THY Liverpool'un ana partneri oluyor! 17 yıl sonra değişim: Logo formanın önünde yer alacak

LIVERPOOL'DAN THY AÇIKLAMASI

Liverpool FC Ticari İşler Direktörü Ben Latty de anlaşmanın kulüp açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti.

Latty, Haziran 2027'den itibaren THY'yi ana partnerleri olarak karşılayacak olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Liverpool formasının ön yüzünün kulüp tarihinde özel bir yere sahip olduğuna dikkati çeken Latty, THY'nin geniş uluslararası uçuş ağına sahip, dünya çapında tanınan bir kuruluş olduğunu söyledi.

2005'E UZANAN BAĞA VURGU

Ben Latty, iki marka arasındaki ilişkinin geçmişine de değinerek, "2005 yılına uzanan özel anılarımızın oluşturduğu güçlü temeller üzerinde işbirliğimizi başlatmayı ve uzun soluklu, güçlü bir ilişki inşa etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Latty ayrıca Standard Chartered'ın Liverpool'a son 17 yılda verdiği katkıya teşekkür ederek şirketin 2027'den itibaren Global Partner olarak kulüp ailesinde kalacağını açıkladı.

Liverpool cephesinde böylece ana partnerlik THY'ye geçerken Standard Chartered ile işbirliği farklı bir statüde devam edecek.