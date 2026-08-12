Farah Zeynep Abdullah topu Babala'ya attı! "Ahbap'la bağım yok" savunması... "Hayal kırıklığına uğradım"
Haluk Levent'in yetimin hakkına göz diktiği, depremzedelere yapılan bağışları kumar ve bahis masalarında ezip zimmetine geçirdiği Ahbap soruşturması derinleşiyor. Düne kadar "ahbap çavuş" olanlar ise bugün birbirini ele veriyor. Soruşturma kapsamında ünlüler teker teker ifade verdi. Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, topu Oğuzhan Uğur'un Babala TV'sine atıp Ahbap Derneğinin çalışmalarına katılmadığını, dernekle koordineli hiçbir faaliyet yürütmediğini söyledi. "Babala TV’de sabahlara kadar telefon görüşmeleri yaptım" diyen Abdullah, "Hayal kırıklığına uğradım" dedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması oyuncu Farah Zeynep Abdullah ifade verdi.
Soruşturmaya konu gelişmeleri başlangıçta medya üzerinden kendi imkânlarıyla takip ettiğini söyleyen Abdullah, savcılığa başvurmasının ardından öğrendiklerinin kendisinde büyük bir hayal kırıklığı oluşturduğunu ifade etti.
"KAMUOYUNA YANSIYANDAN ÇOK DAHA DERİN VE BÜYÜK SORUNLAR VAR"
Abdullah'ın savcılıktaki ifadesinde kullandığı en dikkat çekici sözlerden biri, soruşturmanın boyutuna ilişkin değerlendirmesi oldu.
Abdullah, "Şimdi de Cumhuriyet Başsavcılığınıza bizzat müracaat etmem üzerine kamuoyuna yansıyan kısmından çok daha derin ve büyük sorunlar olduğunu öğrenmiş bulunuyorum" dedi.
Öğrendiklerinin üzüntüsünü ve hayal kırıklığını daha da artırdığını belirten Abdullah, daha sonra deprem döneminde Ahbap Derneğiyle olan ilişkisini anlattı.
AHBAP soruşturması: Farah Zeynep Abdullah ifadeye çağrıldı
"AHBAP'IN ÇALIŞMALARINA KATILMADIM"*
Farah Zeynep Abdullah, deprem döneminde Ahbap Derneğinin yürüttüğü çalışmalarda görev almadığını açıkça ifade etti.
Derneğin faaliyetlerinin etki alanını genişletecek herhangi bir açıklamada da bulunmadığını söyleyen Abdullah, felaketin hemen ardından doğrudan bağış toplanması fikrine o dönemde de mesafeli olduğunu anlattı.
Abdullah ifadesinde, "Ben zaten o dönem dernekle ilgili olan çalışmalara katılmadım. Derneğin faaliyetlerinin etki alanını genişletecek herhangi bir açıklamada da bulunmadım" dedi.
Deprem felaketinin ardından doğrudan bağış toplanmasını kendi içerisinde tam olarak anlamlandıramadığını belirten Abdullah, bu nedenle yapılan çalışmalara mesafeli yaklaştığını söyledi.
"AHBAP'LA KOORDİNELİ HİÇBİR FAALİYETİM OLMADI"
Ünlü oyuncu, sosyal sorumluluk bilinciyle depremzedelere yardım etmeye çalıştığını ancak bunu Ahbap Derneği üzerinden yapmadığını özellikle vurguladı.
Depremzedelerle doğrudan iletişim kurduğunu belirten Abdullah, yardım çalışmalarını şahsi çabalarıyla sürdürdüğünü söyledi.
Abdullah, "Ahbap Derneği ile koordineli bir şekilde herhangi bir faaliyetim de olmadı" diyerek dernekle yardım organizasyonu içerisinde yer almadığını kayda geçirdi.
TOPU BABALA'YA ATTI
Kendisinin yalnızca Babala TV'de sabahlara kadar telefon görüşmeleri yaparak yardımların koordinasyonuna katkı sağlamaya çalıştığını söyleyen Abdullah, bunu tamamen iyi niyetle yaptığını ve faydalı olduğuna inandığını anlattı.
HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM
Abdullah'ın ifadesindeki bir diğer dikkat çekici bölüm ise depremzedeler için toplanan bağışlara ilişkin sözleri oldu.
Deprem felaketinde yaraları sarmak amacıyla toplanan yardımların doğru şekilde kullanıldığını öğrenmeyi arzu ettiğini belirten Abdullah, bununla gurur duymak istediğini söyledi. Ancak soruşturma kapsamında karşılaştığı iddiaların kendisini hayal kırıklığına uğrattığını anlattı.
"DURUMUN TAM AKSİ OLDUĞUNA DAİR İDDİALARI GÖRMEK ÜZÜCÜ"*
Farah Zeynep Abdullah, ifadesinin sonunda deprem bağışlarına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
"Şu anda o dönem bir yaraya merhem olmak için toplanılmış olan bağışların yerli yerinde ve tam ihtiyaç giderici olarak kullanıldığını öğrenip mutlu olmayı dilerdim. Bununla gururlanmak isterdim ancak durumun tam aksi olduğunu, en azından iddiaların bu yönde olduğunu görmek benim için üzücüdür."
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun Ahbap Derneğine ilişkin soruşturması devam ediyor.