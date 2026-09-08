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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanıp üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımını kabul etti.Erdoğan sultanları tek tek tebrik etti.