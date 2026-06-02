Süresiz nafaka kuralı iptal edilecek mi | AYM son sözü söyleyecek: Gözler 4 Haziran kararında

Anayasa Mahkemesi daha önce 2012 ve 2015 yıllarında benzer başvuruları reddetmişti.

Mevcut uygulamada nafaka; tedbir, yoksulluk ve iştirak nafakası olmak üzere üç şekilde uygulanıyor.

Antalya 12. Aile Mahkemesi, süresiz nafaka maddesinin Anayasaya aykırı olduğunu iddia ederek Yüksek Mahkemeye başvurdu.

Türk Medeni Kanunu'nda 1988 yılına kadar 'maksimum 1 yıl', 1988'den sonra ise 'süresiz' olarak işletilen nafaka uygulaması tarihi bir kararın eşiğine geldi.

Mevcut Türk Medeni Hukuku'nda nafaka uygulaması; tedbir nafakası, yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası olarak kademelere ayrılıyor. Tedbir nafakası boşanma sürecinde ödeniyor. İştirak nafakası boşanma sonrasında çocuklar için ödeniyor. Yoksulluk nafakası ise boşanma sonrasında genellikle kadına ve şartlara bağlı olarak ömür boyu ödeniyor.

İptali istenen kanun maddesinin birinci fıkrasında yer alan ifadeleri hatırlatan mahkeme heyeti, " Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir " kuralına dikkat çekti.

Antalya 12. Aile Mahkemesi , baktığı boşanma davasında Türk Medeni Kanunu kapsamında uygulanan süresiz nafaka maddesinin Anayasaya aykırı olduğu kanaatine vararak Yüksek Mahkemeye başvurdu . İtiraz dilekçesinde, 4721 sayılı kanunun Yoksulluk Nafakası başlıklı 175. maddesinde yer alan " süresiz olarak " ibaresinin iptali talep edildi.

Boşanma davalarının en tartışmalı konularından süresiz nafaka uygulaması için kritik süreç başladı.

Boşanma davalarının en çok tartışılan konuları arasında yer alan süresiz nafaka uygulamasının iptal istemini Anayasa Mahkemesi , 4 Haziran Perşembe günü esastan görüşerek karara bağlayacak.

14 YIL ÖNCEKİ BAŞVURU

Anayasa Mahkemesi önüne aynı başvuru daha önce Kestel Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından getirilmişti. Yüksek Mahkeme, 2012 yılında Anayasanın 2, 10 ve 40. maddelerine aykırılık iddiasıyla yapılan bu iptal istemini reddetmişti.

Red kararının gerekçesinde sosyal devlet vurgusu yapan Yüksek Mahkeme, "İtiraz konusu kuralda, boşanma sebebiyle yoksulluğa düşen eşi korumak için diğer eşin, koşulları bulunduğu sürece, herhangi bir süre sınırı olmaksızın yoksulluk nafakası vermesi düzenlenmiş olup bu yükümlülüğün sosyal hukuk devleti ilkesinin gereği olarak getirildiği kuşkusuzdur" ifadelerini kullandı.

Türk Medeni Kanunu kapsamında uygulanan süresiz nafaka kuralı, Anayasaya aykırılık iddiasıyla yeniden Yüksek Mahkeme gündemine taşındı.

"10 YIL GEÇMEDEN OLMAZ"

Tartışmalı kuralda yer alan "süresiz" ibaresi, 2015 yılında Ankara 5. Aile Mahkemesi tarafından bir kez daha Anayasa Mahkemesi gündemine taşındı. Ancak bu başvuru, kanuni süre engeline takılarak reddedildi.

Yüksek Mahkeme, ret kararına dayanak olarak Anayasanın 152. maddesi ile 6216 sayılı yasanın 41. maddesini göstererek, "Mahkemece işin esasına girerek verilmiş bir kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren 10 yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün Anayasa'ya aykırılığı iddiasıyla başvuru yapılamaz" hükmünü hatırlattı.

Aradan geçen sürenin ardından 4 Haziran tarihinde yapılacak Genel Kurul toplantısından çıkacak netice merakla bekleniyor.

Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel