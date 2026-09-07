Avrupa'nın kalbinde filmleri aratmayan teknoloji casusluğu skandalı patlak verdi. İflas eden dev çip üreticisinin en mahrem sırlarının Çin'e doğru yola çıkarken havalimanında engellendiği belirtildi.

PEKİN UÇAĞINA BİNERKEN ENGELLENDİ

Belçika Federal Savcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede iflas eden çip üreticisi Belgan şirketinin eski üst düzey yöneticisi, teknoloji ve ticari sırları Çin'e aktardığı şüphesiyle tutuklandı.

Belçika ve Çin vatandaşlığı bulunan, Leuven'de ikamet eden 52 yaşındaki şüphelinin, 10 Mayıs'ta Brüksel Zaventem Havalimanı'nda Pekin'e giden uçağa binmek üzereyken yakalandığı bildirildi.

Şüpheli, tutuklama kararı verilmesinin ardından Oudenaarde Cezaevi'ne gönderildi.

Avrupa’nın merkezinde patlak veren casusluk krizinde, Belçika merkezli çip üreticisi Belgan şirketinin eski yöneticisi, askeri sır niteliğindeki galyum nitrür çip teknolojisini Çin’e sızdırdığı gerekçesiyle tutuklandı.