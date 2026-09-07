Süresiz nafaka düzenlemesinde son tarih ekim... Boşanma davalarında yeni dönem! Bakan Gürlek duyurdu
Adalet Bakanı Akın Gürlek, boşanma ve nafaka düzenlemesinin ekim ayında hayata geçirileceğini bildirdi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, ekim ayında meclis gündemine gelecek yeni yargı paketiyle nafaka ve boşanma düzenlemelerinin öncelikli hedefler arasında yer aldığını bildirdi.
Ankara 2 No'lu Barosu mensuplarıyla buluşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı sisteminin güncel durumu, terörle mücadele, uluslararası hukuk ile toplumsal ahlak konularında çarpıcı açıklamalarda bulundu.Süresiz nafakada yeni dönem
Yargı kurumlarının tarihsel süreçte darbeci ve vesayetçi anlayışların aparatı haline getirilmek istendiğini anlatan Bakan Gürlek, "FETÖ eliyle adeta deprem yaşayan yargı sistemimizi yeniden inşa ettik diyebiliriz." dedi.
Terörsüz Türkiye hedefinin devlet projesi olduğunu vurgulayan Gürlek, "Terör belasından kurtuluyoruz." ifadesini kullandı. Gürlek, bu tehdidin kalıcı olarak ortadan kaldırılması konusunda son derece kararlı olduklarının altını çizdi.
TARİH VERDİ
Toplumun uzun süredir beklediği nafaka ve boşanma düzenlemesiyle ilgili Bakan Gürlek, konunun üzerinde hassasiyetle durulduğunu söyledi. Gürlek, "Boşanma davalarının uzamasını önlenecek tedbirler ile Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrasında süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de inşallah Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.
YENİ NAFAKA REJİMİ
Yeni nafaka düzenlemesinin öne çıkan maddeleri şunlar:
- Evlilik 6 ay veya 1 yıl sürse dahi en az 5 yıl nafaka ödenecek.
- Nafaka süresi, evlilik süresinin yarısı esas alınarak belirlenecek.
- Çalışamayacak durumda veya ileri yaştaki kadınlar için daha uzun süreli nafaka kararı verilebilecek.
- İleri yaştaki kadınlar, nafaka bittikten sonra 1 yıl içinde başvurmazsa ek süre talep edemeyecek.
- Aylık bağlanan nafakanın daha sonra toplu ödenmesine karar verilebilecek.
- Kesinleşmiş boşanmalardaki nafakalar hemen kesilmeyecek, 1 yıl daha ödenecek.
- Boşanma davasının ardından nafaka, velayet ve mal paylaşımı ayrı davalarda görülebilecek.
- Mal paylaşımından doğan davalarda zamanaşımı 10 yıldan 5 yıla düşürülecek.
NAFAKA UYGULAMASI NEDİR
Mevcut Türk Medeni Hukuku'nda nafaka uygulaması; tedbir nafakası, yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası olarak kademelere ayrılıyor. Tedbir nafakası boşanma sürecinde ödeniyor. İştirak nafakası boşanma sonrasında çocuklar için ödeniyor. Yoksulluk nafakası ise boşanma sonrasında genellikle kadına ve şartlara bağlı olarak ömür boyu ödeniyor.