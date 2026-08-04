Tuzla Belediye Başkanı Bingöl'den CHP'li İBB'ye emsal tepkisi: "50 bin Tuzlalının geleceği siyasi polemik konusu olamaz"

Yaklaşık 50 bin Tuzlalının tapu, iskân ve kat mülkiyeti gibi temel haklarını doğrudan etkileyen sürecin siyasi polemik konusu yapılmaması gerektiğini vurgulayan Bingöl, CHP'li İBB'nin denetim sorumluluğunu yerine getirmediğini savunarak çözüm için ortak hareket edilmesi çağrısında bulundu.

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan'ın Tuzla'daki emsal transferiyle ilgili açıklamalarının ardından yazılı bir açıklama yayımladı.

İnşaatlar henüz başlamadan önce projelerin kat adedi, yapı yüksekliği ve silüeti değerlendirilerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonu tarafından 'uygun' kararı verilirken, bugün usulsüz olduğu ileri sürülen yapılaşmaların bu aşamada nasıl fark edilmediği kamuoyuna açıklanacak mıdır?

"Bugün Nuri Aslan 'göz yummayız, görmezden gelmeyiz' şeklinde açıklamalar yapmıştır. O halde 2019-2024 tarihleri arasında imar mevzuatı açısından tartışmalı 16 bin daire inşa edilmesi nasıl ve hangi nedenlerle görülmemiştir?

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan'ın bugün yaptığı açıklamayı dikkatle takip ettik. Tuzla'da yaşanan emsal devri meselesi, bir siyasi polemik konusu değil; yaklaşık 50 bin Tuzlalı komşumuzun evini, ailesini ve geleceğini doğrudan ilgilendiren hayati bir sorundur. Bugün kamuoyuna yeni ortaya çıkmış gibi sunulan usulsüzlük iddiaları, eksik evraklar ve mükerrer emsal aktarımlarına ilişkin tespitlerin tamamı 2019-2024 yılları arasındaki işlemlere ilişkindir. 2024 yılında göreve geldiğimizde, yıllardır bilinen bu gerçeği halının altına süpürmek yerine üzerine gittik, ilgilileri hakkında Ekim 2024 tarihinde savcılığa suç duyurusunda bulunduk ve yaklaşık 1000 yapı ruhsatındaki bütün idari işlemleri durdurduk. Yaşanan tüm süreçle ilgili de İBB'yi bilgilendirdik."

Başkan Bingöl, emsal transferi dosyasındaki usulsüzlük iddialarının 2019-2024 dönemine ait olduğunu belirtti.

Hadi tamamını görmediniz; ama neden vatandaş başvuruları neticesinde İBB tarafından fark edilen 144 yapı ruhsatı ve 348 bağımsız bölümün bulunduğu parsellerdeki hukuka aykırılıklar için hiçbir işlem yapılmamıştır? Niçin denetim görevi yerine getirilmemiş ve vatandaşların bugün yaşadığı mağduriyetin büyümesine seyirci kalınmıştır?

2019-2024 yılları arasında onlarca vatandaş, Tuzla Belediyesi yapı ruhsatlarında sorun var diye yazılı şikâyet dilekçelerini İBB'ye vermişken neden herhangi bir teftiş başlatılmamıştır?

Biz göreve gelip ortak çözüm çağrısı yapıncaya kadar neden savcılığa suç duyurusunda bulunulmamıştır?

Bu emsal transferleri ve yapı ruhsatlarıyla ilgili sorunlar ortadayken, denetim ve gözetim sorumluluğunu yerine getirmeyen İBB, çözüm konusunda nasıl sorumluluk hissetmez?"