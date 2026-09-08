Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 4 Eylül 2026'da Avrasya Tüneli'nde günlük araç geçiş rekorunun 94 bin 489 araç ile yenilendiğini açıkladı. Avrasya Tüneli'nde tarihi rekor! AVRASYA'DA GÜNLÜK ARAÇ GEÇİŞ REKORU YENİLENDİ Bakan Uraloğlu, "Avrasya Tüneli'nden 4 Eylül Cuma günü 94 bin 489 araç geçerek günlük araç geçiş rekoru yenilendi." dedi.





BİR ÖNCEKİ REKOR HAZİRAN 2024'TE KIRILMIŞTI



Avrasya Tüneli'nde bir önceki günlük araç geçiş rekorunun 13 Haziran 2024 tarihinde kaydedildiğini belirten Uraloğlu, "13 Haziran 2024'te kaydedilen 94 bin 459 araçlık bir önceki rekor, 94 bin 489 araçla aşıldı." ifadelerini kullandı.