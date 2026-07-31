İstanbul'da 4 belediye başkanı AK Parti yolunda... Eren Ali Bingöl’den İBB’yi "Tuzla" buz eden sözler
CHP yönetimindeki belediyeler arasındaki anlayış farklılıkları açık çatışmaya dönüştü. İBB ile Tuzla Belediyesi arasında 50 bin vatandaşı doğrudan ilgilendiren büyük imar krizi pik yaptı. İBB yönetiminin 16 bin dairenin elektrik, su ve doğal gazını keserek yıkım başlatma talebini kesin dille reddeden Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, yayımladığı video ile köprüleri attı. Sürecin siyaset üstü barınma hakkı meselesi olduğunu vurgulayan Bingöl, idarenin hatalarının bedelini vatandaşa ödetmeyeceklerini ve dayatmalara boyun eğmeyeceğini bildirdi. CHP içindeki hizipleşme ve yönetim krizleri derinleşirken Eren Ali Bingöl’ün yanı sıra Çekmeköy, Şile ve Eyüpsultan belediye başkanlarının AK Parti’ye geçmeye hazırlandığı ifade ediliyor.
Yolsuzluk ve rüşvet tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun CHP'yi parçalayan tutumu yerel yönetimleri de uçuruma sürüklüyor. Bölünüp parçalanan CHP ve Yeni Parti'nin yerel yönetimlerdeki ağırlığı günden güne kayboluyor.
İç çekişmeler nedeniyle birçok il ve ilçe belediyesi arasında gerilim yaşanıyor. Parti içi hizipleşmenin yanı sıra yönetim anlayışı farklılıkları ciddi krizler doğuruyor.
4'Ü 1 ARADA
Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, edindiği kulis bilgilerini aktardığı bugünkü yazısında, İstanbul'da CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve CHP'den istifa eden Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi'nin AK Parti'ye geçeceğini aktardı.
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de AK Parti saflarına katılacağı bilgisine yazısında yer verdi.
İBB'Yİ 'TUZLA' BUZ EDEN AÇIKLAMA
CHP'li İBB ile yaşadığı fikir ayrılığı uzun süredir kamuoyuna yansıyan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, bugün yayımladığı video ile adeta köprüleri attı.
CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, yayımladığı video kaydında İBB'yi topa tuttu.
Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, ilçede 50 bin vatandaşı ve 16 bin haneyi doğrudan ilgilendiren imar ve yıkım krizini bir kez daha gündeme taşıdı.
Eren Ali Bingöl, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Tuzla Belediyesi arasında yaşanan bürokratik ve hukuki anlaşmazlığın on binlerce kişinin evsiz kalma riskiyle karşı karşıya kalmasına neden olduğuna vurgu yaptı.
CHP'li Bingöl'ün açıklamalarına göre, iki yıldır süren müzakereler ve İBB'ye sunulan hukuki çözüm tavsiyeleri neticesiz kaldı.
Tuzla Belediye Meclisi, sorunun çözümü için gereken imar planı düzenlemesini oy birliğiyle kabul edip İBB'ye göndermesine rağmen, planın yürürlüğe girmesine sadece bir gün kala İBB'den gelen teftiş raporu süreci tamamen tıkadı.
İNATTAN DÖNÜLMEDİ
CHP'li İBB yönetimi, söz konusu yapıların ruhsatlarının iptal edilmesini, binaların mühürlenmesini, 16 bin dairenin elektrik, su ve doğal gazının kesilerek yıkım sürecinin başlatılmasını talep etti.
İBB'nin ağır yaptırım talebi üzerine Tuzla Belediye Meclisini derhal olağanüstü toplayan Bingöl, İBB'nin yıkım ve altyapı kesintisi kararlarına kesinlikle uymayacaklarını ve bu talebi reddettiklerini İBB'ye bildirdi.
Konunun İBB Meclisi gündemine alınmasına rağmen son anda belirsiz sebeple çıkarıldığını belirten Başkan Bingöl, sürecin "siyaset üstü barınma hakkı meselesi" olduğunu vurgulayarak, idarenin hatalarının bedelini vatandaşa ödetmeyeceklerini ve Tuzla halkının hukukunu sonuna kadar savunacaklarını ilan etti.
MANİFESTO GİBİ SÖZLER
İBB'nin CHP'li yönetimine meydan okuyan Eren Ali Bingöl, sosyal medya hesabından paylaştığı video kaydını şu notla yayımladı:
"Sevgili Komşularım, Bir süredir sizlere anlatmaya çalıştığım gibi, 50 bin Tuzlalının evlerinin yıkılması riskiyle karşı karşıyayız. İki yıldır mesele bu noktaya gelmesin diye büyük bir çaba harcadık ama maalesef sorunun çözümünde hiç mesafe alamadık.
Tüm Tuzlalıların ilçemizin geleceğini tehdit eden bu sorun hakkında her şeyi bilmeye hakkı var! Bundan sonra susmayacağım ve bütün gerçeği olduğu gibi sizlere anlatacağım. Benim öncelikli görevim ve sorumluluğum Tuzlalının hakkını ve hukukunu korumaktır. Sorun çözümsüz değildir; çözülmesini istemeyenlerin dayatmalarına da boyun eğmeyeceğim.
Tuzlalılar müsterih olsunlar, 50 bin insanı evsiz bırakmanın vebalini asla boynuma almayacağım."