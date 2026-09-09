TÜRKİYE BİZİM KARDEŞİMİZDİR Milislerin Türk bayrağını yaktıkları belirten Eelay, "Türkiye bizim kardeşimizdir. Eğer onlar yaktılarsa, ben o bayrağı öpüyorum, Türk bayrağını başımın üstüne koyuyorum." dedi.

Ahmed Madobe

BÖLGEYE YARDIM ULAŞTIRAN İLK ÜLKE TÜRKİYE



Güneybatı bölgesindeki özerk Jubbaland yönetiminin sorun çıkaran milisleri silahlandırdığını ve Ahmed Madobe'nin bu işin başında olduğunu dile getiren Eelay, "Türkiye, kıtlık olduğunda, insanlar kırılırken resmi olarak bize yardıma gelen ve o bölgelere ulaşan ilk devlettir. Biz Türk bayrağına, Türkiye nerede olursa olsun büyük bir şeref ve saygı duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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