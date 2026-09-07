Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, Gevaş ve Bahçesaray ilçeleri arasında yapılması planlanan güzergahta jeolojik özellikleri inceliyor.

Kış aylarında metrelerce karın kapattığı, çığ tehlikesinin eksik olmadığı 3 bin rakımlı dağların ardındaki Bahçesaray, yıllardır süren ulaşım çilesinden dev tünel projesiyle kurtuluyor. Van ile Bahçesaray ilçesini birbirine bağlayan Karabet Geçidi güzergahında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan 13 kilometrelik tek tüp tünel için ilk kazma vuruldu.

Van'ın Bahçesaray ile Gevaş ilçeleri arasında kış aylarında yaşanan çığ tehlikesi ve yol kapanma sorunlarını kökten çözecek 13 kilometrelik tek tüp tünel projesi için zemin etüt çalışmaları başlatıldı. (Haberin fotoğrafları AA ve DHA'dan alınmıştır)

Çalışmalar kapsamında dağlarda ve tepelerde zeminin nerede kum, nerede kaya olduğunu belirlemek amacıyla toprak analizleri gerçekleştiriliyor.

"SAKLI BAHÇEMİZİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARACAĞIZ"

Bölgedeki zorlu coğrafi şartlara dikkat çeken AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, "Bahçesaray, Türkiye'de en zor ulaşıma sahip ilçelerimizden birisidir. Bunun için biz oraya 'saklı bahçe' diyoruz. Türkiye için de önemli ilçe. Buradaki coğrafi şartlardan dolayı zaman zaman ulaşım aksamakta. Hükümetlerimiz döneminde burada Türkiye'nin ilk kar tünelini gerçekleştirdik. Burada gördüğünüz Karabet Tüneli, Türkiye'nin ilk kar tünelidir." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinesinde yürütülen projede, Karayolları ekipleri güzergah boyunca toprak ve kaya analizleri yapıyor.