Saat 11.45 sıralarında Serhat'ın bu set çekimine gitmediğini öğrendim. Akabinde Serhat'ı arayarak neden sete gitmediğini ve herkesin kendisini merak ettiğini söyledim. Serhat bana boynundaki fıtıktan dolayı iyi hissetmediğini, ağrısının olduğunu, bir sürü ilaç içtiğini fakat ağrılarının devam ettiğini çok acı çektiğini, menajeri ile konuşup sete neden gitmediğinin bilgisini vereceğini söyleyerek görüşmeyi sonlandırdı. dedi.

Özlem E., ifadesinde, " Erkek arkadaşım Serhat Mustafa Kılıç ile yaklaşık 8 yıllık bir birlikteliğimiz vardır. Serhat ile aramızda kısa süreli küslükler olurdu. 3 Eylül günü saat 11.00 sıralarında set çekimi vardı.

"AĞLAMAKLI SES TONUYLA ARAYARAK SETTEN ATILDIĞINI SÖYLEDİ"

Özlem Esmergül, "Aynı gün saat 16.00 sıralarında ağlamaklı bir ses tonu ile beni arayarak setten atıldığını, çok üzgün olduğunu, ne yaparsa yapsın ağrısının bir türlü geçmediğini, canı sıkkın olduğu için kimseyle görüşmek istemediğini söyleyerek görüşmeyi sonlandırdı.

Bende üzgün olduğu için kendisi ile baş başa kalsın toparlasın istediğim için üzerine gitmemeye çalıştım. Bu süreçte sürekli gerek arayarak gerekse mesaj atarak destek olmaya çalıştım fakat Serhat mesajlarıma da aramalarıma da hiçbir şekilde bana geri dönüş yapmadı." dedi.

Söz konusu ifadelerin ardından Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel köşesinde çarpıcı detaylara yer verdi.