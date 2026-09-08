OVP'de sosyal konut yatırımları yüzde 150 artırılacak: Kiralık konut modeli Türkiye geneline yayılacak
2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program açıklandı. Dar gelirli, engelli ve yeni evleneceklere yönelik sosyal konut yatırımları yüzde 150 artırılacak ve kiralık sosyal konut modeli tüm Türkiye'ye yayılacak.
2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da gayrimenkul sektörünü ilgilendiren önemli hedefler yer aldı. Sosyal konut üretiminin hızlandırılması, kiralık sosyal konut modelinin yaygınlaştırılması, İstanbul başta olmak üzere kentsel dönüşümün güçlendirilmesi ve enerji verimli binaların artırılması programın öne çıkan başlıkları oldu.
Özellikle dar ve orta gelirli vatandaşların konuta erişiminin kolaylaştırılması için sosyal konut yatırımları yüzde 150 artırılacak. Program çerçevesinde İstanbul'da başlatılan kiralık sosyal konut projeleri ülke sathına yayılacak. Afetlere karşı dirençliliğin artırılması kapsamında afetlerin önlenmesi için gerekli kaynak ayrılmaya devam edilecek.
AİLE YAPISI ÖN PLANDA
Programın "Ailenin güçlendirilmesi, toplumsal ve fiziki dayanıklılığın artırılması" başlığı altında belirlenen öncelikli adımlar şu şekilde sıralandı:
Kentsel dönüşüm hız kazanacak: Başta İstanbul olmak üzere illerin afet risklerine karşı dirençli hâle getirilmesi amacıyla dönüşüm projelerine ivme kazandırılacak.
Sosyal konut ve kiralık konut modeli yaygınlaşacak:
Dar gelirli gruplar, engelli vatandaşlar ve yuva kurmaya hazırlanan gençler için sosyal konut üretimi artırılacak; yükselen kira fiyatlarını dengelemek ve barınma krizini çözmek adına kiralık sosyal konut projeleri genişletilecek.
KONUT ARZI ARTACAK
Yeni OVP'yi değerlendiren KONUTDER Başkanı Ziya Yılmaz, OVP'de konut arzının artırılmasının yalnızca barınma ihtiyacı açısından değil, kira fiyatları ve dezenflasyon süreci açısından da öncelikli bir başlık olarak ele alınmasının son derece önemli olduğunu söyledi. Yılmaz, "Konut arzının artırılmasının, kira piyasasındaki arz-talep dengesinin iyileştirilmesi ve enflasyon üzerindeki kira kaynaklı baskının kalıcı biçimde azaltılması açısından da kritik olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.
GÜVENLİ YAPI STOKU ŞART
Dar gelirli vatandaşlar, engelliler ve yeni evlenecek gençler için sosyal konut üretiminin hızlandırılmasının ve kiralık sosyal konut modelinin yaygınlaştırılmasının çok önemli bir adım olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:
"İstanbul başta olmak üzere kentsel dönüşümün hızlandırılmasının güvenli konut stokunun oluşturulmasına katkı sağlayacağına; Bakanlığımızın devam eden çalışmalarıyla birlikte, arzı, erişilebilirliği ve afetlere karşı dayanıklılığı birlikte ele alan bu yaklaşımın toplumsal refahın ve fiyat istikrarının güçlendirilmesine önemli katkı sunacağına inanıyoruz."
SOSYAL KONUTTA YENİ DÖNEM
Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Kiralık sosyal konut projesinin yaygınlaştırılması da Orta Vadeli Program'da yer aldı. Programda dar gelirliler, engelliler ve yeni evlenecek gençlere yönelik sosyal konut üretiminin hızlandırılması değerlendiriliyor. Kamunun kiralık konut arzına doğrudan katkı sağlaması, özellikle büyükşehirlerde piyasayı dengeleyebilir. Ancak etkinin hissedilebilmesi için projelerin doğru lokasyonlarda ve yeterli ölçekte hayata geçirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.
FİNANSMANA ERİŞİM ÖNEMLİ
OVP'de enflasyonun 2027'de yüzde 21'e, 2028'de yüzde 13,5'e ve 2029'da yüzde 9'a gerilemesi hedefleniyor. Ancak kısa vadede bireysel kredilerde kontrollü yaklaşımın devam etmesi bekleniyor. Özelmacıklı bu konuda da "Tasarruf finansmanı kuruluşlarının ipotekli satışlarda artan bir payları var. Burada beklentimiz mevduattaki paranın yatırım aracı olarak gayrimenkul piyasalarına da dönmesi. Gayrimenkul piyasasında kalıcı hareketlilik için yalnızca faiz indirimi beklentisi yeterli değil. Konut kredileri tarafında ise bazı özel planlara ihtiyacımız var. Örneğin gerçekten ilk defa konut olacaklar için vadenin uzaması, aylık ödeme yükünün düşmesi gibi modeller geliştirilmesi gerekiyor. Enflasyon ve finansman maliyetleri geriledikçe ertelenmiş konut talebi yeniden piyasaya dönebilir." değerlendirmesinde bulundu.
DEPREME 12 MİLYAR DOLAR
2023-2026 yılları arasında depremin yol açtığı kayıp ve zararın telafisi için toplam 5,4 trilyon TL (104 milyar dolar) harcama yapılmış olacak.
2027 sonunda bu rakam 116 milyar doları aşacak. Böylece 2027 yılında 12 milyar dolar harcama yapılması öngörülüyor. Program döneminde büyümenin yalnızca hızına değil, kalitesine ve sürdürülebilirliğine odaklanılacak.
Üretim kapasitesi ve rekabet gücü güçlendirilecek; kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlayacak adımlar atılacak. Bu yaklaşımın en önemli ayaklarından birini imalat sanayisinin üretim ve ihracat kapasitesinin korunması ve güçlendirilmesi oluşturacak.
Sanayinin kapasitesini korurken yeşil ve dijital dönüşümle rekabet gücü artırılacak. Yapay zekâ destekli ve otonom üretim sistemleriyle enerji, hammadde, iş gücü ve makine kullanımında verimlilik artırılırken düşük karbonlu üretim, enerji verimliliği ve döngüsel ekonomi uygulamaları yaygınlaştırılacak. Bu dönüşümün gerektirdiği beşerî ve fiziki altyapı da eş zamanlı olarak güçlendirilecek.
BAŞVURULAR 14 EYLÜL'DE BAŞLIYOR
Öte yandan İstanbul'da TOKİ tarafından hayata geçirilecek 15 bin kiralık sosyal konut projesinde başvurular alınmaya başlanıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "İstanbul'da 15 bin kiralık konutu vatandaşlarımızla buluşturacağız. Başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz. İnşallah ekim ayında ilk kuramızı çekeceğiz." dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konutların bir bölümünün tamamlandığını ve ilk teslimlerin eylül ayında yapılacağını daha önce açıklamıştı. Kiralama şartlarıyla ilgili detaylar da önümüzdeki günlerde açıklanacak.
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