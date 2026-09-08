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OVP'de dar gelirli gençlere evlilik desteği genişliyor: Kadınlara uzaktan istihdam ve bakım desteği

Gençlerin Desteklenmesi Projesi ile evlenmek isteyen dar gelirli gençlerin desteklenmesine yönelik iyileştirmeler yapılacak.

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OVP'de dar gelirli gençlere evlilik desteği genişliyor: Kadınlara uzaktan istihdam ve bakım desteği

OVP'de atıl iş gücünün istihdamının desteklenmesi için yeni hedefler belirlenirken, evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nin kapsayıcılığının artırılması amacıyla dar gelirli grupların projeden yararlanmasını destekleyecek şekilde proje esaslarında iyileştirmeler yapılacak.

Evlenecek gençlere müjde (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Evlenecek gençlere müjde (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Kadınlar, gençler ve engellilerin iş gücü piyasasına kalıcı katılımının desteklenmesi amacıyla girişimcilik desteklerinin etkinliği artırılacak.

Kadınlara yönelik destekKadınlara yönelik destek

Kadın istihdamının artırılması için ekonomik çocuk bakım hizmetleri artırılacak. Bu hizmetlerin kapsamı yaşlı ve engelli bakım hizmetlerini de içerecek şekilde genişletilecek.

Uzaktan çalışma imkanıUzaktan çalışma imkanı

UZAKTAN İSTİHDAM

Kadınlar için girişimcilik programları yaygınlaştırılacak. Çocuğu olan çalışanlar için de işletmelerin kısmi ya da tamamen uzaktan istihdam olanakları sunması desteklenecek.

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Simla Öğütcü
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