ALTIN BOZDURULMUŞ GİBİ EVRAK DÜZENLENDİĞİ İDDİASI

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ahmet Fazlıoğlu, Resul Kuyumculuk'ta çalıştığını, Mustafa Gökhan Böcek'in eşi tutuksuz sanık Zuhal Böcek'in hesabına kuyumculuk hesabından gönderilen 2 milyon ve 4 milyon 350 bin liralık paralarla ilgili olarak doğrudan bir bilgisinin olmadığını söyledi.

S.Ç. tarafından iş yerine nakit para getirildiğini, paraların Zuhal Böcek ve Nurhak Ermiş'in hesabına gönderilirken altın alım satımı gibi gösterildiğini iddia eden Fazlıoğlu, gerçekte böyle bir altın bozdurma işlemi olmadığını ama altın bozdurulmuş gibi evrak düzenlendiğini kaydetti.

E.T.Ç. ve oğlu S.Ç'nin, iş yeri sahibi E.K'nin serbest bırakılmasından sonra geçmiş olsun ziyaretine geldiklerini aktaran Fazlıoğlu, yapılan konuşmalar sırasında E.T.Ç.'nin "Bu paralar Mustafa Gökhan Böcek'in" dediğini belirtti.

"VALİZDE 4 MİLYON 350 BİN LİRA GETİRİLDİ"

Yaklaşık 6 yıldır Resul Kuyumculuk'ta çalıştığını belirten tanık Fatih A, 2024 yılı Şubat ayında S.Ç'nin sırt çantasında 1,5 milyon lira para getirdiğini, paraları sayarak dükkan kasasına teslim ettiğini söyledi.

İki gün sonra E.T.Ç'nin heyecanlı bir şekilde iş yerine geldiğini ve iş yeri sahibi tutuksuz sanık E.K'nin yanına çıktığını ifade eden Fatih A. "Bu paranın kimin hesabına gönderildiğini bilmiyorum. Sadece duyduğum şeyler var. Yine aynı yıl mayıs ayında yine S.Ç. valizde 4 milyon 350 bin lira getirdi. Parayı yine ben teslim aldım ve kasaya teslim ettim. Bu paranın kasadan veya hesaptan çıkışı olup olmadığını bilmiyorum. Bu paranın Zuhal Böcek'e gönderilip gönderilmediğini bilmiyorum." dedi.

Tutuksuz sanık S.Ç, tanık ifadelerine katılmadığını, parayı ilk başta döviz olarak küçük bir çanta içerisinde, ikinci sefer ise bir mağaza çantası içerisinde Türk lirası olarak verdiğini savundu.

Tutuksuz sanık E.T.Ç. ise tanık ifadelerinde çelişkiler bulunduğunu iddia etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Duruşma 3 Kasım'a ertelendi.

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