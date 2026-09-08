İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Tripos Ödeme Kuruluşu A.Ş. ile bağlantılı 27 şüpheliden 24'ü gözaltına alınırken 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Soruşturmada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Denetim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Dış Denetim Raporu, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca düzenlenen Suçtan Elde Edilen Değere İlişkin Raporlar ve bilirkişi raporları değerlendirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a Muhalefet" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında mali incelemeler yapıldı.

Soruşturma kapsamında Tripos Ödeme Kuruluşu A.Ş.'nin yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı. Şüphelilere ait 245 banka ve kripto hesabına bloke uygulanırken yaklaşık 247 milyon lira piyasa değerine sahip olduğu değerlendirilen 57 malvarlığına el konuldu.

YASA DIŞI BAHİS BAĞLANTILI PARA TRAFİĞİ MERCEK ALTINDA

Yapılan incelemelerde, aralarında adres, ortaklık, temsilci ve işlem ilişkisi bulunduğu belirtilen bazı üye iş yerlerinin unvanları ile yasa dışı bahis sitesine ilişkin ödemelerin gerçekleştirildiği IBAN'ların hesap sahibi olarak görünen firma unvanlarının aynı olduğu tespit edildi.

Söz konusu üye iş yerlerine ait hesapların yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında oyunculardan fon tahsil edilmesi ve toplanan paraların daha sonra başka hesaplara aktarılmasında kullanıldığına ilişkin mali emareler bulunduğu bildirildi.

3,1 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Şirketin bazı üye iş yerlerine sunduğu sanal POS ve linkle ödeme yöntemlerinin, yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılıkta ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasında kullandırıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında söz konusu işlemlerin 2024-2025 yıllarında 3,1 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı belirlendi.