Türkiye toryumda yeni döneme hazırlanıyor: Nükleer yakıt standartlarını karşılayan bileşikler yerli imkânlarla üretilecek
Türkiye, toryum kaynaklarının yeni nesil nükleer teknolojilerde değerlendirilmesi için yeni bir iş birliğine imza attı. TENMAK ile Danimarka merkezli Copenhagen Atomics arasında imzalanan mutabakat zaptıyla, nükleer yakıt standartlarını karşılayan toryum bileşiklerinin yerli imkânlarla üretilmesi hedefleniyor.
Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK), Danimarka merkezli Copenhagen Atomics ile Türkiye'nin toryum kaynaklarının yeni nesil nükleer teknolojilerde kullanılmasına yönelik mutabakat zaptı imzaladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın refakatinde imzalanan mutabakat zaptı kapsamında toryumun yenilikçi nükleer teknolojilerde değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek.
Çalışmalarla toryum bileşiklerinin yerli imkânlarla üretilmesi amaçlanıyor.
YERLİ SANAYİ VE ARAŞTIRMACILAR SÜRECE DAHİL EDİLECEK
Mutabakat zaptıyla Türkiye'nin sahip olduğu toryum kaynaklarının yüksek katma değerli nükleer teknolojilerde değerlendirilmesi için yerli sanayi ve teknoloji paydaşları ile araştırmacıların sürece dahil edilmesi sağlanacak.
Çalışmaların öncelikli başlıklarından birini, toryumun yeni nesil nükleer reaktör teknolojilerinden ergimiş tuz reaktörlerinde kullanılabilecek nitelikte Türkiye'de üretilmesine yönelik Ar-Ge ve projelendirme faaliyetleri oluşturacak.
Bu doğrultuda nükleer yakıt standartlarını karşılayan toryum bileşiklerinin yerli imkânlarla üretilmesi ve Türkiye'nin bu alanda uluslararası çapta etkin bir tedarikçi konumuna ulaşması hedefleniyor.
"ONION CORE" TEKNOLOJİSİNE ODAKLANIYOR
Danimarka merkezli Copenhagen Atomics, toryumun nükleer yakıt çevriminde kullanılmasına imkân sağlayabilecek dördüncü nesil reaktör konseptlerinden ergimiş tuz reaktörlerine yönelik Ar-Ge çalışmaları yürütüyor.
Şirket, "Onion Core" adını verdiği modüler ergimiş tuz reaktörü konseptine yoğunlaşıyor. TENMAK ile yapılan iş birliği çerçevesinde söz konusu teknoloji, Türkiye'nin araştırma altyapısı, insan kaynağı ve sanayi kabiliyetleri açısından değerlendirilecek.
"BİRÇOK ÜLKE BU TEKNOLOJİYİ GELİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYOR"
Bakan Bayraktar, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, büyük ölçekli reaktörlerin yanı sıra son dönemde nükleerin yeni çağı olarak ifade edilen küçük modüler reaktörlerin de hızla geliştiğini söyledi.
Dünyada birçok ülkenin bu teknolojiyi geliştirmek için çalıştığını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:
"Türkiye de bu konuda önemli faaliyetler içerisinde ve birçok proje paralel bir şekilde yürüyor. Türkiye'deki yatırımcılar, bizim kamu kurumlarımızla beraber ortak bir şekilde bu projeleri yürütmeye gayret ediyorlar. Onun dışında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın ortaya koyduğu teşvik programı sayesinde ciddi bir ilgi oluşmuş durumda. Biz de 'farklı teknolojileri ülkemize nasıl kazandırabiliriz' düşüncesinden hareketle çalışıyoruz. Çünkü bu süreçte, bunların hangisi daha ileri gidecek ve gerçekten ticarileşecek önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bu belli olacak."
TORYUM YAKITI ÖNE ÇIKIYOR
Bayraktar, TENMAK ile Copenhagen Atomics arasında imzalanan mutabakat zaptının farklı bir özelliği bulunduğunu belirterek toryum yakıtına işaret etti.
Bayraktar, "Küçük modüler reaktörlerde, Copenhagen Atomics'in teknolojisinde toryum yakıtı öne çıkıyor. Toryum, çok yoğun bir şekilde ülkemizde bulunan, bu anlamda yakıtın dışa bağımlılığının olmayacağını düşündüğümüz bir teknoloji olduğu için ayrı bir önemi var. Bu işbirliği, ümit ediyorum netice verecek ve bu alandaki çalışmalar ileride ticarileşebilecek bir ürüne dönüşecek. Farklı bir yakıt, özellikle toryum olması açısından bu işbirliği önemli. TENMAK ve ilgili kurumlarımızla beraber bu ilgili şirket bu çalışmaları yürütecek." değerlendirmesinde bulundu.