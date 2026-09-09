Sosyal medyada "Vanlı Kara Haydar" olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanan Tançalan'ın ardından eşi Çağla Öz de gözaltına alındı.

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda, hakkında 25 olay kaydı bulunduğu belirtilen Tançalan, 8 Eylül 2026 günü saat 03.00 sıralarında Van'ın Muradiye ilçesindeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince emniyete götürülen Tançalan'ın, emniyet ve savcılıkta ifadesi alındı.

İfadesinin ardından bu kez "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan adliyeye sevk edilen Tançalan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DOSYADA "LÜKS YAŞAM" MERCEK ALTINDA

Van Cumhuriyet Başsavcılığının tutuklama talep yazısında, Van KOM Şube Müdürlüğü Aklama Suçları ve Suç Gelirlerini Araştırma Büro Amirliği ekiplerinin Tançalan hakkında çalışma yürüttüğü belirtildi.

Sevk yazısında Tançalan'ın sosyal medya platformlarında "Vanlı Kara Haydar" olarak bilindiği, paylaşımlarında lüks yaşam tarzıyla dikkat çektiği ve "mafyavari" olarak değerlendirilen görüntüler bulunduğu kaydedildi.

EŞİ ÇAĞLA ÖZ DE GÖZALTINDA

Savcılık, Tançalan'ın sosyal medyada görünen ekonomik yaşam standardıyla mali profilinin uyumlu olmadığını değerlendirirken, dosyada Dubai üzerinden Mail Order yöntemiyle kaynağı belirsiz gelirlerin Türkiye'ye sokulduğuna ilişkin bilgiler elde edildiği öne sürüldü.

Soruşturma kapsamlı şekilde devam ederken "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz de gözaltına alındı.

Çağla Öz gözaltına alındı!

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