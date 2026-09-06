Filenin Sultanları 2026'da iki kupayla yeniden tarih yazdı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 yılında elde ettiği başarılarla Türk voleybolunda yeni bir altın sayfa açtı. Daniele Santarelli yönetimindeki Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'nin ardından CEV Avrupa Şampiyonası'nda da zirveye çıkarak aynı yıl içinde iki büyük organizasyonda altın madalya kazandı.
Türkiye, 2023 yılında yaşadığı tarihi sezonun ardından 2026'da da benzer bir başarıya imza attı. Ay-yıldızlılar hem Milletler Ligi'nde hem de Avrupa Şampiyonası'nda kupayı kaldırarak dünya ve Avrupa voleybolunun zirvesindeki yerini bir kez daha gösterdi.
2023'ÜN ARDINDAN 2026'DA DA ÇİFTE ZAFER
Filenin Sultanları, Daniele Santarelli'nin göreve geldiği 2023 yılında Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek organizasyon tarihindeki ilk şampiyonluğunu elde etmişti. Türkiye aynı yıl CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez Avrupa'nın zirvesine çıkmıştı.
Ay-yıldızlı ekip, 2026'da da bu tarihi başarıyı tekrarladı. Milletler Ligi'nde yeniden altın madalyaya ulaşan Türkiye, sezonun ikinci büyük zaferini İstanbul'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda elde etti.
İTALYA'YI DEVİRDİK, AVRUPA'NIN ZİRVESİNE ÇIKTIK
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan ve karar setine kadar uzanan mücadeleyi 3-2 kazanan Filenin Sultanları, Avrupa şampiyonluğunu bir kez daha Türkiye'ye getirdi.
Türkiye turnuva boyunca çıktığı 9 maçın 8'ini kazanırken yalnızca Polonya karşısında mağlubiyet yaşadı. Ay-yıldızlılar eleme turlarında Azerbaycan, Almanya ve Sırbistan'ı geçerek finale yükseldi, son maçta da İtalya'yı mağlup ederek kupayı kaldırdı.
İKİ BÜYÜK ORGANİZASYON, İKİ ALTIN MADALYA
Filenin Sultanları'nın 2026'daki performansı, milli takım tarihinin en özel dönemlerinden birini ortaya çıkardı. Türkiye, aynı yıl içinde Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşarak iki büyük kupayı birden kazandı.
Ay-yıldızlılar böylece 2023'te gerçekleştirdiği Milletler Ligi-Avrupa Şampiyonası dublesini 2026'da da tekrarlamayı başardı.
SANTARELLI İLE KUPALAR GELMEYE DEVAM EDİYOR
2023 yılında A Milli Takım'ın başına getirilen Daniele Santarelli, Türkiye ile başarılarına bir yenisini daha ekledi. İtalyan başantrenör, 2023 ve 2026 Milletler Ligi, 2023 Dünya Kupası ile 2023 ve 2026 Avrupa Şampiyonası zaferleriyle ay-yıldızlı takımın başında beşinci şampiyonluğuna ulaştı.
Santarelli yönetimindeki Türkiye ayrıca 2025 Dünya Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamladı.
ALTIN YILIN ÖDÜLÜ OLİMPİYAT BİLETİ
Avrupa Şampiyonası'nda kazanılan kupa Türkiye'ye bir başka büyük başarıyı da getirdi. İtalya'yı finalde mağlup eden Filenin Sultanları, Los Angeles'ta düzenlenecek 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.
Türkiye böylece kadın voleybolunda Avrupa kıtasından olimpiyat kotası alan ilk ülke oldu.
İSTANBUL'DA TARİHİ GECE
2026'daki altın yılın son büyük zaferi İstanbul'da geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nu dolduran binlerce taraftar, İtalya karşısında Filenin Sultanları'na büyük destek verdi.
Finalin son sayısıyla birlikte tribünlerde büyük coşku yaşanırken Türkiye, 2026 yazını Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası kupalarıyla tamamladı.