Başkan Erdoğan "Altın" kızları kabul etti! Avrupa şampiyonu sultanlar Külliye'de
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kabul etti. Filenin Sultanları, tarihi başarının ardından Başkan Erdoğan'la bir araya geldi.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanıp üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımını kabul etti.
Erdoğan sultanları tek tek tebrik etti.
Erdoğan sultanları tek tek tebrik etti.
Ahmet Zeren Takvim.com.tr Güncel