Mehmet Selim İmamoğlu'nun ayrıca "Ludio" isimli 6,5 metrelik tekneyi 772 bin liraya satın aldığı, teknenin parasının da Ekrem İmamoğlu tarafından karşılandığı tespit edilmişti.

Duruşmada Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu hâkim karşısına çıktı. İddianamede, Mehmet Selim İmamoğlu'nun Hırvatistan'da kurduğu inşaat şirketine annesi ve dedesi tarafından yaklaşık 388 bin avro aktarıldığı belirtilmiş, savcılık ve MASAK söz konusu para transferlerini aklama faaliyeti olarak değerlendirmişti.

Oğul İmamoğlu’ndan 390 bin avro ve tekne savunması! Paranın kaynağı için ailesini gösterdi (Fotoğraflar Takvim foto arşivinden alınmıştır.)

SAVUNMAYA "SOYADIM İMAMOĞLU" SÖZLERİYLE BAŞLADI

Mehmet Selim İmamoğlu, hakkındaki mali tespitlere yanıt vermek yerine sanık kürsüsüne çıkmasının nedenini soyadına bağladı. Siyasetle ilgisinin bulunmadığını ileri süren İmamoğlu, davaya babası üzerinde baskı kurulmak amacıyla dahil edildiğini iddia etti.

İmamoğlu savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Benim soyadım İmamoğlu olmasaydı bugün burada olmayacaktım. Burada olmanın gerçek sebebinin ise babam üzerinde baskı kurmak ve onu geri adım atmaya zorlamak olduğuna inanıyorum. Çok acı ki arkamda babam, kürsüde ben, maalesef Türkiye Cumhuriyeti tarihinde unutulmayacak bir karaya tanıklık ediyoruz.

Biz hem İmamoğlu ailesi hem de Kaya ailesi olarak bu davanın ana hedeflerinden biri haline getirildik. Biz İmamoğlu ailesi olarak aileleri tehdit eden bu davalar karşısında güçlü ve dirayetli bir şekilde sonuna kadar durmaya devam edeceğiz."