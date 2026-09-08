CHP ile Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti arasındaki kopuşta aylardır net bir saf tutmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yine aynı çizgide kaldı. Özel'in peşinden Yeni Parti'ye geçmeyen ve CHP'de kalan Yavaş, bu kez partisinin 103'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle Genel Merkez'de düzenlenecek resepsiyona katılmama kararı aldı.

Yavaş'ın 9 Eylül'deki programa gitmeyeceği öğrenilirken belediye kaynakları, "Mevcut pozisyonunu muhafaza ediyor. Bir taraf olmayacak" dedi.

Bu açıklama, Yavaş'ın CHP'deki büyük ayrışmadan bu yana sürdürdüğü "iki tarafa da mesafe" siyasetini bir kez daha gözler önüne serdi.