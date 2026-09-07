"200 BİNİ PEŞİN 500 BİN DOLAR İSTEDİ"

Mahkeme başkanının sorularını cevaplayan tutuksuz sanık iş adamı Necmettin Şimşek, tahliye krizini çözmek amacıyla İmamoğlu'nun danışmanı Turan Aydoğan ile anlaştıklarını söyledi.

Hukuki sorunu çözmesi için Aydoğan ile masaya oturduklarını anlatan Şimşek, "Bizim anlaşmamız Turan Aydoğan'la şu şekilde, hukuken gidilecek yollar var. Çünkü zaten bizim ona gitmemizin temel nedeni de hukukçu olması ve Sayın Başkanın danışmanı olduğunu ifade etmesi. Hukukçu olması hasebiyle bizim hukuki sorunumuzu daha doğru anlar ve bizi uzlaşmaya götürür diye biz bunu hem hukuki hem de siyasi her ne şekilde bizim orada çözebilirse çöz diye anlaştık. Benden 500 bin dolar ücret istedi, 200 bin dolarını da peşin istedi." dedi.

Paranın teslimat sürecine ilişkin detayları paylaşan Şimşek, "Biz Turan Aydoğan'la anlaştık. Ben müsait olmadığım için Hüseyin Aydın vasıtasıyla Turan Aydoğan'a teslim ettik." diye konuştu.