Süresiz nafaka düzenlemesinde son tarih ekim... Boşanma davalarında yeni dönem! Bakan Gürlek duyurdu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, ekim ayında meclis gündemine gelecek yeni yargı paketiyle nafaka ve boşanma düzenlemelerinin öncelikli hedefler arasında yer aldığını bildirdi.

Ankara 2 No'lu Barosu mensuplarıyla buluşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı sisteminin güncel durumu, terörle mücadele, uluslararası hukuk ile toplumsal ahlak konularında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Süresiz nafakada yeni dönem

Yargı kurumlarının tarihsel süreçte darbeci ve vesayetçi anlayışların aparatı haline getirilmek istendiğini anlatan Bakan Gürlek, "FETÖ eliyle adeta deprem yaşayan yargı sistemimizi yeniden inşa ettik diyebiliriz." dedi.

Terörsüz Türkiye hedefinin devlet projesi olduğunu vurgulayan Gürlek, "Terör belasından kurtuluyoruz." ifadesini kullandı. Gürlek, bu tehdidin kalıcı olarak ortadan kaldırılması konusunda son derece kararlı olduklarının altını çizdi.

Akın Gürlek (Fotoğraf: AA)

TARİH VERDİ

Toplumun uzun süredir beklediği nafaka ve boşanma düzenlemesiyle ilgili Bakan Gürlek, konunun üzerinde hassasiyetle durulduğunu söyledi. Gürlek, "Boşanma davalarının uzamasını önlenecek tedbirler ile Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrasında süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de inşallah Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.