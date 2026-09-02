Filo Jet faciası sonrası KKTC’de dikkat çeken karar! KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı
Girne-Taşucu seferini yapan Filo Jet’in alabora olduğu ve 9 kişinin hayatını kaybettiği facianın ardından KKTC’de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı. Facianın ardından siyasi sorumluluk tartışmalarının odağındaki isimlerden biri haline gelen Arıklı’ya yönelik istifa çağrıları yapılmıştı.
Filo Jet'in 30 Ağustos'ta Girne'den Taşucu'na gitmek üzere hareket etmesinden kısa süre sonra su alarak alabora olması KKTC'yi yasa boğdu. 267 kişinin bulunduğu gemiden 241 kişi kurtarılırken, 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp yolcular için arama kurtarma çalışmaları sürerken kazayla ilgili adli ve teknik soruşturma da başlatıldı.
Facianın ardından açıklamalarda bulunan Erhan Arıklı, geminin belgeleri ve sefer şartlarına ilişkin iddiaların araştırılacağını belirterek siyasi sorumluluktan kaçmayacağını söylemişti. Arıklı, "Gerekirse istifa ederim" diyerek kara kutu ve teknik incelemelerin ardından ortaya çıkacak sonuca göre sorumluluğun üstlenileceğini ifade etmişti.
DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASINI İSTEYECEĞİNİ AÇIKLADI
Arıklı, görevden alınmasından kısa süre önce Filo Jet soruşturmasına ilişkin daha dikkat çekici bir adım atacağını da duyurdu.
Soruşturmanın herhangi bir engelle karşılaşmadan yürütülmesi gerektiğini belirten Arıklı, Cumhuriyet Meclisi'ne başvurarak milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasını talep edeceğini açıklamıştı.
Arıklı, hukuki veya adli bir sorumluluğunun ortaya çıkması halinde makamların ifadesini alabilmesi ve dosyanın yargıya taşınabilmesi için bu kararı aldığını belirtmişti. Talebinin ilk olağanüstü Meclis birleşiminde görüşülmesini isteyeceğini de duyurmuştu.
LİMANLAR DAİRESİ İÇİN DE BAŞVURU KARARI ALMIŞTI
Arıklı ayrıca soruşturmanın bağımsız şekilde yürütülmesi amacıyla Limanlar Dairesi'nin, soruşturma tamamlanıncaya kadar Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından alınarak Başbakanlığa bağlanması için başvuracağını açıklamıştı.
Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından görevlendirilen Kaza Kırım Ekibi'nin de inceleme yapmak üzere KKTC'ye geldiğini duyuran Arıklı, söz konusu adımların soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi amacıyla atıldığını ifade etmişti.