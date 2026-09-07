İmamoğlu davasında Necmettin Şimşek’ten 500 bin dolarlık rüşvet itirafı... Kiptaş kılıfmış! Turan Aydoğan toplamış
İBB’yi ahtapot gibi saran 414 sanıklı İmamoğlu suç örgütü davasının 76’ncı duruşmasına iş adamı Necmettin Şimşek’in rüşvet itirafları damga vurdu. Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun örgüt lideri sıfatıyla yargılandığı davada savunma yapan Şimşek, tahliye sorununu çözmek için İmamoğlu’nun danışmanı Turan Aydoğan’a 200 bin dolar peşin rüşvet verdiklerini itiraf etti. Kendisinden 500 bin dolar istendiğini söyleyen Şimşek, İmamoğlu yönetiminin kendi sermayesiyle yaptığı yatırımları heba ettiğini belirtti. Şimşek, İmamoğlu ile ekibinin şov yaparak kamunun menfaatini kollama kılıfı altında büyük kamu zararı oluşturulduğunu vurguladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki dev yolsuzluk ağının yargıya taşındığı 414 sanıklı davanın 76'ncı duruşması, örgüt lideri konumundaki Ekrem İmamoğlu ile ekibine yönelik ağır rüşvet itiraflarına sahne oldu.
"200 BİNİ PEŞİN 500 BİN DOLAR İSTEDİ"
Mahkeme başkanının sorularını cevaplayan tutuksuz sanık iş adamı Necmettin Şimşek, tahliye krizini çözmek amacıyla İmamoğlu'nun danışmanı Turan Aydoğan ile anlaştıklarını söyledi.
Hukuki sorunu çözmesi için Aydoğan ile masaya oturduklarını anlatan Şimşek, "Bizim anlaşmamız Turan Aydoğan'la şu şekilde, hukuken gidilecek yollar var. Çünkü zaten bizim ona gitmemizin temel nedeni de hukukçu olması ve Sayın Başkanın danışmanı olduğunu ifade etmesi. Hukukçu olması hasebiyle bizim hukuki sorunumuzu daha doğru anlar ve bizi uzlaşmaya götürür diye biz bunu hem hukuki hem de siyasi her ne şekilde bizim orada çözebilirse çöz diye anlaştık. Benden 500 bin dolar ücret istedi, 200 bin dolarını da peşin istedi." dedi.
Paranın teslimat sürecine ilişkin detayları paylaşan Şimşek, "Biz Turan Aydoğan'la anlaştık. Ben müsait olmadığım için Hüseyin Aydın vasıtasıyla Turan Aydoğan'a teslim ettik." diye konuştu.
İMAMOĞLU VE ŞÜREKASI KAMU MENFAATİ GÖRÜNÜMÜYLE ZARAR OLUŞTURDU
İmamoğlu yönetiminin kendi sermayesiyle yaptığı yatırımları heba ettiğini öne süren Şimşek, çarpıcı açıklamalarda bulunarak, "Sayın Başkan ve şürekası halk adına, kamunun menfaatini kolluyorum görüntüsü adı altında kamu zararı oluşturmuştur. Tamamı, bir lirası dahi belediyeden olmayan, yatırımlarımı heba etmişlerdir ve tamamından şikayetçi olduğumu arz ederim." ifadelerini kullandı.
KİPTAŞ KILIFMIŞ
Kiptaş arazisine kendi öz kaynaklarıyla yatırım yaptıklarını belirten Şimşek, "Burada İmamoğlu ve şürekası, tahliyeden sonra tahliye merkezine gelip bir şov yapmışlar ve sanki bu yatırımları İBB ve kamunun kaynaklarıyla yapılmış ve bana da burası çok ucuz şartlarla kiraya verilmiş, peşkeş çekilmiş gibi bir algı yaratarak, yaklaşık bir hafta bu konuyu işlediler sosyal medyada ve diğer mecralarda. Bunun böyle olmadığını ifade etmek isterim. Orada o dönemdeki KİPTAŞ yönetiminin de gözetiminde yapılan yatırımların tamamı benim şirketimin sermayesiyle yapılmıştır. Burada bana bir özür borçlular, bunu da ifade etmek isterim." dedi.
ÖRGÜT LİDERİ SIFATIYLA 2 BİN 352 YIL
Görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması sonucunda 11 Kasım 2025 tarihinde hazırlanan 3 bin 809 sayfalık iddianamede ağır suçlamalar yer alıyor. İddianamede örgüt lideri olarak tanımlanan İmamoğlu'nun, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, suç gelirlerinin aklanması, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma gibi çok sayıda suça karıştığı iddia edildi. İmamoğlu'nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.