İsrail basınında Türkiye paniği! Afrika’daki yükselişi hedef aldılar

Türkiye'nin Afrika kıtasında son 20 yılda elde ettiği kazanımlar İsrail basınında rahatsızlık oluşturdu.

Jerusalem Post'ta, Tel Aviv güdümlü FDD'nin FETÖ'cü analisti Sinan Ciddi tarafından kaleme alınan yazıda, Türkiye ile Güney Afrika arasındaki ilişkilerin yalnızca ticari çeşitlilik veya çok kutuplu dünya arayışıyla açıklanamayacağı ileri sürüldü.



Ankara ile Güney Afrika yönetiminin İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı uluslararası hukuk zemininde birlikte hareket etmesi hedef alınırken, iki ülke arasındaki iş birliği "koordineli diplomatik yapı" şeklinde tanımlandı.

FETÖ'cü Ciddi, yazısında Türkiye'nin Güney Afrika ile kurduğu ilişkinin, İsrail'in uluslararası alanda hesap vermesini amaçlayan girişimleri güçlendirdiği belirtilirken, Ankara'nın bu yakınlaşmadan siyasi ve stratejik kazanım elde ettiği savunuldu.