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"Kim ilim için yola çıkarsa, Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır!" Cuma hutbesinde “eğitim” vurgusu: Ailelere kritik uyarı

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala cuma hutbesinde eğitimin önemi, çocukların yetiştirilmesi ve ailelerin sorumlulukları gündeme taşındı. Hutbede, ilim öğrenmenin önemine dikkat çekilirken gençlerin hem çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle hem de milli ve manevi değerlerle yetiştirilmesi gerektiği vurgulandı.

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"Kim ilim için yola çıkarsa, Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır!" Cuma hutbesinde “eğitim” vurgusu: Ailelere kritik uyarı

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala bu haftaki cuma hutbesinde eğitimin önemi, çocukların ve gençlerin yetiştirilmesi ile anne baba ve öğretmenlerin sorumlulukları ele alındı. Hutbede, gençlerin çağın gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip olmalarının yanı sıra milli ve manevi değerlerle, güzel ahlak ve merhametle yetiştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Hutbede, eğitimin insan hayatındaki önemine dikkat çekildi. (Görseller takvim.com.tr grafik ekibi tarafından hazırlanmıştır)Hutbede, eğitimin insan hayatındaki önemine dikkat çekildi. (Görseller takvim.com.tr grafik ekibi tarafından hazırlanmıştır)

MUHTEREM MÜSLÜMANLAR!

İnsanın; Rabbiyle, kendisiyle, toplumla ve çevresiyle olumlu ilişkiler kurmasında, ölçülü ve dengeli bir hayat yaşamasında en önemli etken, eğitim ve öğretimdir. İlim öğrenmenin ve doğru bilgi elde etmenin Allah katındaki kıymetini, "De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" ayet-i kerimesi en güzel şekilde ifade etmektedir.

İlim öğrenmenin ve doğru bilgi edinmenin değeri vurgulandı.İlim öğrenmenin ve doğru bilgi edinmenin değeri vurgulandı.

AZİZ MÜMİNLER!

Yaratana kulluk etmeyi ve yaratılana merhamet göstermeyi kendisine düstur edinen, milli ve manevi değerlerine bağlı iyi bir insan yetiştirme anlayışı, eğitimin temeli olmalıdır.

Eğitimin temelinde iyi ve ahlaklı insan yetiştirmenin bulunması gerektiği belirtildi.Eğitimin temelinde iyi ve ahlaklı insan yetiştirmenin bulunması gerektiği belirtildi.

Zira eğitimden maksat; imanla beslenen, ilimle güçlenen, merhametiyle tüm insanlığı kucaklayan; milletimiz, ümmet-i Muhammed ve bütün insanlık için umut olan bir nesil yetiştirebilmektir.

Gençlerin iman, ilim ve merhametle yetiştirilmesinin önemi anlatıldı.Gençlerin iman, ilim ve merhametle yetiştirilmesinin önemi anlatıldı.

Eğitimden maksat; vahyin rehberliğinde hikmeti ve Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in örnekliğinde güzel ahlakı temsil eden bir toplum inşa edebilmektir. Eğitimden maksat, ülkemizin; bilimde, teknolojide, sanatta, hâsılı hayatın her alanında söz sahibi olmasına katkı sunabilmektir.

Eğitimin milli ve manevi değerlerle desteklenmesi gerektiği ifade edildi.Eğitimin milli ve manevi değerlerle desteklenmesi gerektiği ifade edildi.

KIYMETLİ ANNE VE BABALAR VE DEĞERLİ ÖĞRETMENLER!

Her şeyin büyük bir hızla değiştiği bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte gençlerin ilgi, algı ve beklentilerinin de hızlı bir şekilde değiştiğini görüyoruz. Bu bakımdan, iyi bir eğitim için, öncelikle evlatlarımızı iyi tanımak zorundayız.

Anne ve babalara çocuklarını yakından tanıma çağrısı yapıldı.Anne ve babalara çocuklarını yakından tanıma çağrısı yapıldı.

Onların; zamanın ruhunu yakalamalarına, çağı anlamalarına ve geleceğin icaplarına uygun donanıma sahip olmalarına destek olmalıyız.

Öğretmenlerin gençlerin geleceğe hazırlanmasındaki rolüne dikkat çekildi.Öğretmenlerin gençlerin geleceğe hazırlanmasındaki rolüne dikkat çekildi.

Bununla beraber, "Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun" emr-i ilahisi gereğince, çocuklarımızı ve gençlerimizi; sapkın ideolojilerden, batıl akımlardan ve her türlü bağımlılıktan korumalıyız.

Çocukların zararlı ideolojilerden ve bağımlılıklardan korunması istendi.Çocukların zararlı ideolojilerden ve bağımlılıklardan korunması istendi.

AZİZ MÜSLÜMANLAR!

Bugün bize düşen; inancımızı, örf ve adetlerimizi, tarih ve kültürümüzü en doğru şekilde evlatlarımıza tanıtmaktır.

Onların dünyevi başarıları için çaba gösterdiğimiz kadar, hatta daha da fazla, ahiret azığı elde etmelerine rehberlik etmektir.

Gençlerin çağın şartlarına uygun bilgi ve donanıma sahip olması gerektiği belirtildi.Gençlerin çağın şartlarına uygun bilgi ve donanıma sahip olması gerektiği belirtildi.

Unutmayalım ki, ebedi bir âlemin varlığına inananlar için asıl başarı, rızâ-yı ilahiye ulaşmaktır.

Çocuklara dünya başarısının yanında ahiret bilincinin de kazandırılması gerektiği vurgulandı.Çocuklara dünya başarısının yanında ahiret bilincinin de kazandırılması gerektiği vurgulandı.

Bu vesileyle, önümüzdeki Pazartesi başlayacak olan yeni eğitim ve öğretim yılının; evlatlarımıza, öğretmenlerimize, velilerimize ve milletimize hayırlı olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz.

Asıl başarının Allah’ın rızasına ulaşmak olduğu hatırlatıldı.Asıl başarının Allah’ın rızasına ulaşmak olduğu hatırlatıldı.

Hutbemizi, Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in şu müjdesi ile bitiriyoruz:



"Kim ilim için yola çıkarsa, Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır..."

Yeni eğitim-öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler, veliler ve millet için hayırlı olması temenni edildi.Yeni eğitim-öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler, veliler ve millet için hayırlı olması temenni edildi.

Eğitim ve İlim Üzerine Hutbeden Öne Çıkan Mesajlar
Eğitimin temel amacı nedir?
İmanla beslenen, ilimle güçlenen, merhamet sahibi ve güzel ahlakı temsil eden bireyler yetiştirmektir.
İlim öğrenmenin önemi nedir?
Hutbede, bilenlerle bilmeyenlerin bir olmayacağını ifade eden ayet hatırlatılarak ilim öğrenmenin önemine dikkat çekiliyor.
Eğitim sadece dünyevi başarıdan mı ibarettir?
Hayır. Çocukların dünyevi başarılarının yanında ahiret hayatına hazırlanmalarına da rehberlik edilmesi gerektiği vurgulanıyor.
Anne ve babalara hangi görevler düşüyor?
Çocuklarını iyi tanımaları, değişen dünyaya uyum sağlamalarına destek olmaları ve onları zararlı akımlar ile bağımlılıklardan korumaları isteniyor.
Öğretmenlerin eğitimdeki rolü nedir?
Gençlerin çağın gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip olmalarına katkı sunarken milli, manevi ve ahlaki değerlerin aktarılmasına rehberlik etmektir.
Gençlerin neden iyi tanınması gerekiyor?
İlgi, algı ve beklentileri hızla değişen gençlerin ihtiyaçlarına uygun bir eğitim anlayışı geliştirebilmek için.
Eğitim ülkenin geleceğine nasıl katkı sağlar?
Bilim, teknoloji, sanat ve hayatın diğer alanlarında ülkenin söz sahibi olmasına katkıda bulunur.
Çocuklar hangi tehlikelere karşı korunmalı?
Sapkın ideolojiler, batıl akımlar ve her türlü bağımlılık gibi zararlı etkenlere karşı korunmaları gerektiği belirtiliyor.
Asıl başarı nedir?
Ebedi hayata inananlar için asıl başarının Allah'ın rızasına ulaşmak olduğu ifade ediliyor.
Yeni eğitim-öğretim yılı için ne temenni ediliyor?
Yeni eğitim ve öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler, veliler ve millet için hayırlı olması temenni ediliyor.
Hutbede hangi hadisle mesaj veriliyor?
"Kim ilim için yola çıkarsa, Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır..." hadisiyle ilim öğrenmenin faziletine dikkat çekiliyor.
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