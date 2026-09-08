OVP'de çalışma hayatı için yeni dönem: Güvenceli esneklik yaygınlaşacak, stratejik sektörlere nitelikli iş gücü yetiştirilecek
OVP'de nüfus artış hızının düşmesinin etkisini azaltacak düzenlemeler yer aldı. Buna göre, uzun dönemli bakım sigortası oluşturulması planlanıyor.
Hükümetin açıkladığı 2027-2029 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program'da (OVP) çalışma hayatına ilişkin kritik hedefler yer alıyor. OVP'de iş gücü beceri uyumunun iyileştirilmesi hedefi ortaya konuldu.
Buna göre, beşerî sermaye, hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde geliştirilecek. İş gücünün becerileri teknolojik gelişmeler, sektörel ihtiyaçlar ve stratejik önceliklerle uyumlu hâle getirilecek.
Sosyal güvenlik sisteminin uzun vadeli mali sürdürülebilirliği güçlendirilecek, prim tabanı genişletilerek tahsilat artırılacak, yeni çalışma biçimlerine uyum güçlendirilecek. Nüfus artış hızının düşmesinin sosyal güvenlik dengesi üzerindeki etkileri analiz edilerek bakım ekonomisini güçlendirmeye yönelik uzun dönemli bakım sigortası oluşturulacak.
İHTİYAÇLAR BELİRLENECEK
Mesleki ve teknik eğitimin iş gücü piyasasıyla bağı güçlendirilecek. İhtiyaç duyulan meslek ve yetkinliklerde nitelikli insan kaynağı arzı artırılacak ve beceri ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik veri ve yeterlilik altyapısı geliştirilecek. Meslek ve hedef grup odaklı aktif iş gücü programları iş gücü piyasasının değişen ihtiyaçlarına göre geliştirilecek. Kaynaklar kalıcı istihdama geçiş performansı yüksek program türlerine yönlendirilecek.
İŞ GÜCÜ YETİŞTİRİLECEK
Savunma sanayii, yapay zekâ, siber güvenlik, enerji ve madencilik ile uzay teknolojileri gibi nitelikli insan kaynağı ihtiyacı olan stratejik alanlarda iş gücü yetiştirmeye yönelik lisansüstü eğitim desteklenecek. Kamu-üniversite-özel sektör iş birliğiyle sürekli eğitim ve gelişim programları ve mesleki eğitim imkânları yaygınlaştırılacak.
GÜVENCELİ ESNEKLİK
İş gücü piyasasının sektörel ve teknolojik dönüşümlere uyum kapasitesi artırılacak. Yeni nesil çalışma biçimleri güvenceli esneklik temelinde yaygınlaştırılırken kadın-erkek fırsat eşitliği ve iş-yaşam dengesi gözetilecek. Yeni nesil çalışma modellerine ilişkin mevzuat düzenlemelerinin etkin uygulanması sağlanacak, ikincil mevzuat çalışmaları tamamlanarak güvenceli esneklik yaygınlaştırılacak. İş gücü piyasasında güvenceli esnekliği ve erişimi artırmak amacıyla İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklı pasif iş gücü programlarının yararlanma koşullarının kolaylaştırılması sağlanacak.
YEŞİL İŞ GÜCÜ
Yeşil ve dijital dönüşümün iş gücü piyasasına etkileri izlenecek. Yeşil dönüşüme uyum ve adil geçiş sürecinin desteklenmesi amacıyla Türkiye'de bölgesel ve sektörel düzeyde yeşil işler, dönüşümden etkilenecek meslekler, iş kaybı riski taşıyan istihdam alanları ve ortaya çıkacak yeni beceri ihtiyaçlarını kapsayan Yeşil Dönüşüm İş gücü Piyasası ve Meslek Haritası hazırlanacak.
BECERİ AÇIĞI KAPATILACAK
Ulusal Adil Geçiş Stratejisi'nin 2027-2029 dönemi uygulama, eş güdüm, izleme ve değerlendirme mekanizması hayata geçirilecek. Sosyal tarafların ikiz dönüşüm politikalarının tasarım, uygulama ve izleme süreçlerine katılımını sağlayan sosyal diyalog mekanizmaları güçlendirilecek. İkiz dönüşüm kapsamında iş gücünün becerilerinin geliştirilmesi desteklenecek, aktif iş gücü programları beceri açığını kapatacak şekilde tasarlanacak, kamu-özel sektör iş birliği sağlanacak. Atıl iş gücünün azaltılması amacıyla iş gücüne katılımı teşvik eden programlar hayata geçirilecek. Potansiyel iş gücünde bulunan bireyler, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleriyle aktif iş gücü programlarına dâhil edilecek.
BÜTÇEDE BÜYÜK ARTIŞ YAPILDI
OVP'de Çalışma Bakanlığı Bütçesi'nin 2027 için katlanarak arttırıldığı görüldü. 2026'da 447.9 milyar TL olan Bakanlık bütçesi 2027 için 2 trilyon 395 milyon 824 milyon TL olarak belirlendi. Bütçede sosyal güvenlik harcama kalemlerindeki artış dikkat çekti. Prim gelirlerinin bu seviyelere çıkarılması, devletin emekli maaşları ve sosyal yardımlar için ciddi kaynak ayırması anlamına geliyor. Bütçede işletmelere 750 milyon TL, deprem bölgesi desteklerine 120 milyon TL ayrıldığı görülüyor.
Haber: Önder Yılmaz
Burak Korzay İBB’deki kirli çarkı anlattı
Kovulma iddiasında doktor raporu detayı