞAM MERKEZİ İNŞA EDİYORUZ"

Bakan Uraloğlu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde Türkiye'nin dört bir yanında dev yatırımlarla imar ve ihya çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Beşirli sahilindeki dolgu alanında hayata geçirilen proje hakkında konuşan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dev yatırımlar ile dört baştan imar ve ihya etmeye devam ediyoruz. Bugün burada, Beşirli sahilindeki dolgu alanı üzerinde; Trabzon'u deniziyle yeniden kucaklaştıracak, sahilini çağdaş, yeşil ve insan odaklı bir yaşam alanına dönüştürecek büyük bir vizyon projesi olan Uzunkum Yaşam Alanı Millet Bahçesi'nin Fidan Dikim Töreni'ni gerçekleştiriyoruz. Trabzon'a yakışır, deniziyle bütünleşmiş, canlı bir yaşam merkezi inşa ediyoruz."



"DOĞU KARADENİZ'İN EN GÜZEL SAHİL DÜZENLEME PROJELERİNDEN BİRİ OLACAK"

Uraloğlu, projenin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğünün iş birliğiyle yürütüldüğünü belirtti.

Bakan Uraloğlu, proje için, "Sadece Trabzon'un değil; Doğu Karadeniz'in en güzel sahil düzenleme projelerinden biri olarak tarihe geçecek ve Trabzon'a mühür vuran bir proje olacaktır." ifadesini kullandı.

"TRABZON'UN ULAŞIM VE ALTYAPISINI BAŞTAN AŞAĞI YENİLİYORUZ"

Trabzon'a TOKİ tarafından güncel rakamlarla önemli yatırımlar yapıldığını da dile getiren Bakan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Millet bahçeleri, yaşam alanları ve kentsel dönüşümle Trabzon'umuzun çehresi daha da güzelleşirken biz de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Trabzon'un ulaşım altyapısını baştan aşağı yeniliyoruz. Trabzon'umuzu, başta Karadeniz Sahil Yolu olmak üzere bölünmüş yollarla bütün Türkiye'ye bağladık. Türkiye'nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olan Zigana Tüneli'ni tamamlayarak İran ve tüm Ortadoğu ülkelerinin Trabzon ve Karadeniz'e ulaşmasını temin ettik. 2005 yılında Faruk Bakanımız zamanında Tanjant Yolu'nu açtık; onu açmak da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti'ye nasip oldu. Kanuni Bulvarı projesinde sona yaklaştık. Trabzon Güney Çevre Yolu'muzu da iki kesim halinde hayata geçiriyoruz; birinci etabında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor."



TRABZON'DA 23 KARAYOLU PROJESİ SÜRÜYOR

Bakan Uraloğlu, yakın zamanda Yomra ve Trabzon Üniversitesi Yeni Nesil Kavşakları ile Trabzon Şehir Hastanesi Kavşağı gibi önemli projelerin de hizmete sunulduğunu anlattı.

Trabzon'da hâlen 23 karayolu projesinde çalışmaların devam ettiğini belirten Uraloğlu, kent içi ulaşımı rahatlatacak projelere ilişkin bilgi verdi.

"TRABZON RAYLI SİSTEM HATTI GÜNLÜK 150 BİN KİŞİYE HİZMET VERECEK"

Trabzon kent içi ulaşımına önemli katkı sağlaması hedeflenen Trabzon Raylı Sistem Hattı'nın temelinin 10 gün önce atıldığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, şunları söyledi:

"Şu anda; 23 karayolu projemizde de çalışmalar devam ediyor. 10 gün önce Trabzon kent içi ulaşımına nefes aldıracak Trabzon Raylı Sistem Hattı'nın temelini attık. Hattımız tamamlandığında günlük 150 bin hemşerimize hizmet sunacağız. Kent içi raylı sistemle tanıştırdığımız Trabzonumuzu hızlı tren ile tanıştıracak projemiz de hayata geçecek inşallah."