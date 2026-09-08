Mansur Yavaş yine hem nalına hem mıhına: CHP’nin 103. yıl resepsiyonuna katılmayacak
CHP ile Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti arasındaki kopuşta aylardır net bir saf tutmayan Mansur Yavaş, 9 Eylül’de CHP Genel Merkezi’nde düzenlenecek 103’üncü kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna da katılmayacak. Belediye kaynaklarının “Mevcut pozisyonunu muhafaza ediyor. Bir taraf olmayacak” açıklaması, Yavaş’ın iki cepheye de mesafeli tutumunu yeniden gündeme taşıdı. Kılıçdaroğlu cephesinden adaylık için olumlu mesajlar alan, Özel’le de bağlarını tamamen koparmayan Yavaş’ın bu çizgisinin arka planında cumhurbaşkanlığı adaylığı için siyasi alanını koruma isteğinin olup olmadığı tartışılıyor.
CHP ile Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti arasındaki kopuşta aylardır net bir saf tutmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yine aynı çizgide kaldı. Özel'in peşinden Yeni Parti'ye geçmeyen ve CHP'de kalan Yavaş, bu kez partisinin 103'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle Genel Merkez'de düzenlenecek resepsiyona katılmama kararı aldı.
Yavaş'ın 9 Eylül'deki programa gitmeyeceği öğrenilirken belediye kaynakları, "Mevcut pozisyonunu muhafaza ediyor. Bir taraf olmayacak" dedi.
Bu açıklama, Yavaş'ın CHP'deki büyük ayrışmadan bu yana sürdürdüğü "iki tarafa da mesafe" siyasetini bir kez daha gözler önüne serdi.
ÖZEL'LE YÜRÜDÜ, YENİ PARTİ'YE GİTMEDİ
Mansur Yavaş, CHP'de mutlak butlan tartışmalarının yaşandığı süreçte Özgür Özel'in yanında görüntü vermişti. Güvenpark'taki programa katılmış, Anıtkabir yürüyüşünde Özel'le yan yana yürümüştü.
Ancak Özel ve beraberindeki isimler CHP'den koparak Yeni Parti'yi kurduğunda Yavaş aynı yolu seçmemişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Özel'in yeni partisine katılmamış ve CHP'de kalmıştı.
Yavaş buna rağmen Özel'le bağlarını tamamen koparmamış, Yeni Parti'nin kuruluşunun ardından kendisini telefonla arayarak tebrik etmişti.
Özel'in yanında görüntü veren Yavaş, siyasi yol ayrımında onunla birlikte hareket etmemişti.
KILIÇDAROĞLU CEPHESİNE DE YANAŞMADI
Yavaş'ın CHP'de kalması, Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde saf tuttuğu anlamına da gelmemişti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, CHP'de yaşanan kopuşun ardından Kılıçdaroğlu yönetimiyle arasındaki mesafeyi korumuş, Genel Merkez'in yanında açık bir siyasi pozisyon almamıştı.
Buna karşılık Kılıçdaroğlu cephesinden Yavaş'a dikkat çeken mesajlar gelmişti.
Gürsel Tekin, Yavaş için "Ayrıştırmanın bir parçası haline gelmeyen Mansur Yavaş başımızın tacıdır" ifadelerini kullanmış, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da Yavaş'a kapıyı açık bırakmıştı.
Takvim, bu gelişmeyi daha önce Kılıçdaroğlu cephesinden Yavaş'a verilen "şartlı adaylık" mesajı olarak gündeme taşımıştı.
ADAYLIK KAPISINI DA KAPATMADI
CHP'deki kopuşun ardından Yavaş'ın siyasi tutumunun en dikkat çeken başlıklarından biri cumhurbaşkanlığı adaylığı olmuştu.
Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olduğu dönemde Ekrem İmamoğlu ile birlikte Yavaş'ın adı da cumhurbaşkanlığı adaylığı için öne çıkarılmıştı. Özel, iki belediye başkanı için "iki forvetim var" ifadelerini kullanmıştı.
Özel'in CHP'den ayrılıp Yeni Parti'yi kurmasıyla muhalefette dengeler değişmiş ancak Yavaş adaylık tartışmalarının tamamen dışında kalmamıştı.
Bir tarafta geçmişte yanında yürüdüğü Özel'in Yeni Parti'si, diğer tarafta üyesi olduğu CHP bulunurken Yavaş hiçbir cepheyle geri dönülmez bir kopuş yaşamamıştı.
Kılıçdaroğlu cephesinden adaylık için olumlu mesajlar gelirken Yavaş, Özel kanadıyla da tüm siyasi bağlarını kesmemişti.
TAKVİM "HEM NALINA HEM MIHINA" DİYE YAZMIŞTI
Takvim, Mansur Yavaş'ın bu siyasi tutumunu daha önce "hem nalına hem mıhına" ifadeleriyle gündeme taşımıştı.
Yavaş, bir yandan Özel'in Yeni Parti'sine geçmemiş, diğer yandan CHP Genel Merkezi'nin yanında da açık biçimde saf tutmamıştı.
Özel cephesinden gelen açıklamalara zaman zaman mesafe koymuş, CHP içindeki gelişmelerde de kendisini Kılıçdaroğlu yönetimiyle tamamen özdeşleştirecek adımlar atmaktan kaçınmıştı.
Yavaş'ın böylece iki siyasi merkez arasında kendi alanını koruduğu görüntüsü oluşmuştu.
CHP'DE KALDI, RESEPSİYONA DA GİTMİYOR
Yavaş şimdi de CHP'nin en sembolik programlarından birinde yer almayacak. CHP'den ayrılmayan, Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti'ye geçmeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, partisinin 103'üncü kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna da katılmayacak. Üstelik Yavaş cephesinden yapılan açıklamada kararın gerekçesi, "Bir taraf olmayacak" sözleriyle açıklandı.
Yavaş'ın son hamlesi, CHP ile Yeni Parti arasındaki sert ayrışmada aylardır koruduğu mesafeli pozisyonu bir kez daha gündeme taşıdı. CHP'de kalmasına rağmen Kılıçdaroğlu cephesinde açık biçimde saf tutmayan, Özel'le de siyasi bağlarını tamamen koparmayan Yavaş, iki siyasi merkeze karşı da kapıları kapatmadı.
Muhalefette cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları sürerken Yavaş'ın iki tarafla da köprüleri atmaktan kaçınması dikkat çekti. Kılıçdaroğlu cephesinden adaylığına ilişkin olumlu mesajlar alan Yavaş'ın "taraf olmama" tutumunun arka planında, cumhurbaşkanlığı adaylığı için siyasi hareket alanını koruma isteğinin bulunup bulunmadığı tartışma konusu oldu.
CHP'nin kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna dahi katılmama kararı alan Yavaş'ın bir kez daha hiçbir cephede açık biçimde saf tutmaması, "Tarafsızlık görüntüsünün arkasında adaylık hesabı mı var?" sorusunu gündeme getirdi.