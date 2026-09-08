OVP'de dar gelirli gençlere evlilik desteği genişliyor: Kadınlara uzaktan istihdam ve bakım desteği

Uzaktan çalışma imkanı

UZAKTAN İSTİHDAM

Kadınlar için girişimcilik programları yaygınlaştırılacak. Çocuğu olan çalışanlar için de işletmelerin kısmi ya da tamamen uzaktan istihdam olanakları sunması desteklenecek.

Haber: Rana Büyüktaş