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Buca Belediyesine yolsuzluk soruşturmasında bilirkişi raporu: 2 kat izinli parsele 12 kat ruhsat verildi

CHP'li Buca Belediyesine yönelik soruşturmada yolsuzluk bilirkişi raporuna yansıdı. Raporda, 2 kat izinli yapıya 2 bodrum + zemin + 11 kat olmak üzere 12 kat ruhsat verildiği belirtildi.

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Buca Belediyesine yolsuzluk soruşturmasında bilirkişi raporu: 2 kat izinli parsele 12 kat ruhsat verildi

İzmir'de Buca Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan 395 sayfalık bilirkişi raporunda, ilçedeki imar uygulamalarına ilişkin dikkat çekici tespitlere yer verildi.

Buca Belediyesi (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi ve AA)Buca Belediyesi (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi ve AA)

Sabah'tan Ceylan Torlak'ın haberine göre, raporda, bazı parsellerde kat, emsal ve TAKS sınırlarının aşıldığı değerlendirildi.

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Altun İnşaatın iki projesi öne çıktı. Altun Teras projesinde 2 kat yapılaşma koşulu bulunan parsele 2 bodrum + zemin + 11 kat olmak üzere 12 kat ruhsat verildiği belirtildi.

Buca Belediyesine yolsuzluk soruşturmasında bilirkişi raporu: 2 kat izinli parsele 12 kat ruhsat verildi-4

Altun Yaşam projesinde ise 6 kat yapılaşma koşuluna rağmen 15 kata kadar ruhsatlandırma yapıldığı tespit edildi. Her iki projede de emsal sınırlarının aşıldığı değerlendirildi.

Altun YaşamAltun Yaşam

Tınaztepe'de 4 kat yapılaşma koşulu bulunan başka bir parsele de 15 kat ruhsat düzenlendiği rapora yansıdı.

Doğancılar Belenkuyu'daki yanan orman alanında ise uydu görüntülerinde 5 villa tespit edildi.

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Raporda ayrıca bazı üniversite alanlarındaki ruhsat ve yapılaşmalarda da imar uyumsuzlukları bulunduğu değerlendirildi.

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Buca Belediyesine yolsuzluk soruşturmasında bilirkişi raporu: 2 kat izinli parsele 12 kat ruhsat verildi-6 Buca Belediyesine yolsuzluk soruşturmasında bilirkişi raporu: 2 kat izinli parsele 12 kat ruhsat verildi-7 Buca Belediyesine yolsuzluk soruşturmasında bilirkişi raporu: 2 kat izinli parsele 12 kat ruhsat verildi-8

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