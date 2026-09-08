THY Liverpool'un ana partneri oluyor! 17 yıl sonra değişim: Logo formanın önünde yer alacak
Türk Hava Yolları, 1 Haziran 2027'den itibaren İngiliz devi Liverpool FC'nin ana partneri olacak. 2027/2028 sezonuyla birlikte THY logosu kulübün erkek, kadın ve akademi takımlarının formalarının ön yüzünde yer alacak. Anlaşmayla Liverpool'un ana partnerinde 17 yıl sonra ilk kez değişiklik yaşanacak.
Türk Hava Yolları (THY), dünya futbolunun önde gelen kulüplerinden Liverpool FC ile önemli bir işbirliğine imza atıyor. THY, 1 Haziran 2027'den itibaren İngiliz kulübünün ana partneri olacak.
İşbirliği kapsamında 2027/2028 sezonunun başlangıcından itibaren THY logosu Liverpool'un erkek, kadın ve akademi takımlarının formalarının ön yüzünde yer alacak.
LIVERPOOL'DA 17 YIL SONRA BİR İLK
Anlaşma, Liverpool'un ticari tarihinde de önemli bir değişimi beraberinde getirecek. Kulübün ana partnerinde 17 yıl sonra ilk kez değişiklik yaşanacak.
THY'nin Liverpool formalarının ön yüzüne taşınmasıyla iki küresel markanın işbirliği yeni bir döneme girecek.
"DÜNYA SPORUNUN EN İKONİK FORMALARINDAN BİRİNDE YER ALACAĞIZ"
THY Genel Müdürü Ahmet Olmuştur, Liverpool'un köklü geçmişi ve dünya genelindeki güçlü taraftar kitlesiyle en tanınmış futbol kulüplerinden biri olduğunu belirtti.
Olmuştur, işbirliğine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"THY'nin kulübün ana partneri olacak olmasından ve markamızın dünya sporunun en ikonik formalarından birinde yer alacak olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu olarak insanları, kültürleri ve kıtaları birbirine bağlamak, kimliğimizin temelinde yer alıyor. Bu işbirliği, küresel erişimleri, mükemmeliyet anlayışları ve dünyanın dört bir yanında milyonlarca insana ilham verme güçleriyle öne çıkan iki global markayı bir araya getiriyor."
THY'NİN SPORA DESTEĞİNDE YENİ AŞAMA
Anlaşmanın THY'nin dünya sporuna uzun yıllardır verdiği desteğin yeni bir aşamasını temsil ettiğini belirten Olmuştur, sporun farklı toplumları bir araya getiren gücüne vurgu yaptı.
Olmuştur, "Sporun sınırları aşan ve toplulukları bir araya getiren eşsiz gücüne inanıyoruz. Bu yeni dönemde Liverpool FC ve dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarıyla birlikte ilerlemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
LIVERPOOL'DAN THY AÇIKLAMASI
Liverpool FC Ticari İşler Direktörü Ben Latty de anlaşmanın kulüp açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti.
Latty, Haziran 2027'den itibaren THY'yi ana partnerleri olarak karşılayacak olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.
Liverpool formasının ön yüzünün kulüp tarihinde özel bir yere sahip olduğuna dikkati çeken Latty, THY'nin geniş uluslararası uçuş ağına sahip, dünya çapında tanınan bir kuruluş olduğunu söyledi.
2005'E UZANAN BAĞA VURGU
Ben Latty, iki marka arasındaki ilişkinin geçmişine de değinerek, "2005 yılına uzanan özel anılarımızın oluşturduğu güçlü temeller üzerinde işbirliğimizi başlatmayı ve uzun soluklu, güçlü bir ilişki inşa etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.
Latty ayrıca Standard Chartered'ın Liverpool'a son 17 yılda verdiği katkıya teşekkür ederek şirketin 2027'den itibaren Global Partner olarak kulüp ailesinde kalacağını açıkladı.
Liverpool cephesinde böylece ana partnerlik THY'ye geçerken Standard Chartered ile işbirliği farklı bir statüde devam edecek.