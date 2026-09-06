Türkiye, 2023 yılında yaşadığı tarihi sezonun ardından 2026'da da benzer bir başarıya imza attı. Ay-yıldızlılar hem Milletler Ligi'nde hem de Avrupa Şampiyonası'nda kupayı kaldırarak dünya ve Avrupa voleybolunun zirvesindeki yerini bir kez daha gösterdi.

Ay-yıldızlı ekip, 2026'da da bu tarihi başarıyı tekrarladı. Milletler Ligi'nde yeniden altın madalyaya ulaşan Türkiye, sezonun ikinci büyük zaferini İstanbul'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda elde etti.

Filenin Sultanları, Daniele Santarelli'nin göreve geldiği 2023 yılında Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek organizasyon tarihindeki ilk şampiyonluğunu elde etmişti. Türkiye aynı yıl CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez Avrupa'nın zirvesine çıkmıştı.

Türkiye üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu

Türkiye İtalya'yı 3-2 yenerek altın madalyaya uzandı

İTALYA'YI DEVİRDİK, AVRUPA'NIN ZİRVESİNE ÇIKTIK

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan ve karar setine kadar uzanan mücadeleyi 3-2 kazanan Filenin Sultanları, Avrupa şampiyonluğunu bir kez daha Türkiye'ye getirdi.

Türkiye turnuva boyunca çıktığı 9 maçın 8'ini kazanırken yalnızca Polonya karşısında mağlubiyet yaşadı. Ay-yıldızlılar eleme turlarında Azerbaycan, Almanya ve Sırbistan'ı geçerek finale yükseldi, son maçta da İtalya'yı mağlup ederek kupayı kaldırdı.

İKİ BÜYÜK ORGANİZASYON, İKİ ALTIN MADALYA

Filenin Sultanları'nın 2026'daki performansı, milli takım tarihinin en özel dönemlerinden birini ortaya çıkardı. Türkiye, aynı yıl içinde Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşarak iki büyük kupayı birden kazandı.

Ay-yıldızlılar böylece 2023'te gerçekleştirdiği Milletler Ligi-Avrupa Şampiyonası dublesini 2026'da da tekrarlamayı başardı.