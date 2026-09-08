Feribot faciasında kaybolan Demir kardeşlerin adıyla dolandırıcılık: Sahte IBAN’larla para topladılar
Akdeniz’de yaşanan feribot faciasında kaybolan Mustafa ve Mahmut Demir kardeşlerin isimlerini kullanan dolandırıcılar, sahte IBAN’larla vatandaşlardan para toplamaya çalıştı. Acılı Demir Ailesi, “Daha cenazemizi almadık, bu sahtekârlara inanmayın” diye uyarırken faciadan kurtulan Kaya Ailesi de açık denizde verdikleri 1,5 saatlik yaşam mücadelesini anlattı.
Akdeniz'de yaşanan feribot faciasının ardından kayıp yolcuları arama çalışmaları sürerken, acılı aileleri hedef alan dolandırıcılar ortaya çıktı. Faciada kaybolan Mustafa ve Mahmut Demir kardeşlerin isimlerini kullanan dolandırıcıların, sahte yardım çağrıları ve IBAN'larla vatandaşlardan para toplamaya çalıştığı öğrenildi.
IBAN İLE KORKUNÇ TEZGÂH
Batan feribotta kaybolan Hataylı Mustafa ve Mahmut Demir kardeşlere hâlâ ulaşılamazken, ailenin acısını fırsata çevirmek isteyen dolandırıcılar harekete geçti. Demir kardeşlerin isimlerini kullanan telefon dolandırıcıları, sahte IBAN'larla "yardım" tezgâhı kurarak vatandaşlardan para toplamaya çalıştı.
Gelen ihbarlarla ortaya çıkan facia fırsatçılarına karşı Demir ailesi de uyarıda bulundu. Günlerdir acılı bir bekleyiş içinde olan aile, "Daha cenazemizi almadık, bu sahtekârlara inanmayın" diyerek vatandaşlardan yapılan çağrılara itibar etmemelerini istedi.
Faciadan sağ kurtulanlar arasında Adanalı Kaya ailesi de yer aldı. Tatil için Girne'ye giden Hüseyin (42) ve Zeynep Kaya (37) ile üç çocuğu, feribotun batmasının ardından açık denizde yaklaşık 1,5 saat boyunca hayata tutunmaya çalıştı. Aile, su sporları yapan bir vatandaş tarafından kurtarıldı.
1,5 SAAT HAYAT SAVAŞI
Yaşananların büyük bir ihmaller zincirinin sonucu olduğunu söyleyen Hüseyin Kaya, feribotun daha limandan çıktıktan kısa süre sonra ciddi şekilde sarsılmaya başladığını anlattı.
Kaya, "Gemi limandan çıktıktan sonra çok sarsıntı vardı. 'Gemiyi döndürün, biz inmek istiyoruz' dedik. Beş dakika sonra su almaya başladı. 'Hiçbir şey olmaz' dediler. Kaptan hızını hiç kesmedi. Birden geminin altında bir patlama sesi geldi. Hemen çocuklarıma can yeleği giydirdim. 30 saniyede kendimizi suyun içinde bulduk" dedi.
Denizde yaklaşık 1,5 saat yaşam mücadelesi verdiklerini belirten Kaya, kendilerini su sporları yapan bir kişinin kurtardığını söyledi. Faciada yaşadıkları dehşeti ise, "Gözümüzün önünde insanlar öldü" sözleriyle anlattı.
Buca Belediyesinde kat farkı rapora yansıdı!
Sosyal konutta yüzde 150 artış!