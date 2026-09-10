Eğitimin temelinde iyi ve ahlaklı insan yetiştirmenin bulunması gerektiği belirtildi.



Zira eğitimden maksat; imanla beslenen, ilimle güçlenen, merhametiyle tüm insanlığı kucaklayan; milletimiz, ümmet-i Muhammed ve bütün insanlık için umut olan bir nesil yetiştirebilmektir.

Gençlerin iman, ilim ve merhametle yetiştirilmesinin önemi anlatıldı.



Eğitimden maksat; vahyin rehberliğinde hikmeti ve Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in örnekliğinde güzel ahlakı temsil eden bir toplum inşa edebilmektir. Eğitimden maksat, ülkemizin; bilimde, teknolojide, sanatta, hâsılı hayatın her alanında söz sahibi olmasına katkı sunabilmektir.

Eğitimin milli ve manevi değerlerle desteklenmesi gerektiği ifade edildi.



KIYMETLİ ANNE VE BABALAR VE DEĞERLİ ÖĞRETMENLER!



Her şeyin büyük bir hızla değiştiği bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte gençlerin ilgi, algı ve beklentilerinin de hızlı bir şekilde değiştiğini görüyoruz. Bu bakımdan, iyi bir eğitim için, öncelikle evlatlarımızı iyi tanımak zorundayız.

Anne ve babalara çocuklarını yakından tanıma çağrısı yapıldı.



Onların; zamanın ruhunu yakalamalarına, çağı anlamalarına ve geleceğin icaplarına uygun donanıma sahip olmalarına destek olmalıyız.