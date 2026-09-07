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Güllü soruşturmasında yeni ses kayıtları: “Biz attık” iddiası, savunma konuşması ve eski nişanlının resti

Güllü’nün 26 Eylül 2025’te pencereden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni ses kayıtları ortaya çıktı. Olay gecesi evde bulunan Sultan Nur Ulu’nun babası Arif Ulu’nun “Biz attık” iddiası gündeme gelirken, Sultan Nur Ulu suçlamaları reddetti. Dosyaya giren bir başka kayıtta ise Tuğyan Ülkem Gülter ile eski nişanlısı Kervan Eminoğlu arasındaki konuşma yer aldı. Eminoğlu’nun “Saat dört buçukta seni arayacağım. Çıktın çıktın, çıkmadın ben gerçekleri anlatacağım” sözleri dikkat çekti. Yeni kayıtların ardından gözler 1 Ekim’de başlayacak yargı sürecine çevrildi.

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Güllü soruşturmasında yeni ses kayıtları: “Biz attık” iddiası, savunma konuşması ve eski nişanlının resti

Şarkıcı Güllü'nün 26 Eylül 2025'te evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturmada dosyaya yeni ses kayıtları girmeye devam ediyor.

İlk kaza olarak kayıtlara geçen, ancak soruşturmanın derinleştirilmesiyle kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tutuklandığı olayda, tanıklar ve aileler arasındaki görüşmeler atv Haber'de paylaşıldı.

Video Oynatma İkonu Güllü soruşturmasında yeni gelişme!

Güllü soruşturmasında yeni ses kayıtları: “Biz attık” iddiası, savunma konuşması ve eski nişanlının resti-2

"BİZ ATTIK" İDDİASINA SERT TEPKİ

Soruşturma dosyasına giren ilk kayıtta, olay akşamı evde bulunan Sultan Nur Ulu'nun babası Arif Ulu'nun şok iddiaları yer aldı.

Ses Kaydı - Arif Ulu (Sultan Nur Ulu'nun Babası)
"Sultan bana dedi, 'Biz attık baba' dedi. 'Biz attık' dedi ya!"

Baba Arif Ulu, kızı ve Tuğyan'ın olayı birlikte gerçekleştirdiğini ve kendisine "Biz attık" dediklerini ileri sürdü. İddiaların ardından gözyaşlarına boğulan Sultan Nur Ulu ise babasının kendisine iftira attığını belirterek, "Ben mi yaptım?" sözleriyle suçlamaları reddetti.

Ses Kaydı - Sultan'ın Arkadaşı ve Sultan
Arkadaşı: "Kız niye ağlıyorsun? Sultancım, bir şey olmaz, olmaz. Kız Sultancım bir şey olmaz, olmaz."
Sultan: "(Ağlama sesleri)"

Güllü soruşturmasında yeni ses kayıtları: “Biz attık” iddiası, savunma konuşması ve eski nişanlının resti-3

"DENGESİZ DERİZ" SAVUNMA PLANI KAYITLARA YANSIDI

Ortaya çıkan bir diğer ses kaydı ise olay sonrası kurgulanan savunma taktiğini gözler önüne serdi. Sultan Nur Ulu ile arkadaşı arasında geçen konuşmada, babanın olası bir ifadesine karşı nasıl önlem alınacağı tartışıldı. Sultan'ın arkadaşının kayıtta yer alan "Kızıyla kavga etti derim. Dengesiz bir adam, psikolojisi bozuk deriz" ifadeleri, babayı etkisiz kılma çabasını açıkça gösterdi.

Ses Kaydı - Sultan'ın Arkadaşı
"Kızıyla kavga etti derim. Bana da böyle böyle şeyler söyledi derim. Dengesiz bir adam... Psikolojisi bozuk deriz."

Güllü soruşturmasında yeni ses kayıtları: “Biz attık” iddiası, savunma konuşması ve eski nişanlının resti-4

ESKİ NİŞANLIDAN SON İKAZ: "GERÇEKLERİ ANLATACAĞIM"

Dosyadaki en kritik görüşmelerden biri de tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter ile eski nişanlısı Kervan Eminoğlu arasında yaşandı. Tuğyan'ın, Sultan'ın babasının kendisini arayıp aramadığını sorması üzerine Kervan Eminoğlu'nun verdiği yanıt olayın boyutunu değiştirdi.

Ses Kaydı - Tuğyan ve Kervan
Tuğyan: "Sultan'ın babası seni hiç aradı mı?"
Kervan: "İki üç gün önce aradı."
Tuğyan: "Doğruyu söyle Kervan bak çok doğruyu söyle. Bak kim dost kim düşman biz bilmiyoruz. Bizim psikolojimiz bozuldu. Kervan bu bizim için önemli. İyi misin?"

Konuşmaya girmek istemediğini belirten Eminoğlu, Tuğyan'a şu sözlerle rest çekti:

"Yine de sana söyleyeyim, saat dört buçukta seni arayacağım. Çıktın çıktın, çıkmadın ben gerçekleri anlatacağım."

Cinayet soruşturmasında tüm dengeleri değiştiren ses kayıtlarının ardından gözler yargı sürecine çevrildi. Mahkemenin 1 Ekim'de başlayacağı öğrenildi.

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