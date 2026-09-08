Kurtulmuş, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. İki meclis başkanı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ortak basın toplantısında konuştu. (Fotoğraflar AA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

"BÜTÜN BÖLGEYE DE ETKİ EDECEK"

Terörsüz Türkiye yaklaşımının Irak'a etkisine değinen Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Terörsüz Türkiye yaklaşımının bütün bölgeye de etki edeceğini, terörden çok çekmiş olan Iraklı kardeşlerimizin de en kısa zamanda terörden ve silahlı gruplardan kurtulacağını ümit ediyoruz."

Kurtulmuş, Irak'a ilişkin beklentisini, "Silahlı milis gruplarından Irak temizlenecek, arındırılacak ve inşallah terörsüz bir Irak da inşa edilecektir." sözleriyle dile getirdi.

Türkiye'deki sürecin bölgesel etkilerine işaret eden Kurtulmuş, "Türkiye'deki PKK terörünün sona ermesinin, Terörsüz Türkiye sürecinin olmasının pratik olarak bütün bölgeye tesirlerine en kısa süre içerisinde şahit olacağız." dedi.