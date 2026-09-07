Ses Kaydı - Tuğyan ve Kervan

Tuğyan: "Sultan'ın babası seni hiç aradı mı?"

Kervan: "İki üç gün önce aradı."

Tuğyan: "Doğruyu söyle Kervan bak çok doğruyu söyle. Bak kim dost kim düşman biz bilmiyoruz. Bizim psikolojimiz bozuldu. Kervan bu bizim için önemli. İyi misin?"