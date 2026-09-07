Belçika'da köstebek avı! Brüksel’in çip sırları Çin’e sızdı... Pekin uçağına binerken yakalandı
Belçika’da iflas eden çip üreticisi Belgan şirketinin eski üst düzey yöneticisi, askeri ve havacılık alanlarında kullanılan kritik galyum nitrür çip teknolojisine ait ticari sırları Çin’e aktardığı gerekçesiyle tutuklandı. Avrupa’nın kalbinde casusluk paniğine yol açan olayda, 52 yaşındaki şüphelinin Brüksel Zaventem Havalimanı’nda Pekin uçağına binerken yakalandığı ortaya çıktı. Soruşturmada, şüphelinin Çin’de benzer üretim yapan, Çin fonu destekli paravan şirketi yönettiği belirlendi.
Avrupa'nın kalbinde filmleri aratmayan teknoloji casusluğu skandalı patlak verdi. İflas eden dev çip üreticisinin en mahrem sırlarının Çin'e doğru yola çıkarken havalimanında engellendiği belirtildi.
PEKİN UÇAĞINA BİNERKEN ENGELLENDİ
Belçika Federal Savcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede iflas eden çip üreticisi Belgan şirketinin eski üst düzey yöneticisi, teknoloji ve ticari sırları Çin'e aktardığı şüphesiyle tutuklandı.
Belçika ve Çin vatandaşlığı bulunan, Leuven'de ikamet eden 52 yaşındaki şüphelinin, 10 Mayıs'ta Brüksel Zaventem Havalimanı'nda Pekin'e giden uçağa binmek üzereyken yakalandığı bildirildi.
Şüpheli, tutuklama kararı verilmesinin ardından Oudenaarde Cezaevi'ne gönderildi.
ÇİFTE SORUŞTURMA
Doğu Flaman Federal Adli Polisi tarafından yürütülen soruşturmanın; "casusluk", "suç örgütüne katılma", "şirket varlıklarını kötüye kullanma" ve "şirket sırlarını hukuka aykırı biçimde açıklama" suçlamalarını kapsadığı aktarıldı.
Soruşturmanın, daha önce AMI Semiconductor ve ON Semiconductor adlarıyla faaliyet gösteren Belgan BV şirketinin iflas dosyası kapsamında yürütüldüğü öğrenildi.
ASKERİ ÇİP TEKNOLOJİSİNDE KÖSTEBEK AĞI
Oudenaarde merkezli Belgan şirketi; elektrikli araçlar, havacılık, uzay ve askeri alanlarda kullanılabilen galyum nitrür çiplerin üretiminde uzmanlaşmıştı. 400'den fazla çalışanı bulunan şirketin, 31 Temmuz'da iflas ettiği hatırlatıldı.
Savcılık, Belgan'ın araştırma bölümünde üst düzey görev yapan şüphelinin, aynı zamanda Çin'de benzer üretim faaliyetleri yürüten şirketin yöneticiliğini yaptığına ilişkin bulgular elde edildiğini öne sürdü.
ÇİN FONUYLA DESTEKLENEN PARAVAN ŞİRKET
Söz konusu Çinli şirketin, şüphelinin Belgan'da göreve başlamasından kısa süre sonra kurulduğu, Çin yatırım fonu tarafından finanse edildiği ortaya çıkarıldı.
Soruşturmada, galyum nitrür çiplerin üretimine ilişkin ticari sırların hukuka aykırı biçimde yurt dışına aktarılmış olabileceği değerlendiriliyor.
Dosya kapsamında çeşitli adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen veri depolama cihazları ile elektronik yazışmaların incelenmesi sürüyor.
Federal Savcılık, soruşturmayla bağlantılı ikinci şüpheliyi arıyor.