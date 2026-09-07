Tehlikeli yol tarih oluyor: Bahçesaray Gevaş hattına dev tünel... 3 bin rakımlı dağların altından geçecek
Çetin kış şartları ve çığ tehlikesi nedeniyle aylarca ulaşıma kapanan Van Bahçesaray kara yolunda tarihi proje hayata geçiyor. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Gevaş ile Bahçesaray arasına inşa edilecek 13 kilometrelik tek tüp tünel için zemin etüt ve sondaj çalışmaları başladı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte 3000 rakımlı Karabet Geçidi'ndeki çile sona erecek, ilçeye güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlanacak. Yıllardır kış aylarında Bitlis Hizan üzerinden alternatif güzergahı kullanmak zorunda kalan bölge halkı, dev yatırım sayesinde merkeze çok daha kısa sürede ve güvenle ulaşabilecek.
Kış aylarında metrelerce karın kapattığı, çığ tehlikesinin eksik olmadığı 3 bin rakımlı dağların ardındaki Bahçesaray, yıllardır süren ulaşım çilesinden dev tünel projesiyle kurtuluyor. Van ile Bahçesaray ilçesini birbirine bağlayan Karabet Geçidi güzergahında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan 13 kilometrelik tek tüp tünel için ilk kazma vuruldu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, Gevaş ve Bahçesaray ilçeleri arasında yapılması planlanan güzergahta jeolojik özellikleri inceliyor.
Çalışmalar kapsamında dağlarda ve tepelerde zeminin nerede kum, nerede kaya olduğunu belirlemek amacıyla toprak analizleri gerçekleştiriliyor.
Etüt çalışmalarının tamamlanmasının ardından maliyet hesaplaması yapılarak ihale sürecine geçilmesi hedefleniyor.
"SAKLI BAHÇEMİZİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARACAĞIZ"
Bölgedeki zorlu coğrafi şartlara dikkat çeken AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, "Bahçesaray, Türkiye'de en zor ulaşıma sahip ilçelerimizden birisidir. Bunun için biz oraya 'saklı bahçe' diyoruz. Türkiye için de önemli ilçe. Buradaki coğrafi şartlardan dolayı zaman zaman ulaşım aksamakta. Hükümetlerimiz döneminde burada Türkiye'nin ilk kar tünelini gerçekleştirdik. Burada gördüğünüz Karabet Tüneli, Türkiye'nin ilk kar tünelidir." dedi.
Projenin aşamalarını anlatan Türkmenoğlu şunları kaydetti:
"Bahçesaray'a kesintisiz yol ağımız var. Bahçesaray ile Gevaş arasında da tek tüp tünel çalışmamız gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, yaklaşık 13 kilometrelik tünel planlanıyor. Bu tünelle ilgili ilk adım etüt çalışmalarıdır. Haliyle Karayolları Genel Müdürlüğümüz tarafından zemin etüt çalışması yapılıyor. Arkadaşlarımız bölgede etüt çalışmalarını sürdürüyor. Toprak analizinden, kaya analizine kadar çalışmalar gerçekleştiriliyor. Etüt çalışmaları sonucunda maliyet hesaplaması çıkacak. Maliyet hesaplamasından sonra proje çalışması, ihale aşaması ve yapım aşaması gelecek. Bu işe Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başladık. Bahçesaray'ımıza ve ülkemize hayırlı olsun. Türkiye'nin en uzun tek tüp tünellerinden biri olacaktır. Saklı bahçemiz Bahçesaray'ımızı gün yüzüne çıkaracağız. Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı ifade ediyoruz."
MESAFE VE SAAT FARKI AZALACAK
Tünelin girişinin Gevaş ilçesine bağlı mahalle sınırlarında, çıkışının ise Bahçesaray ilçe girişine yakın noktada planlandığını aktaran Türkmenoğlu, "Bu tünelin faaliyete geçmesiyle birlikte kara yolundaki hem mesafe hem de saat farkı azalacak ve kesintisiz ulaşım sağlanmış olacak. Van ile ulaşımın sağlanabileceği önemli kolaylığı inşallah sağlayacağız. Bizler de bunun takipçisiyiz." ifadelerini kullandı.
ALTERNATİF GÜZERGAH ÇİLESİ BİTİYOR
Her yıl haziran ayının ilk haftasında ancak ulaşıma açılabilen kara yolunun kapalı olduğu kış döneminde, Bahçesaraylılar ilçeye ulaşım için Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden alternatif güzergahı kullanmak zorunda kalıyor. Bu duruma değinen Türkmenoğlu, "Türkiye'nin en kılcal damarındaki, en zor şartlara sahip ilçelerinden biri olan Bahçesaray'ın hayat bulacağı noktadayız. Bahçesaray'da kışın ulaşım sıkıntısı olduğunda Hizan yolu kullanılıyor. Bunun için biz Cumhurbaşkanımıza Vanlılar olarak gerçekten müteşekkiriz. Van, kamu yatırımları hususunda Türkiye'de 9'uncu sırada olan şehir. Bu da hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın bu bölgeye, özellikle Van'a ne kadar önem verdiğinin somut göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.