Ahbap'a 5. dalgada 20 ilde 53 gözaltı kararı! Bilirkişi raporu TAKVİM'de: 4,2 milyar TL harcandı, depolar tıkabasa çıktı
Depremzedelerin rızkına göz diken Haluk Levent'in kurduğu Ahbap'a 5. dalga operasyon düzenlendi. Deprem bağışlarının akıbetine ilişkin yürütülen soruşturmada İstanbul merkezli 20 ilde 53 şüpheli için gözaltı kararı verildi. İzmit'teki depolarda ise yüzlerce yardım malzemesinin bekletildiği tespit edildi. TAKVİM bilirkişi raporuna ulaştı, Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonun detaylarını açıkladı. Buna göre, 6 Şubat-31 Aralık 2023 tarihleri arasında 4,3 milyar TL bağış toplandı, 950 milyon TL'nin ise nakit olarak çekildi. 29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 TL transfer kayıtlara geçti.
53 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Para transferi yapılan şirketlerin gerçek ticari faaliyetlerinin tespitine yönelik incelemeler başlatıldı.
DEPOLARDA BEKLETİLEN YARDIMLAR HAK SAHİPLERİNE ULAŞTIRILACAK
İzmit'teki depolarda ise depremzedeler için temin edilen yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, elektrikli bisiklet, kırtasiye ürünü ve çeşitli yardım malzemesinin kullanılmadan bekletildiği tespit edildi.
Bu malzemelerin hak sahiplerine ulaştırılması için gerekli işlemler başlatıldı.
BİLİRKİŞİ RAPORU TAKVİM'DE
Takvim.com.tr bilirkişi raporunun ayrıntılarına ulaştı.
Haluk Levent ve 'Ahbap'ları'nın Kocaeli Derince'deki depoda çürümeye terk ettiği yardım malzemeleri kalem kalem şu şekilde:
- 895 adet çadır
- Çok sayıda ambalajı açılmamış afet çadırı
- Bir grup çelik konstrüksiyon büyük çadır iskelet sistemi ile bir miktar termal özellikli koruyucu battaniye ve şilte
- 4,5 paket kampet : (izci tipi portatif kamp çadırı, her pakette 84 adet)
- 600 yatak
- Çok sayıda uyku tulumu
- 102 elektrikli bisiklet
- 20 koli tıbbi malzeme
- 5 adet kullanılmıuş çocuk bisikleti
- Masa, sandalye, etejer, mini ve normal buzdolabı, raf sistemleri, bilgisayarlar, fırın, mutfak malzemeleri
- 20 adet portatif telsiz cihazı ve çeşitli alet edevat
- Bir miktar ampul, duy, sigorta elektrik malzemeleri
- Bir grup tekerlekli hasta ve ilk yardım sandalyesi
- 29 adet çatısız, 84 adet çatılı suntalamdan imal edilmiş kedi evi
- 2 adet depo tipi büyük çadır
- 11 adet su deposu
- 1 adet duş, 1 adet tuvalet konteynırı
- 6 adet elektrik panosu
- 7 adet elektrikli ısıtıcı
- 40 adet reflektörlü aydınlatma aparatı
- 1 palette yüklü çok miktarda 3 lü uzatma prizi
- 65 adet fanlı vantilatör
- 30 adet çaycı ketl
- 3 adet elektrikli microdalga fırın
- 4 adet langırt makinesi
- 1 adet beton kesici, 3 adet spiral taşlama makinesi ve 1 adet Hilti
- 38 adet webasto ısıtıcı
- 2 adet klavyeli org, 15 adet saz, bağlama ve gitar müzik ekipmanları
İSİM İSİM TAN LİSTE
Ahbap'a 5. dalga operasyonda gözaltı kararı verilen 53 kişilinin listesine Takvim.com.tr ulaştı.
İşte isim isim tam liste:
Konuya ilişkin Bakan Gürlek'in açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:
6 Şubat depremlerinde milletimizin yaşadığı büyük acıyı, vatandaşlarımızın dayanışma duygusunu ve depremzedelerimiz için yapılan bağışları kişisel menfaate dönüştürmeye yönelik hiçbir girişime müsamaha göstermiyoruz.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, Ahbap Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarının akıbetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce bu sabah 5'inci dalga operasyon başlatıldı.
Operasyon; İçişleri Bakanlığı müfettiş raporları, özel denetim raporları, derneğin mali kayıtları ve envanteri, banka hareketleri, bilirkişi incelemeleri ile etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda elde edilen deliller üzerine gerçekleştirildi.
6 Şubat–31 Aralık 2023 tarihleri arasında depremzedelerimize ulaştırılmak üzere 4,3 milyar TL bağış toplandığı, 950 milyon TL'nin ise nakit olarak çekildiği ve tek seferde 500 milyon TL çekimler olduğu ve kasadan toplamda 4,2 milyar TL çıkış olduğu belirlendi.
29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 TL transfer edildiği; bazı yüksek tutarlı harcamaların karşılığında mal veya hizmet alımı bulunmadığı, yardımların nakliyesinden şahsi menfaat sağlandığı ve bazı yardımların kamu kurumlarına faturalarda belirtilenden eksik teslim edildiği tespit edildi.
Tüm tespitler doğrultusunda 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Para transferi yapılan şirketlerin gerçek ticari faaliyetlerinin tespitine yönelik incelemeler başlatıldı.
İzmit'teki depolarda ise depremzedeler için temin edilen yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, elektrikli bisiklet, kırtasiye ürünü ve çeşitli yardım malzemesinin kullanılmadan bekletildiği tespit edildi. Bu malzemelerin hak sahiplerine ulaştırılması için gerekli işlemler başlatıldı.
Soruşturmayı büyük bir hassasiyetle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonları başarıyla icra eden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve süreçte görev alan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; vatandaşlarımızın iyi niyetinin, yardımseverliğinin ve milletimizin dayanışma ruhunun istismar edilmesine karşı hukuk devletinin tüm imkânlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.