Serhat Kılıç soruşturmasında yeni ayrıntılar: Özlem Esmergül’ün ifadesi ve olay yeri inceleme raporu dosyada
Kağıthane Nurtepe'de evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç'ın 8 yıllık kız arkadaşı Özlem E. emniyette ifade verdi. Özlem E., Kılıç'ın 3 Eylül'de boyun fıtığı ağrısı yüzünden sete gitmediğini, aynı gün saat 16.00'da ağlamaklı arayıp setten atıldığını söylediğini, sonraki iki gün arama ve mesajlarına dönmediğini anlattı. Kılıç’ın evindeki şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, kız arkadaşı Özlem Esmergül’ün savcılık ifadesi ve olay yeri inceleme raporu ortaya çıktı.
Kağıthane'de evinde ölü bulunan 51 yaşındaki oyuncu Serhat Kılıç'ın kız arkadaşı Özlem E.'nin (50) emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Özlem E., Kılıç'ın ölümünden önce kendisini arayarak setten atıldığını, çok üzgün olduğunu ve ağrılarının geçmediğini söylediğini belirtti.
SEVGİLİSİNİN SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Kılıç'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, kız arkadaşı Özlem Esmergül'ün olay yerinde savcıya verdiği ifade ortaya çıktı.
Özlem Esmergül ifadesinde şunları kaydetti:
"YERDE KIRIK TABAK PARÇALARI BULUNMAKTAYDI"
"Serhat Mustafa Kılıç arkadaşım olur. Kendisini 8 senedir tanırım. Dizi film oyuncusudur. Kendisiyle en son Perşembe günü, yani 2 gün önce cep telefonu vasıtasıyla görüştük. Kendisinin oyuncusu olduğu dizi setine sağlık sebeplerinden ötürü gidememesinden dolayı diziden çıkarılmasıyla ilgili bir durum vardı. Telefonda bu konudan bahsettik. Bana sağlık durumunun çok kötü olduğunu da söyledi. Son olarak benimle ve dizi setindeki arkadaşlarıyla sağlık sebeplerinden ötürü setlere katılamamasından dolayı tartıştığını ve akabinde aramalara cevap vermediğini öğrendim. Ancak kendisinin huyu gereği, küstüğü insanlarla 5-6 gün boyunca iletişim kurmadığı zamanlar olurdu. Bundan dolayı Perşembe günü kendisine ulaşamadıktan sonra bu durumdan pek de şüphelenmedim."
Özlem Esmergül ifadesinin devamında, "Normalde Pazartesi günü kendisinin yanına gidip bir ihtiyacı olup olmadığını kontrol edecektim. Ancak bugün birden içime doğdu ve kendisinin yanına gitmek istedim. Eve bende bulunan yedek anahtarla girdim. Yerde kırık tabak parçaları bulunmaktaydı. İçerisi oldukça soğuktu ve klima açıktı. Kendisine dokunduğumda vücudunun sert olduğunu anladım ve öldüğüne kanaat getirdikten sonra polis ekiplerine haber verdim. Kendisinin son zamanlarda boyun fıtığı ile ilgili Şişli'de özel bir hastanede tedavi olduğunu biliyorum. Zaten bu rahatsızlığı sebebiyle işine gidememekteydi. Boyunluk takarak gezerdi" dedi.
"UYUŞTURUCU MADDE VE ALKOL KULLANDIĞINI BİLİRİM"
Emniyette, Kılıç'ın madde ve alkol bağımlılığı olmadığını söyleyen Özlem Esmergül, savcıya verdiği ifadede ise "Kendisini tanıdığım süreden beri uyuşturucu madde ve alkol kullandığını bilirim. Son 6 aydır bildiğim kadarıyla kokain maddesini de kullanmaktadır. Husumetli olduğu birisi yoktur" dediği öğrenildi.
OLAY YERİ İNCELEME RAPORU ORTAYA ÇIKTI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin hazırladığı olay yeri inceleme raporu ortaya çıktı. Raporda, Kılıç'ın yaşadığı dairenin bulunduğu sitenin girişinde güvenlik görevlisi ve güvenlik kamerası olduğu, giriş çıkışların kontrollü yapıldığı belirtildi. Binanın girişinde de koridoru gören güvenlik kamerası bulunduğu kaydedildi. Rapora göre, dairenin çelik giriş kapısında zorlama izi bulunmadı. Kapıda anahtarın takılı olmadığı görülürken, evin koridorunda ve salon girişinde aynı renk ve desendeki bir tabağa ait kırık parçalar tespit edildi.
RULO HALİNE GETİRİLMİŞ 3 ADET 200 LİRALIK BANKNOT
Raporda, salondaki ahşap sehpa üzerinde bulunan metal kutuda, uyuşturucu olduğu değerlendirilen yeşil renkli otsu bitki bulunduğu belirtildi. Ayrıca poşet içerisinde sigara sarma kağıdı olduğu kaydedildi. Kitaplığın önündeki kumaş valizde de siyah renkli klipsli poşet içerisinde uyuşturucu olduğu değerlendirilen yeşil renkli otsu bitki ile uyuşturucu kullanımında yararlanıldığı değerlendirilen, rulo haline getirilmiş 3 adet 200 liralık banknot bulunduğu ifade edildi.
EVİNDE HAREKETSİZ BULUNDU
Olay, 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında Nurtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oyuncu Serhat Kılıç'tan haber alamayan kız arkadaşı Özlem E., Kılıç'ın evine geldi.
Kapıyı çalan Özlem E., yanıt alamayınca kendisinde bulunan yedek anahtarla eve girdi. Kılıç'ı salondaki tekli koltukta hareketsiz halde bulan Özlem E., yardım istedi.
İhbar üzerine adrese Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kılıç'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
'İLAÇ İÇTİĞİNİ, AĞRILARININ OLDUĞUNU VE ACI ÇEKTİĞİNİ SÖYLEDİ'
Kılıç'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, kız arkadaşı Özlem E.'nin emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Özlem E., ifadesinde yaklaşık 8 yıldır birlikte olduklarını belirterek, Kılıç'ın sağlık sorunları nedeniyle sete gitmediğini söyledi.Serhat Kılıç'ın son görüntüleri!
Özlem E., "Erkek arkadaşım Serhat Mustafa Kılıç ile yaklaşık 8 yıllık bir birlikteliğimiz vardır. Serhat ile aramızda kısa süreli küslükler olurdu. 3 Eylül günü saat 11.00 sıralarında set çekimi vardı. Saat 11.45 sıralarında Serhat'ın bu set çekimine gitmediğini öğrendim. Akabinde Serhat'ı arayarak neden sete gitmediğini ve herkesin kendisini merak ettiğini söyledim. Serhat bana boynundaki fıtıktan dolayı iyi hissetmediğini, ağrısının olduğunu, bir sürü ilaç içtiğini fakat ağrılarının devam ettiğini, çok acı çektiğini, menajeri ile konuşup sete neden gitmediğinin bilgisini vereceğini söyleyerek görüşmeyi sonlandırdı. Ben bir süre sonra kendisini tekrardan arayarak kendini sete gitmediği için sorumsuz davrandığını söyleyerek sitem ettim. Serhat da raporunu olduğunu sorun olmayacağını söyleyerek yine görüşmeyi sonlandırdı" dedi.
'AĞLAMAKLI SES TONUYLA ARAYARAK SETTEN ATILDIĞINI SÖYLEDİ'
Özlem E., 3 Eylül günü saat 16.00 sıralarında Kılıç'ın kendisini yeniden aradığını belirterek, "Aynı gün saat 16.00 sıralarında ağlamaklı bir ses tonu ile beni arayarak setten atıldığını, çok üzgün olduğunu, ne yaparsa yapsın ağrısının bir türlü geçmediğini, canı sıkkın olduğu için kimseyle görüşmek istemediğini söyleyerek görüşmeyi sonlandırdı. Ben de üzgün olduğu için kendisiyle baş başa kalsın toparlasın istediğim için üzerine gitmemeye çalıştım. Bu süreçte sürekli gerek arayarak gerekse mesaj atarak destek olmaya çalıştım fakat Serhat mesajlarıma da aramalarıma da hiçbir şekilde bana geri dönüş yapmadı. Bende yalnız kalmak istediğini düşünerek ve kullandığı ilaçların uyku yaptığını düşünerek fazla aramamaya çalıştım" dedi.
Özlem E., 5 Eylül günü Kılıç'ın telefonunun kapalı olduğunu fark etmesinin ardından evine gittiğini anlatarak, "En son bugün yani 5 Eylül günü saat 17.00 sıralarında Serhat'ı tekrardan aradığımda telefonunun kapalı olduğu fark ettim ve kendisini merak ettiğim için Serhat'ın Nurtepe Mahallesi'nde bulunan evine geldim. Serhat'ın evinin yedek anahtarı bende olduğu için daireye direk giriş yaptığımda salon kısmında bulunan tekli koltukta Serhat'ın elleri göğsünün çıplak vaziyette üzerinde oturur vaziyette olduğu gördüm. Akabinde Serhat'ın uyuduğunu düşünerek kendisine seslendim kolundan tutarak kendisini salladım. Teninin soğuk olmasından ve tepki vermemesinden bir sorun olduğunu anlayarak ilk önce kız kardeşi Sinem Kılıç'ı arayarak durumu bildirdikten sonra hemen 112 ekiplerini arayarak yardım talebinde bulundum" dedi.
'YÜKSEK TANSİYON, GASTRİT VE BOYUN FITIĞI HASTALIKLARI VARDI'
Özlem E., Kılıç'ın bilinen sağlık sorunlarına ilişkin ise "Olay yerine gelen 112 ekipleri ve polis ekipleri gelerek gerekli kontrolleri yaptılar ve Serhat'ın vefat ettiği bilgisini verdiler. Serhat'ın bildiğim kadarıyla yüksek tansiyon, gastrit ve boyun fıtığı gibi hastalıkları vardı. Bu hastalıkları için kullanmış olduğu 2 farklı türde olan boyun fıtığı için adını hatırlayamadığım yeşil reçeteli bir hap, yine adını hatırlayamadığım tansiyon ilacı ve günde 7-8 adet kullanmış olduğu bir hapı kullanmaktaydı. Bildiğim kadarıyla herhangi bir madde ya da alkol bağımlılığı yoktur. Ayrıca erkek arkadaşım Serhat Mustafa Kılıç'ın ne zaman ve ne şekilde vefat ettiğini de bilmiyorum" dedi.