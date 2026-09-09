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Somali milletvekili Aamina Eelay Türk bayrağını yakan Jubbaland milislerini kınadı Madobe'yi suçladı: Türkiye bizim kardeşimizdir

Somali Milletvekili Aamina Eelay, özerk bölge Jubbaland'ın Başkanı Ahmed Madobe ve güneybatı bölgesinde kargaşa çıkaran milislere sert tepki gösterdi. Son günlerde Somali'de İsrail'in kışkırtmalarıyla başlayan Türkiye karşıtlığıyla ilgili soruyu cevaplayan Somalili vekil, Somali'ye yardımlarından ötürü Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. Eelay, "Türkiye bizim kardeşimizdir" dedi.

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Somali milletvekili Aamina Eelay Türk bayrağını yakan Jubbaland milislerini kınadı Madobe'yi suçladı: Türkiye bizim kardeşimizdir

Somali Milletvekili Aamina Eelay, özerk bölge Jubbaland'ın Başkanı Ahmed Madobe ve güneybatı bölgesinde kargaşa çıkaran milislere sert tepki gösterdi.

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TÜRKİYE BİZİM KARDEŞİMİZDİR

Milislerin Türk bayrağını yaktıkları belirten Eelay, "Türkiye bizim kardeşimizdir. Eğer onlar yaktılarsa, ben o bayrağı öpüyorum, Türk bayrağını başımın üstüne koyuyorum." dedi.

Somali Milletvekili Aamina EelaySomali Milletvekili Aamina Eelay

BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖZEL TEŞEKKÜR

Son günlerde Somali'de İsrail'in kışkırtmalarıyla başlayan Türkiye karşıtlığıyla ilgili soruyu cevaplayan Somalili vekil, Somali'ye yardımlarından ötürü Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

Ahmed Madobe Ahmed Madobe

BÖLGEYE YARDIM ULAŞTIRAN İLK ÜLKE TÜRKİYE

Güneybatı bölgesindeki özerk Jubbaland yönetiminin sorun çıkaran milisleri silahlandırdığını ve Ahmed Madobe'nin bu işin başında olduğunu dile getiren Eelay, "Türkiye, kıtlık olduğunda, insanlar kırılırken resmi olarak bize yardıma gelen ve o bölgelere ulaşan ilk devlettir. Biz Türk bayrağına, Türkiye nerede olursa olsun büyük bir şeref ve saygı duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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