Akdeniz'de yaşanan feribot faciasının ardından kayıp yolcuları arama çalışmaları sürerken, acılı aileleri hedef alan dolandırıcılar ortaya çıktı. Faciada kaybolan Mustafa ve Mahmut Demir kardeşlerin isimlerini kullanan dolandırıcıların, sahte yardım çağrıları ve IBAN'larla vatandaşlardan para toplamaya çalıştığı öğrenildi.

Mustafa ve Mahmut Demir kardeşler

Gelen ihbarlarla ortaya çıkan facia fırsatçılarına karşı Demir ailesi de uyarıda bulundu. Günlerdir acılı bir bekleyiş içinde olan aile, "Daha cenazemizi almadık, bu sahtekârlara inanmayın" diyerek vatandaşlardan yapılan çağrılara itibar etmemelerini istedi.

Faciadan sağ kurtulanlar arasında Adanalı Kaya ailesi de yer aldı. Tatil için Girne'ye giden Hüseyin (42) ve Zeynep Kaya (37) ile üç çocuğu, feribotun batmasının ardından açık denizde yaklaşık 1,5 saat boyunca hayata tutunmaya çalıştı. Aile, su sporları yapan bir vatandaş tarafından kurtarıldı.