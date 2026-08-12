Farah Zeynep Abdullah topu Babala'ya attı! "Ahbap'la bağım yok" savunması... "Hayal kırıklığına uğradım"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması oyuncu Farah Zeynep Abdullah ifade verdi.



Soruşturmaya konu gelişmeleri başlangıçta medya üzerinden kendi imkânlarıyla takip ettiğini söyleyen Abdullah, savcılığa başvurmasının ardından öğrendiklerinin kendisinde büyük bir hayal kırıklığı oluşturduğunu ifade etti.

"KAMUOYUNA YANSIYANDAN ÇOK DAHA DERİN VE BÜYÜK SORUNLAR VAR"



Abdullah'ın savcılıktaki ifadesinde kullandığı en dikkat çekici sözlerden biri, soruşturmanın boyutuna ilişkin değerlendirmesi oldu.



Abdullah, "Şimdi de Cumhuriyet Başsavcılığınıza bizzat müracaat etmem üzerine kamuoyuna yansıyan kısmından çok daha derin ve büyük sorunlar olduğunu öğrenmiş bulunuyorum" dedi.



Öğrendiklerinin üzüntüsünü ve hayal kırıklığını daha da artırdığını belirten Abdullah, daha sonra deprem döneminde Ahbap Derneğiyle olan ilişkisini anlattı.