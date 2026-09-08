Serhat Kılıç ölmeden önce kovuldu mu? Doktor raporu aldığı gün sete gitmedi, kovulduğunu sevgilisine anlattı
Yaklaşık 2 gündür kendisinden haber alınamayan oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, kız arkadaşı Özlem Esmergül tarafından Kağıthane’deki evinde ölü bulundu. Kılıç’ın ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, sevgilisinin ifadesinde oyuncunun şiddetli boyun ağrıları çektiği, çok sayıda ilaç kullandığı ve bu nedenle “Teşkilat” setine gidemediği ortaya çıktı. Kılıç’ın aynı gün sevgilisine ağlayarak setten kovulduğunu söylediği iddia edilirken, Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel ise oyuncunun lenf kanseri, boyun fıtığı, tiroit ve yüksek tansiyon gibi sağlık sorunlarına dikkat çekti. Tezel, Kılıç’ın eve giriş görüntülerinde iki büklüm ve güçlükle yürüdüğünü belirterek “Serhat Kılıç ölmeden önce kovuldu mu?” sorusunu gündeme taşıdı.
Yaklaşık 2 gündür kendisinden haber alınamayan oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, kız arkadaşı tarafından İstanbul Kağıthane'deki evinde ölü bulundu.
Kılıç'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, kız arkadaşı Özlem Esmergül emniyetteki ifadesinde çarpıcı bilgiler verdi.
"BİR SÜRÜ İLAÇ İÇTİĞİNİ, AĞRILARININ OLDUĞUNU VE ACI ÇEKTİĞİNİ SÖYLEDİ"
Özlem E., ifadesinde, "Erkek arkadaşım Serhat Mustafa Kılıç ile yaklaşık 8 yıllık bir birlikteliğimiz vardır. Serhat ile aramızda kısa süreli küslükler olurdu. 3 Eylül günü saat 11.00 sıralarında set çekimi vardı.
Saat 11.45 sıralarında Serhat'ın bu set çekimine gitmediğini öğrendim. Akabinde Serhat'ı arayarak neden sete gitmediğini ve herkesin kendisini merak ettiğini söyledim. Serhat bana boynundaki fıtıktan dolayı iyi hissetmediğini, ağrısının olduğunu, bir sürü ilaç içtiğini fakat ağrılarının devam ettiğini çok acı çektiğini, menajeri ile konuşup sete neden gitmediğinin bilgisini vereceğini söyleyerek görüşmeyi sonlandırdı. dedi.
"AĞLAMAKLI SES TONUYLA ARAYARAK SETTEN ATILDIĞINI SÖYLEDİ"
Özlem Esmergül, "Aynı gün saat 16.00 sıralarında ağlamaklı bir ses tonu ile beni arayarak setten atıldığını, çok üzgün olduğunu, ne yaparsa yapsın ağrısının bir türlü geçmediğini, canı sıkkın olduğu için kimseyle görüşmek istemediğini söyleyerek görüşmeyi sonlandırdı.
Bende üzgün olduğu için kendisi ile baş başa kalsın toparlasın istediğim için üzerine gitmemeye çalıştım. Bu süreçte sürekli gerek arayarak gerekse mesaj atarak destek olmaya çalıştım fakat Serhat mesajlarıma da aramalarıma da hiçbir şekilde bana geri dönüş yapmadı." dedi.
Söz konusu ifadelerin ardından Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel köşesinde çarpıcı detaylara yer verdi.
Mevlüt Tezel'in Sabah gazetesinde "Serhat Kılıç ölmeden önce kovuldu mu?" başlığıyla kaleme aldığı yazısında şu ifadeler yer aldı:
Serhat Kılıç'ın ölümünde konuşulmayan bana göre önemli bir detay var: Kılıç'ın lenf kanseri, boyun fıtığı ve tiroit bezi hastalıkları vardı.
Ayrıca yüksek tansiyon sorunu yaşıyordu. Boyun ağrıları bazen da yanılmaz boyuta ulaşıyormuş. Kılıç ile son konuşan sevgilisi Özlem Esmergül'ün ifadesine göre ünlü aktörün boyun fıtığı ağrısı yaşadığı için TRT dizisi 'Teşkilat'ın setine gitmiyor.
O gün de aksiyon sahneleri çekilecekmiş. Esmergül niye sete gitmediğini sorunca da Kılıç boyun ağrısı olduğunu, doktor raporu aldığını belirtiyor ve daha sonra diziden kovulduğunu ağlayarak sevgilisine anlatıyor.
Eve giriş anındaki görüntülerde iki büklüm çok yavaş yürüyor; acı çektiği kamera görüntülerinden bile anlaşılıyor. Kılıç diziden kovulma üzüntüsü ve korkunç ağrılar içinde girdiği evden bir daha dışarı çıkamıyor. Ölüm nedeniyle ilgili bir yargıda bulunamayız. Her şey adli tıp raporuyla ortaya çıkacak. Peki, sağlık sorunu yaşadığı doktor raporuyla ortada olan bir oyuncu sete gitmediği için mi işten çıkarıldı?
Yoksa yapımcı ile Kılıç, oynanacak rolün aksiyon ağırlıklı olması ve Kılıç'ın kronik boyun ağrıları bulunması nedeniyle dostça yollarını mı ayırdılar?
Türkiye'de oyuncu sendikası ve dizi, sinema sektöründe faaliyet gösteren örgütlerin dün bu yazıyı yazdığım saatlerde hala bir açıklama yapmaması düşündürücü! Eğer olaylar iddia edildiği gibi yaşandıysa ABD'de sendika oyuncunun haklarını sonuna kadar korurdu. Hele hasta olduğu halde kovulduktan bir gün sonra bir oyuncu hayatını kaybederse ortalık karışır! Davalar açılırdı! Belki durum iddia edildiği gibi değildir!
Kılıç'ı kovduğu iddia edilen yapımcı da umarım bir açıklama yapar!
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