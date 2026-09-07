Mehmet Selim İmamoğlu’ndan 390 bin avro ve 772 bin liralık tekne için aile borcu savunması: MASAK raporunu hedef aldı
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında savunma yapan Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, Hırvatistan’daki şirketine aktarılan yaklaşık 390 bin avroyu annesi ve dedesinden, 772 bin liralık sportif yelkenlinin parasını ise babasından borç aldığını öne sürdü. Yüz binlerce avroluk para trafiğini “aile borcu” savunmasıyla açıklamaya çalışan sanık İmamoğlu, MASAK’ın tespitlerine “mükerrer kayıt” suçlamasıyla karşı çıkarken haberleri yayımlayan basın kuruluşlarını da hedef aldı.
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne ilişkin 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın ikinci celsesinin 13'üncü duruşması, tutuksuz sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.
Duruşmada Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu hâkim karşısına çıktı. İddianamede, Mehmet Selim İmamoğlu'nun Hırvatistan'da kurduğu inşaat şirketine annesi ve dedesi tarafından yaklaşık 388 bin avro aktarıldığı belirtilmiş, savcılık ve MASAK söz konusu para transferlerini aklama faaliyeti olarak değerlendirmişti.
Mehmet Selim İmamoğlu'nun ayrıca "Ludio" isimli 6,5 metrelik tekneyi 772 bin liraya satın aldığı, teknenin parasının da Ekrem İmamoğlu tarafından karşılandığı tespit edilmişti.
SAVUNMAYA "SOYADIM İMAMOĞLU" SÖZLERİYLE BAŞLADI
Mehmet Selim İmamoğlu, hakkındaki mali tespitlere yanıt vermek yerine sanık kürsüsüne çıkmasının nedenini soyadına bağladı. Siyasetle ilgisinin bulunmadığını ileri süren İmamoğlu, davaya babası üzerinde baskı kurulmak amacıyla dahil edildiğini iddia etti.
İmamoğlu savunmasında şu ifadeleri kullandı:
"Benim soyadım İmamoğlu olmasaydı bugün burada olmayacaktım. Burada olmanın gerçek sebebinin ise babam üzerinde baskı kurmak ve onu geri adım atmaya zorlamak olduğuna inanıyorum. Çok acı ki arkamda babam, kürsüde ben, maalesef Türkiye Cumhuriyeti tarihinde unutulmayacak bir karaya tanıklık ediyoruz.
Biz hem İmamoğlu ailesi hem de Kaya ailesi olarak bu davanın ana hedeflerinden biri haline getirildik. Biz İmamoğlu ailesi olarak aileleri tehdit eden bu davalar karşısında güçlü ve dirayetli bir şekilde sonuna kadar durmaya devam edeceğiz."
HIRVATİSTAN'A GİDEN 388 BİN AVROYA "AİLE BORCU" KILIFI
İddianamenin dikkat çeken bölümlerinden birini oluşturan Hırvatistan'daki para trafiği de duruşmanın gündemindeydi. İTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra "yurt dışına açılmak" amacıyla Hırvatistan'da şirket kurduğunu anlatan İmamoğlu, babası Ekrem İmamoğlu'nun "Siyasete malzeme olur" uyarısına rağmen girişiminden vazgeçmediğini söyledi.
Kendi adına Tectum isimli şirketi kuran İmamoğlu, Hırvatistan'da 150 konutluk proje yürüten Tero Service firmasına yüzde 20 ortak olduğunu doğruladı. İş Bankası üzerinden Hırvatistan'daki Kent Bank'a toplam 388 bin 303 avro gönderildiğini kabul eden İmamoğlu, paranın kaynağını "Annem ve dedemden borç aldım" sözleriyle açıklamaya çalıştı.
MASAK'IN TESPİTLERİNİ HEDEF ALDI
Hırvatistan'daki şirkete aktarılan yüz binlerce avroya ilişkin "aileden borç" savunması yapan Mehmet Selim İmamoğlu, daha sonra MASAK'ın hazırladığı mali incelemeyi hedef aldı.
MASAK'ın banka hareketlerini "mükerrer yazarak transfer miktarını iki katı gösterdiğini" öne süren İmamoğlu, hakkındaki para trafiğini haberleştiren basın kuruluşlarını ve gazetecileri de hedef aldı.
İmamoğlu, Hırvatistan'daki ortağının Temmuz 2025'te geçirdiği kazada hayatını kaybetmesinin ardından yapılan haberlerden rahatsız olduğunu belirterek adli makamların tespitlerine karşı çıktı.
772 BİN LİRALIK TEKNENİN PARASI DA BABADAN
Duruşmada Mehmet Selim İmamoğlu'nun 2024 yılında satın aldığı 2009 model sportif yelkenlinin finansmanı da soruldu.
İmamoğlu, "Ludio" isimli 6,5 metrelik tekne için ödediği 772 bin liranın kaynağını da aile desteğiyle açıkladı. Teknenin bedelini babası Ekrem İmamoğlu'ndan borç aldığını ve ödemeyi havale yoluyla yaptığını ileri sürdü.
İmamoğlu, Hırvatistan'a aktarılan 388 bin 303 avroyu anne ve dedesinden, 772 bin liralık teknenin parasını ise babasından aldığı borçla açıklamaya çalıştı. MASAK'ın aklama faaliyeti olarak değerlendirdiği para transferlerine karşı savunmanın merkezine bir kez daha "aile borcu" iddiasını yerleştirdi.