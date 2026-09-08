Avrasya Tüneli’nde günlük geçiş rekoru yenilendi: 4 Eylül’de 94.489 araç geçti
Avrasya Tüneli, 4 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen geçişle tarihinin en yoğun gününü yaşadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tünelden bir günde 94 bin 489 araç geçerek Haziran 2024'e ait 94 bin 459 araçlık önceki rekorun yenilendiğini açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 4 Eylül 2026'da Avrasya Tüneli'nde günlük araç geçiş rekorunun 94 bin 489 araç ile yenilendiğini açıkladı.
AVRASYA'DA GÜNLÜK ARAÇ GEÇİŞ REKORU YENİLENDİ
Bakan Uraloğlu, "Avrasya Tüneli'nden 4 Eylül Cuma günü 94 bin 489 araç geçerek günlük araç geçiş rekoru yenilendi." dedi.
BİR ÖNCEKİ REKOR HAZİRAN 2024'TE KIRILMIŞTI
Avrasya Tüneli'nde bir önceki günlük araç geçiş rekorunun 13 Haziran 2024 tarihinde kaydedildiğini belirten Uraloğlu, "13 Haziran 2024'te kaydedilen 94 bin 459 araçlık bir önceki rekor, 94 bin 489 araçla aşıldı." ifadelerini kullandı.
YAKLAŞIK 10 YILDIR HİZMET VERİYOR
Tünelin Asya ve Avrupa kıtalarını deniz tabanının altından birleştiren çift katlı ilk ve tek karayolu tüneli olduğuna dikkati çeken Bakan Uraloğlu, "5 kilometre uzunluğundaki Avrasya Tüneli, İstanbul'da araç trafiğinin en yoğun olduğu Kazlıçeşme - Göztepe hattında yaklaşım yollarıyla beraber toplamda 14,6 kilometrelik bir güzergahta neredeyse 10 yıldır hizmet vermeye devam ediyor." ifadesini kullandı.