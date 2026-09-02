Filo Jet faciası sonrası KKTC’de dikkat çeken karar! KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı

Filo Jet'in 30 Ağustos'ta Girne'den Taşucu'na gitmek üzere hareket etmesinden kısa süre sonra su alarak alabora olması KKTC'yi yasa boğdu. 267 kişinin bulunduğu gemiden 241 kişi kurtarılırken, 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp yolcular için arama kurtarma çalışmaları sürerken kazayla ilgili adli ve teknik soruşturma da başlatıldı.

Facianın ardından açıklamalarda bulunan Erhan Arıklı, geminin belgeleri ve sefer şartlarına ilişkin iddiaların araştırılacağını belirterek siyasi sorumluluktan kaçmayacağını söylemişti. Arıklı, "Gerekirse istifa ederim" diyerek kara kutu ve teknik incelemelerin ardından ortaya çıkacak sonuca göre sorumluluğun üstlenileceğini ifade etmişti.