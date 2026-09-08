Somali Adalet ve Anayasa İşleri Bakanı Hassan Moallin Muhamoud Sheikhali, Somali Türkiye (SOMTR) Podcast YouTube kanalına verdiği röportajda Türkiye-Somali ilişkilerini değerlendirdi. Türkiye'nin 2011'de Somali'ye yönelik insani yardım çalışmalarıyla başlayan girişimlerinin zamanla çok boyutlu bir ortaklığa dönüştüğünü belirten Sheikhali, iki ülke arasındaki ilişkilerin eğitimden sağlığa, ekonomiden savunmaya kadar birçok alana yayıldığını söyledi. Sheikhali, "Türkiye ile kurduğu ilişki, Somali'nin son 15-16 yılda kurduğu en önemli ilişkilerden biridir. İki ülke arasındaki ortaklık kısa sürede çok uzun bir mesafe katetmiştir ve iş birliğimiz birçok alana genişlemiştir." dedi. Türkiye'nin Somali'nin toparlanma sürecine yaptığı yatırımların iki ülke açısından başarılı sonuçlar verdiğini belirten Sheikhali, bu modelin farklı ülkelerde de uygulanabilecek bir iş birliği örneği olduğunu ifade etti.

TÜRKSOM SOMALİ'NİN ÖNEMLİ İHTİYACINI KARŞILADI Türkiye'nin Somali'nin güvenlik kapasitesinin geliştirilmesinde önemli rol oynadığını belirten Sheikhali, Türk Silahlı Kuvvetlerince Mogadişu'da kurulan TÜRKSOM Askeri Eğitim Üssü'nün Somali askerlerinin kendi ülkelerinde eğitim almasına imkan sağladığını söyledi. Daha önce Somali askerlerinin komşu ülkelerde eğitim gördüğünü ve bunun çeşitli uyum ve donanım sorunlarına yol açtığını aktaran Sheikhali, TÜRKSOM'un bu sorunun aşılmasına katkı sunduğunu belirtti. Sheikhali, "TÜRKSOM, askerlerimizin yurt dışına gönderilmeden kendi ülkelerinde eğitilmesi yönündeki büyük ihtiyacımızı karşıladı. Bir askerin kendi toprağında ve kendi toplumsal yapısı içinde eğitilmesi son derece önemlidir." diye konuştu. Türkiye'nin eğitim desteğinin yanı sıra Somali güvenlik güçlerinin donatılması ve kapasitesinin geliştirilmesine de katkı sağladığını kaydeden Sheikhali, Türkiye tarafından eğitilen Gorgor ve Haramcad birliklerini örnek gösterdi. Bu birliklerin terörle mücadelede güven duyulan, disiplinli ve düzenli güçler haline geldiğini belirten Sheikhali, "Bu destekten dolayı Türkiye'ye büyük bir teşekkür borçluyuz. Bunun uzun vadede Somali'ye fayda sağlayan bir çalışma olduğu görülmüştür." değerlendirmesinde bulundu.