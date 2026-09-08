Numan Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye mesajı: PKK terörünün sona ermesinin etkisi bütün bölgeye yayılacak
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi ile ortak basın toplantısında Terörsüz Türkiye'ye ilişkin mesajlar verdi. Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye yaklaşımının bütün bölgeye de etki edeceğini, terörden çok çekmiş olan Iraklı kardeşlerimizin de en kısa zamanda terörden ve silahlı gruplardan kurtulacağını ümit ediyoruz." dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinin etkilerinin en kısa süre içerisinde bütün bölgede görüleceğini söyledi.
Kurtulmuş, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. İki meclis başkanı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Kurtulmuş, Türkiye'deki PKK terörünün sona ermesi ile Irak'taki silahlı grupların silahsızlandırılması sürecinin bölge açısından taşıdığı öneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"BÜTÜN BÖLGEYE DE ETKİ EDECEK"
Terörsüz Türkiye yaklaşımının Irak'a etkisine değinen Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:
"Terörsüz Türkiye yaklaşımının bütün bölgeye de etki edeceğini, terörden çok çekmiş olan Iraklı kardeşlerimizin de en kısa zamanda terörden ve silahlı gruplardan kurtulacağını ümit ediyoruz."
Kurtulmuş, Irak'a ilişkin beklentisini, "Silahlı milis gruplarından Irak temizlenecek, arındırılacak ve inşallah terörsüz bir Irak da inşa edilecektir." sözleriyle dile getirdi.
Türkiye'deki sürecin bölgesel etkilerine işaret eden Kurtulmuş, "Türkiye'deki PKK terörünün sona ermesinin, Terörsüz Türkiye sürecinin olmasının pratik olarak bütün bölgeye tesirlerine en kısa süre içerisinde şahit olacağız." dedi.
IRAK'TAKİ SİLAHSIZLANMA HAZIRLIĞINA DİKKAT ÇEKTİ
Kurtulmuş, Irak'taki silahlı grupların silahlarını merkezi hükümete devretmesine yönelik hazırlığa da değindi.
"Önümüzdeki aydan itibaren başlanacak olan Irak'taki silahlı grupların, milis grupların silahlarını Irak Merkezi Hükümetine devretmesiyle ilgili hazırlığın da çok önemli olduğunu ifade etmek isterim." diyen Kurtulmuş, Irak yönetimindeki yaklaşımı da değerlendirdi.
Kurtulmuş, "Irak'ı yöneten cumhurbaşkanı, başbakan, meclis başkanı ve yüksek yargı başkanı başta olmak üzere Irak'ın bütün unsurlarının Irak'taki milislerin silahsızlandırılması konusunda ittifak halinde olması Irak için önemli bir kazanç." ifadelerini kullandı.
Silahsızlanma sürecine ilişkin beklentisini de aktaran Kurtulmuş, "Ümit ediyorum, önümüzdeki ay başlayacak Irak'ın silahsızlandırılması projesinin en kısa zamanda hayata geçirilmesiyle birlikte Irak'ın her yeri, her şehri, her kasabası barış ve esenliğin hakim olduğu bir coğrafya olur." dedi.
KALKINMA YOLU PROJESİ MESAJI
TBMM Başkanı Kurtulmuş, açıklamasında Kalkınma Yolu Projesi'ne de değindi.
Kurtulmuş, "Ümit ediyorum ki Kalkınma Yolu Projesi en kısa süre içerisinde bütün bileşenleriyle birlikte aktif, görünür, hayata geçirilmiş olan bir proje, bir uygulama haline gelsin." ifadelerini kullandı.