Yeni OVP'yi değerlendiren KONUTDER Başkanı Ziya Yılmaz GÜVENLİ YAPI STOKU ŞART Dar gelirli vatandaşlar, engelliler ve yeni evlenecek gençler için sosyal konut üretiminin hızlandırılmasının ve kiralık sosyal konut modelinin yaygınlaştırılmasının çok önemli bir adım olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti: "İstanbul başta olmak üzere kentsel dönüşümün hızlandırılmasının güvenli konut stokunun oluşturulmasına katkı sağlayacağına; Bakanlığımızın devam eden çalışmalarıyla birlikte, arzı, erişilebilirliği ve afetlere karşı dayanıklılığı birlikte ele alan bu yaklaşımın toplumsal refahın ve fiyat istikrarının güçlendirilmesine önemli katkı sunacağına inanıyoruz." SOSYAL KONUTTA YENİ DÖNEM Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Kiralık sosyal konut projesinin yaygınlaştırılması da Orta Vadeli Program'da yer aldı. Programda dar gelirliler, engelliler ve yeni evlenecek gençlere yönelik sosyal konut üretiminin hızlandırılması değerlendiriliyor. Kamunun kiralık konut arzına doğrudan katkı sağlaması, özellikle büyükşehirlerde piyasayı dengeleyebilir. Ancak etkinin hissedilebilmesi için projelerin doğru lokasyonlarda ve yeterli ölçekte hayata geçirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

FİNANSMANA ERİŞİM ÖNEMLİ OVP'de enflasyonun 2027'de yüzde 21'e, 2028'de yüzde 13,5'e ve 2029'da yüzde 9'a gerilemesi hedefleniyor. Ancak kısa vadede bireysel kredilerde kontrollü yaklaşımın devam etmesi bekleniyor. Özelmacıklı bu konuda da "Tasarruf finansmanı kuruluşlarının ipotekli satışlarda artan bir payları var. Burada beklentimiz mevduattaki paranın yatırım aracı olarak gayrimenkul piyasalarına da dönmesi. Gayrimenkul piyasasında kalıcı hareketlilik için yalnızca faiz indirimi beklentisi yeterli değil. Konut kredileri tarafında ise bazı özel planlara ihtiyacımız var. Örneğin gerçekten ilk defa konut olacaklar için vadenin uzaması, aylık ödeme yükünün düşmesi gibi modeller geliştirilmesi gerekiyor. Enflasyon ve finansman maliyetleri geriledikçe ertelenmiş konut talebi yeniden piyasaya dönebilir." değerlendirmesinde bulundu. DEPREME 12 MİLYAR DOLAR 2023-2026 yılları arasında depremin yol açtığı kayıp ve zararın telafisi için toplam 5,4 trilyon TL (104 milyar dolar) harcama yapılmış olacak. 2027 sonunda bu rakam 116 milyar doları aşacak. Böylece 2027 yılında 12 milyar dolar harcama yapılması öngörülüyor. Program döneminde büyümenin yalnızca hızına değil, kalitesine ve sürdürülebilirliğine odaklanılacak. Üretim kapasitesi ve rekabet gücü güçlendirilecek; kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlayacak adımlar atılacak. Bu yaklaşımın en önemli ayaklarından birini imalat sanayisinin üretim ve ihracat kapasitesinin korunması ve güçlendirilmesi oluşturacak. Sanayinin kapasitesini korurken yeşil ve dijital dönüşümle rekabet gücü artırılacak. Yapay zekâ destekli ve otonom üretim sistemleriyle enerji, hammadde, iş gücü ve makine kullanımında verimlilik artırılırken düşük karbonlu üretim, enerji verimliliği ve döngüsel ekonomi uygulamaları yaygınlaştırılacak. Bu dönüşümün gerektirdiği beşerî ve fiziki altyapı da eş zamanlı olarak güçlendirilecek.