Buna göre, beşerî sermaye, hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde geliştirilecek. İş gücünün becerileri teknolojik gelişmeler, sektörel ihtiyaçlar ve stratejik önceliklerle uyumlu hâle getirilecek.

İstihdamda yeni dönem başlıyor (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

İHTİYAÇLAR BELİRLENECEK

Mesleki ve teknik eğitimin iş gücü piyasasıyla bağı güçlendirilecek. İhtiyaç duyulan meslek ve yetkinliklerde nitelikli insan kaynağı arzı artırılacak ve beceri ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik veri ve yeterlilik altyapısı geliştirilecek. Meslek ve hedef grup odaklı aktif iş gücü programları iş gücü piyasasının değişen ihtiyaçlarına göre geliştirilecek. Kaynaklar kalıcı istihdama geçiş performansı yüksek program türlerine yönlendirilecek.

İŞ GÜCÜ YETİŞTİRİLECEK

Savunma sanayii, yapay zekâ, siber güvenlik, enerji ve madencilik ile uzay teknolojileri gibi nitelikli insan kaynağı ihtiyacı olan stratejik alanlarda iş gücü yetiştirmeye yönelik lisansüstü eğitim desteklenecek. Kamu-üniversite-özel sektör iş birliğiyle sürekli eğitim ve gelişim programları ve mesleki eğitim imkânları yaygınlaştırılacak.