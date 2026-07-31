İstanbul'da 4 belediye başkanı AK Parti yolunda... Eren Ali Bingöl’den İBB’yi "Tuzla" buz eden sözler

İç çekişmeler nedeniyle birçok il ve ilçe belediyesi arasında gerilim yaşanıyor. Parti içi hizipleşmenin yanı sıra yönetim anlayışı farklılıkları ciddi krizler doğuruyor.

Yolsuzluk ve rüşvet tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun CHP'yi parçalayan tutumu yerel yönetimleri de uçuruma sürüklüyor. Bölünüp parçalanan CHP ve Yeni Parti'nin yerel yönetimlerdeki ağırlığı günden güne kayboluyor.

Cumhuriyet Halk Partisi içindeki hizipleşme ve yönetim krizleri derinleşirken Tuzla, Çekmeköy, Şile ve Eyüpsultan belediye başkanları AK Parti’ye geçmeye hazırlanıyor.

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, edindiği kulis bilgilerini aktardığı bugünkü yazısında, İstanbul'da CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl , Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve CHP'den istifa eden Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi'nin AK Parti'ye geçeceğini aktardı.

İBB'Yİ 'TUZLA' BUZ EDEN AÇIKLAMA

CHP'li İBB ile yaşadığı fikir ayrılığı uzun süredir kamuoyuna yansıyan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, bugün yayımladığı video ile adeta köprüleri attı.

CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, yayımladığı video kaydında İBB'yi topa tuttu.

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, ilçede 50 bin vatandaşı ve 16 bin haneyi doğrudan ilgilendiren imar ve yıkım krizini bir kez daha gündeme taşıdı.

Eren Ali Bingöl, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Tuzla Belediyesi arasında yaşanan bürokratik ve hukuki anlaşmazlığın on binlerce kişinin evsiz kalma riskiyle karşı karşıya kalmasına neden olduğuna vurgu yaptı.

CHP'li Bingöl'ün açıklamalarına göre, iki yıldır süren müzakereler ve İBB'ye sunulan hukuki çözüm tavsiyeleri neticesiz kaldı.

Tuzla Belediye Meclisi, sorunun çözümü için gereken imar planı düzenlemesini oy birliğiyle kabul edip İBB'ye göndermesine rağmen, planın yürürlüğe girmesine sadece bir gün kala İBB'den gelen teftiş raporu süreci tamamen tıkadı.

Bu iddiaların hemen ardından Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 16 bin haneyi kapsayan yıkım kararına sert tepki gösterdi.